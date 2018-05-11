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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39 Итоги: Прогнозы 11.05.18



Число первичных заявок на пособие по безработице осталось без изменений на уровне 211 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что заявки вырастут до 215 000. Скользящая средняя за 4 недели упала на 5 500, до 216 000, минимума с декабря 1969 года. Рынок труда США восстанавливается, уровень безработицы в апреле упал до 3,9%, самого низкого с декабря 2000 года. Число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 30 000, до 1,79 млн.



Индекс потребительских цен в США за апрель +0,2%.



Индекс потребительских цен (CPI) в США за апрель составил +0,2% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение -0,1%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за апрель составил +0,1% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,2%).



США: апрельские данные по индексу потребительских цен говорят о 2-х повышениях ставки ФРС, - CIBC.



В CIBC Research комментируют данные по индексу потребительских цен в США в апреле: «Медленно, но уверенно инфляция растет. Потребительские цены в США выросли в апреле на 0,2%, оставляя годовой темп немного ускоряющимся до 2,5%.



Тем не менее, после вычитания роста от продуктов питания и энергии, цены выросли только на 0,1%, на фоне слабых цифры по ценам на автомобили.



Это еще больше увеличивает шансы на еще два, повышения ставки в этом году, а не три, как предполагали некоторые официальные лица ФРС.

Цифры немного ниже консенсуса должна быть «бычьими» для инструментов с фиксированным доходом, и «медвежьими» для доллара.»



США: консенсус-прогноз рынка для индекса потребительских цен слишком низкий, - ING.



Джеймс Найтли, главный экономист из ING, отмечает после выхода данных по индексу потребительских цен, что консенсус-прогноз на рынке для индекса потребительских цен в 2018 г. слишком низкий и они ожидают давления в сторону роста: «Основной показатель инфляции в США вырос на 0,2%, базовый показатель вырос на 0,1% м/м в апреле, оба на 0,1% ниже ожиданий рынка.



Главная причина для промаха была в автомобилях, цены на новые автомобили снизились на 0,5%, и на автомобили с пробегом снизились на 1,6% м/м.



Мы ожидаем, что дальнейшее давление в сторону роста будет развиваться, и предсказываем, что индекс потребительских цен приблизится к 3% г/г, и базовый индекс потребительских цен вырастет к 2,5% к лету, так как подействуют цены на энергоносители, проявятся эффекты пересмотра цен на мобильную связь и роста цен на импорт.

Мы считаем, что рыночный консенсус-прогноз для индекса потребительских цен в этом году слишком низкий, и в ситуации крепкой экономической активности, подогреваемой сокращениями налогов и рынке труда с низким объёмом свободных ресурсов есть риск переоценки рынком.

Мы ожидаем три дальнейших повышения процентной ставки ФРС в этом году, по одному в квартал, при доходности 10-летних казначейских облигаций растущей в диапазон 3,25-3,50% в втором полугодии 2018 г.»



Ралли по доллару по-прежнему имеет пространство для продолжения, - HSBC.



Комментарий аналитиков HSBC Holdings Давида Блюма и Пола Макела:

- Расхождение между разницей в процентных ставках с США и более слабым долларом начинает разворачиваться;

- ФРС, кажется, будет способна следовать прогнозу членом FOMC;

- Другие центральные банки в G10 сталкиваются с трудностями в начале или развитии процесса ужесточения денежной политики;

- Ожидают, что пара евро-доллар снизится до $1,15 в IV квартале (ранее видели $1,25);

- Отмечают комбинацию задержек ЕЦБ в постепенном выходе из мягкой политики;

- Также есть ожидания, что циклическая ситуация для США наберет обороты;

- Ожидают пару доллар-юань на 6,40 к IV кварталу (ранее видели 6,20);

- Пересмотр с повышением — фактор в сокращении преимущества в процентных ставках Китая над США.



Пара евро-доллар «бычья» в краткосрочной перспективе, - Scotiabank.



По мнению аналитиков из Scotiabank, направленность пары сейчас сменилась на «бычью» в краткосрочной перспективе:

«Пара евро-доллар была ограничена сопротивлением на линии тренда с середины апреля выше максимума середины апреля $1,24, устойчиво в течение последних трёх недель, но пара сделала первую реальную попытку прорыва выше сопротивления на линии тренда ($1,1862, сейчас поддержка внутри дня).

Дневные модели также разворачиваются немного более позитивно: более сильное закрытие сегодня (чем выше, тем лучше) добавит коррекционного давления по крайней мере в краткосрочной перспективе, как мы чувствуем.

Модели на графике поддерживают впечатление того, что «охотники за дешевизной» находятся около недавних минимумов для обеспечения евро немного большей поддержки, чем в недавнем прошлом. Рост должен продлиться выше $1,1895/00 внутри дня.»



Великобритания: ЦБ оставил ставки без изменений, хочет дождаться ускорения роста ВВП.



Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений и сообщил, что слабый рост экономики в начале 2018 года, скорее всего, носит временный характер, однако регулятор хочет увидеть ускорение темпов роста в ближайшие несколько месяцев, прежде чем повышать стоимость заимствований.



