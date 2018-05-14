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фондовый рынок 14.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 14 тра, 2018 13:02 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.05.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивных статистических данных.



Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,37%, до 24831,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,03%, до 7402,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2727,72 пункта.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, сохранился на уровне апреля в 98,8 пункта, сообщил ранее в пятницу университет. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 98,5 пункта.



Цены на импорт за апрель выросли на 0,3% при прогнозе в 0,5%, на экспорт - на 0,6% при прогнозе в 0,3%.



«Диапазон торговли велик, но мы вышли из нисходящего тренда благодаря сильным отчетам и доходности госболигаций стабильно ниже 3%», - сказал старший рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,37%, до 24 831,17 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17%, до 2 727,72 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,03%, до 7 402,88 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, также он вырос и за неделю, что продлило серию роста до семи недель подряд (это наиболее длительная серия с 2015 г.).



Возглавили рост рынки Италии (из-за политического фактора) и Великобритании (из-за акций горнодобывающих компаний).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, в течение сессии индекс колебался между ростом и снижением. За неделю индекс вырос на 1,4%.



FTSE MIB вырос после снижения в четверг на 1%, что было реакцией на приближением партий евроскептиков к образованию коалиционного правительства.



Доходность 10-летних государственных облигаций Италии снизилась на 6 базисных пунктов до 1,870%. На этой неделе доходность достигала максимума с середины марта.



Евро вырос на 0,2% по паре евро-доллар.



Акции производителей металла в пятницу возглавили рост, индекс акций компаний основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,78%, после хороших квартальных данных от ArcelorMittal.



Акции компаний здравоохранения снижались перед ожидаемым выступлением президента США Трампа по вопросу цен на лекарства. Администрация Трампа заявляла, что выдвинет предложения по снижению цен на отпускаемые по рецепту лекарства и пациенты получат скидки. Индекс Stoxx Europe 600 Health Care снизился на 0,68%.



Президент ЕЦБ Марио Драги в выступлении во Флоренции по теме сокращения и разделения риска в еврозоне поддержал завершение создания банковского союза для того, чтобы сделать финансовую систему более стабильной.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, в течение сессии индекс колебался между ростом и снижением. За неделю индекс вырос на 1,4%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,31% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 724,55 пункта, +3,0% за неделю — достигнута наиболее длительная серия.



Немецкий DAX понизился на 0,17% до 13 001,24 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,07% — на отметке 5 541,94 пункта.



Азия



Почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля. Инвесторы реагировали на сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.

Небольшое снижение наблюдалось в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные и в полицейском участке в понедельник.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 176,44 пункта.



Президент США Дональда Трамп смягчил позицию в отношении второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. В воскресенье утром Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить деятельность ZTE в стране.



На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,4% благодаря сильным данным о ВВП Гонконга, которые были опубликованы в пятницу после завершения торгов. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, индийский Sensex - на 0,1%.

Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.



Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличался повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,2% к концу сессии. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также ликвидировал падение.



На выборах в Малайзии впервые с 1957 года победила оппозиция. Аналитики опасаются сохранения неопределенности в ближайшие месяцы, но констатируют, что Малайзии удалось избежать обширной паники на рынках после выборов.



Пакистанский индекс KSE100 продемонстрировал в понедельник самое значительное падение за 5 месяцев, на 2,6%, из-за опасений относительно внутренней политики Пакистана и неоправданно высоких экономических прогнозов правительства.



По оценкам властей Пакистана, рост ВВП усилится с 5,8% в текущем фингоду до 6,2% в следующем фингоду, начинающемся в июле. Между тем экономисты ведущих инвестбанков, напротив, ожидают ослабления подъема до 5,2%.



Биржи Филиппин были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Рост цен производителей в Японии замедлился в апреле до минимума за 13 месяцев - 2% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,1%. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка.



Долларовые бонды китайских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования, включая Lenovo и Huawei, подорожали после объявления Д.Трампа о пересмотре подхода к ZTE.

Акции австралийской телекоммуникационной компании Telstra Corp. подешевели на 5% из-за слабой финансовой отчетности. Кроме того, компания предупредила, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона из-за давления на рентабельность.



Вместе с тем в Азии подорожали бумаги производителей сырья и материалов: BHP прибавила 1,9% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 0,7%, Alumina - 2,9%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,4% - до 2345,26 пункта, РТС - на 1,22%, до 1193,98 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева вырос на 0,3%, до 61,88 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 73,9 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,28% - до $77,25 за баррель.



Акции Сбербанка выросли в цене на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,86%, Московской биржи — на 2,07%, «Газпрома» — на 2,44%, «АЛРОСы» — на 0,03%.



Российский фондовый рынок в пятницу, похоже, и не собирался фиксировать прибыль. «Голубые фишки» с опорой на внешний фон неплохо укрепились и толкали индексы еще выше. В результате рублевый индекс Мосбиржи подошел к зоне ключевых сопротивлений 2 330—2 340 пунктов, и сегодня укрепление рубля ему совсем не мешало. Индекс РТС восстановился в область 1 200 пунктов. До 1 250 пунктов, откуда в апреле стартовала распродажа, еще далеко, и текущий рост смотрится все-таки избыточным.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 11 мая, понизился на 0,84 пункта или на 0,18% до уровня 474,08 пунктов.



Объем торгов за день составил 817,36 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 10 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,49 пункта или на 0,10% до уровня 474,92 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,02 пунктов или на 50,47% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после публикации данных по инфляции в США, а также на оптимизме по поводу предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи.