Еще несколько недель назад ожидалось, что Банк Англии пойдет на ужесточение политики, но регулятор сообщил, что семь чиновников поддержали сохранение ключевой ставки на уровне 0,50%, в то время как двое высказались против. Это совпало с последними опросами аналитиков.



По сообщению центробанка, рост британской экономики в начале 2018 года, вероятно, окажется сильнее, чем изначально предполагалось, но большинство чиновников хотят подождать, чтобы удостовериться в этом.



Это потенциально оставляет открытой возможность повышения ставки в августе, когда Банк Англии обновит свои экономические прогнозы.



Как сообщил регулятор, инфляция снизилась быстрее, чем ожидалось. Но это связано с более быстрым ослаблением влияния падения фунта стерлингов на цены на импорт, тогда как инфляционное давление в стране продолжает расти.



Согласно обновленному прогнозу Банка Англии, экономика Великобритании вырастет на 1,4% в этом году. В феврале регулятор прогнозировал повышение на 1,8%, что слегка превышало оценки большинства аналитиков.



Рост ВВП в 2019 и 2020 годах, как ожидается, ускорится до 1,7%. Февральский прогноз предполагал рост на 1,8%.



В пятницу валютный межбанк продемонстрировал в секторе доллара стремление к стабильности, для начала организовав отскок в дебюте сессии. Локальные максимумы довольно быстро были проданы, а средневзвешенный курс «американца» начал дрейфовать к уровням предыдущей сессии.



Основной причиной ожидаемых перемен в настроении, думается. стала пролонгация роста гривневой ликвидности, о чем дал понять выросший навес на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полагаю, это «генеральная репетиция» ожидаемого на следующей неделе роста курса безналичного доллара на фоне заметного расширения гривневой ликвидности. Межбанк ждет очередное погашение трехмесячных ОВГЗ, которое, если не ошибаюсь, состоится 15 мая, а миллиард гривень или часть этого миллиарда появится на межбанке уже на следующих торгах межбанка.



Наличный рынок, как и прежде, продолжает «играть свою партию», партитуру которой написало состояние гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) в соавторстве с региональными «нюансами», определяющими остроту дефицита предложения СКВ. Тем не менее, курсовые колебания наличного доллара ожидаются более «мягкими», чем динамика «зеленого» безнала, несмотря на сохранение перетока более дешевой наличной «зелени» на дорогой валютный межбанк.



В контексте ожидания появления на рынке «свежей» безналичной гривни и высоковероятный рост «зеленого» безнала, рискнем предположить легкий дрейф цен наличного «американца» в том же направлении. Без фанатизма.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число первичных заявок на пособие по безработице осталось без изменений.Число первичных заявок на пособие по безработице осталось без изменений на уровне 211 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что заявки вырастут до 215 000. Скользящая средняя за 4 недели упала на 5 500, до 216 000, минимума с декабря 1969 года. Рынок труда США восстанавливается, уровень безработицы в апреле упал до 3,9%, самого низкого с декабря 2000 года. Число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 30 000, до 1,79 млн.Индекс потребительских цен в США за апрель +0,2%.Индекс потребительских цен (CPI) в США за апрель составил +0,2% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение -0,1%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за апрель составил +0,1% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,2%).США: апрельские данные по индексу потребительских цен говорят о 2-х повышениях ставки ФРС, - CIBC.В CIBC Research комментируют данные по индексу потребительских цен в США в апреле: «Медленно, но уверенно инфляция растет. Потребительские цены в США выросли в апреле на 0,2%, оставляя годовой темп немного ускоряющимся до 2,5%.Тем не менее, после вычитания роста от продуктов питания и энергии, цены выросли только на 0,1%, на фоне слабых цифры по ценам на автомобили.Это еще больше увеличивает шансы на еще два, повышения ставки в этом году, а не три, как предполагали некоторые официальные лица ФРС.Цифры немного ниже консенсуса должна быть «бычьими» для инструментов с фиксированным доходом, и «медвежьими» для доллара.»США: консенсус-прогноз рынка для индекса потребительских цен слишком низкий, - ING.Джеймс Найтли, главный экономист из ING, отмечает после выхода данных по индексу потребительских цен, что консенсус-прогноз на рынке для индекса потребительских цен в 2018 г. слишком низкий и они ожидают давления в сторону роста: «Основной показатель инфляции в США вырос на 0,2%, базовый показатель вырос на 0,1% м/м в апреле, оба на 0,1% ниже ожиданий рынка.Главная причина для промаха была в автомобилях, цены на новые автомобили снизились на 0,5%, и на автомобили с пробегом снизились на 1,6% м/м.Мы ожидаем, что дальнейшее давление в сторону роста будет развиваться, и предсказываем, что индекс потребительских цен приблизится к 3% г/г, и базовый индекс потребительских цен вырастет к 2,5% к лету, так как подействуют цены на энергоносители, проявятся эффекты пересмотра цен на мобильную связь и роста цен на импорт.Мы считаем, что рыночный консенсус-прогноз для индекса потребительских цен в этом году слишком низкий, и в ситуации крепкой экономической активности, подогреваемой сокращениями налогов и рынке труда с низким объёмом свободных ресурсов есть риск переоценки рынком.Мы ожидаем три дальнейших повышения процентной ставки ФРС в этом году, по одному в квартал, при доходности 10-летних казначейских облигаций растущей в диапазон 3,25-3,50% в втором полугодии 2018 г.»Ралли по доллару по-прежнему имеет пространство для продолжения, - HSBC.Комментарий аналитиков HSBC Holdings Давида Блюма и Пола Макела:- Расхождение между разницей в процентных ставках с США и более слабым долларом начинает разворачиваться;- ФРС, кажется, будет способна следовать прогнозу членом FOMC;- Другие центральные банки в G10 сталкиваются с трудностями в начале или развитии процесса ужесточения денежной политики;- Ожидают, что пара евро-доллар снизится до $1,15 в IV квартале (ранее видели $1,25);- Отмечают комбинацию задержек ЕЦБ в постепенном выходе из мягкой политики;- Также есть ожидания, что циклическая ситуация для США наберет обороты;- Ожидают пару доллар-юань на 6,40 к IV кварталу (ранее видели 6,20);- Пересмотр с повышением — фактор в сокращении преимущества в процентных ставках Китая над США.Пара евро-доллар «бычья» в краткосрочной перспективе, - Scotiabank.По мнению аналитиков из Scotiabank, направленность пары сейчас сменилась на «бычью» в краткосрочной перспективе:«Пара евро-доллар была ограничена сопротивлением на линии тренда с середины апреля выше максимума середины апреля $1,24, устойчиво в течение последних трёх недель, но пара сделала первую реальную попытку прорыва выше сопротивления на линии тренда ($1,1862, сейчас поддержка внутри дня).Дневные модели также разворачиваются немного более позитивно: более сильное закрытие сегодня (чем выше, тем лучше) добавит коррекционного давления по крайней мере в краткосрочной перспективе, как мы чувствуем.Модели на графике поддерживают впечатление того, что «охотники за дешевизной» находятся около недавних минимумов для обеспечения евро немного большей поддержки, чем в недавнем прошлом. Рост должен продлиться выше $1,1895/00 внутри дня.»Великобритания: ЦБ оставил ставки без изменений, хочет дождаться ускорения роста ВВП.Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений и сообщил, что слабый рост экономики в начале 2018 года, скорее всего, носит временный характер, однако регулятор хочет увидеть ускорение темпов роста в ближайшие несколько месяцев, прежде чем повышать стоимость заимствований.Еще несколько недель назад ожидалось, что Банк Англии пойдет на ужесточение политики, но регулятор сообщил, что семь чиновников поддержали сохранение ключевой ставки на уровне 0,50%, в то время как двое высказались против. Это совпало с последними опросами аналитиков.По сообщению центробанка, рост британской экономики в начале 2018 года, вероятно, окажется сильнее, чем изначально предполагалось, но большинство чиновников хотят подождать, чтобы удостовериться в этом.Это потенциально оставляет открытой возможность повышения ставки в августе, когда Банк Англии обновит свои экономические прогнозы.Как сообщил регулятор, инфляция снизилась быстрее, чем ожидалось. Но это связано с более быстрым ослаблением влияния падения фунта стерлингов на цены на импорт, тогда как инфляционное давление в стране продолжает расти.Согласно обновленному прогнозу Банка Англии, экономика Великобритании вырастет на 1,4% в этом году. В феврале регулятор прогнозировал повышение на 1,8%, что слегка превышало оценки большинства аналитиков.Рост ВВП в 2019 и 2020 годах, как ожидается, ускорится до 1,7%. Февральский прогноз предполагал рост на 1,8%.В пятницу валютный межбанк продемонстрировал в секторе доллара стремление к стабильности, для начала организовав отскок в дебюте сессии. Локальные максимумы довольно быстро были проданы, а средневзвешенный курс «американца» начал дрейфовать к уровням предыдущей сессии.Основной причиной ожидаемых перемен в настроении, думается. стала пролонгация роста гривневой ликвидности, о чем дал понять выросший навес на транзитных и коррсчетах НБУ.Полагаю, это «генеральная репетиция» ожидаемого на следующей неделе роста курса безналичного доллара на фоне заметного расширения гривневой ликвидности. Межбанк ждет очередное погашение трехмесячных ОВГЗ, которое, если не ошибаюсь, состоится 15 мая, а миллиард гривень или часть этого миллиарда появится на межбанке уже на следующих торгах межбанка.Наличный рынок, как и прежде, продолжает «играть свою партию», партитуру которой написало состояние гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) в соавторстве с региональными «нюансами», определяющими остроту дефицита предложения СКВ. Тем не менее, курсовые колебания наличного доллара ожидаются более «мягкими», чем динамика «зеленого» безнала, несмотря на сохранение перетока более дешевой наличной «зелени» на дорогой валютный межбанк.В контексте ожидания появления на рынке «свежей» безналичной гривни и высоковероятный рост «зеленого» безнала, рискнем предположить легкий дрейф цен наличного «американца» в том же направлении. Без фанатизма.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63812 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3830 раз. Подякували: 7242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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