По состоянию на 7.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% - до 3171,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1832,04 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,36% - до 31227,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,11% - до 6125,6 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался на 1,02%, до 22725,55 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2480,58 пункта.



Участники рынка отреагировали на статистику из США, свидетельствующую о замедлении темпов базовой инфляции.



Так, в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.



Эксперты считают, что такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Инфляция может и растет, но не так быстро, чтобы ФРС пришлось предпринимать агрессивные действия, чтобы не допустить перегрева экономики.



С оптимизмом инвесторы также восприняли новость о встрече лидеров Северной Кореи Ким Чен Ына и США Дональда Трампа, которая состоится 12 июня в Сингапуре. Трейдеры ожидают, что Трамп на встрече сделает что-то значимое, чтобы ограничить ядерные амбиции Пхеньяна. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3163,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1825,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,02% - до 31122,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2477,71 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, до 22758,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,04% и составил 6116,7 пункта.



Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



По мнению аналитиков JPMorgan, США заинтересованы в положительном исходе предстоящих переговоров.

«Трампу по-прежнему нужна поддержка Си Цзиньпина и Китая в отношениях с Северной Кореей, и это будет его приоритетом в краткосрочной перспективе», - отметили эксперты.



Переговоры США и КНДР также остаются в центре внимания азиатских инвесторов. Историческая встреча лидеров стран состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.



В-третьих, ключевые фондовые индексы Европы в основном снижаются на торгах пятницы.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева прибавил 0,06% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 705,67 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,38% до 12 973,59 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,385, оказался на уровне 5 524,66 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,34% - до 1814,91 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 474,08 пункта.



Объем торгов на УБ составил 29,6 млн. грн., в том числе акциями - 5,97 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 817,36 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее заметно подорожали бумаги Мотор Сичи (+6,85%), Центрэнерго (+3,2%) и Донбассэнерго (+1,36%).

Снизились в цене акции Турбоатома (-2,47%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,8%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,65% - до 498,89 пункта при объеме торгов 1,1 млн. злотых (8 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели акции «Агротона» (-6,98%), KSG Agro (-5,19%) и «Астарты» (-4,49%).

Дорожали только акции «Кернела» (+3,34%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей «прерывистой» недели, 07 – 11 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 472,85 к отметке 474,08 пунктов, прибавив 1,23 пункта или 0,26%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,44 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 02 – 04 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 474,11 к отметке 472,85 пунктов, потеряв 1,26 пункта или 0,27%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,025

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля.



Небольшое снижение наблюдается в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%.

Рост в Азии поддерживают сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.

Пекин планирует направить вице-председателя КНР Лю Хэ на торговые переговоры в Вашингтон.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, индийский Sensex - 0,2%.

Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,8%.



Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличается повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,4%. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также перешел к росту.



Во-вторых, почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля. Инвесторы реагировали на сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.

Небольшое снижение наблюдалось в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные и в полицейском участке в понедельник.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 176,44 пункта.



Президент США Дональда Трамп смягчил позицию в отношении второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. В воскресенье утром Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить деятельность ZTE в стране.



На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,4% благодаря сильным данным о ВВП Гонконга, которые были опубликованы в пятницу после завершения торгов. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, индийский Sensex - на 0,1%.

Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.



Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличался повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,2% к концу сессии. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также ликвидировал падение.



На выборах в Малайзии впервые с 1957 года победила оппозиция. Аналитики опасаются сохранения неопределенности в ближайшие месяцы, но констатируют, что Малайзии удалось избежать обширной паники на рынках после выборов.



Пакистанский индекс KSE100 продемонстрировал в понедельник самое значительное падение за 5 месяцев, на 2,6%, из-за опасений относительно внутренней политики Пакистана и неоправданно высоких экономических прогнозов правительства.



По оценкам властей Пакистана, рост ВВП усилится с 5,8% в текущем фингоду до 6,2% в следующем фингоду, начинающемся в июле. Между тем экономисты ведущих инвестбанков, напротив, ожидают ослабления подъема до 5,2%.



Биржи Филиппин были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Рост цен производителей в Японии замедлился в апреле до минимума за 13 месяцев - 2% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,1%. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка.



Долларовые бонды китайских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования, включая Lenovo и Huawei, подорожали после объявления Д.Трампа о пересмотре подхода к ZTE.

Акции австралийской телекоммуникационной компании Telstra Corp. подешевели на 5% из-за слабой финансовой отчетности. Кроме того, компания предупредила, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона из-за давления на рентабельность.



Вместе с тем в Азии подорожали бумаги производителей сырья и материалов: BHP прибавила 1,9% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 0,7%, Alumina - 2,9%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.50 Киева потерял 0,25% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 705,51 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,43% до 12 944,97 пункта.



Французский САС 40 был в «минусе» на 0,28% — на отметке 5 526,26 пункта.













В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивных статистических данных.Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,37%, до 24831,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,03%, до 7402,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2727,72 пункта.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, сохранился на уровне апреля в 98,8 пункта, сообщил ранее в пятницу университет. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 98,5 пункта.Цены на импорт за апрель выросли на 0,3% при прогнозе в 0,5%, на экспорт - на 0,6% при прогнозе в 0,3%.«Диапазон торговли велик, но мы вышли из нисходящего тренда благодаря сильным отчетам и доходности госболигаций стабильно ниже 3%», - сказал старший рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, также он вырос и за неделю, что продлило серию роста до семи недель подряд (это наиболее длительная серия с 2015 г.).Возглавили рост рынки Италии (из-за политического фактора) и Великобритании (из-за акций горнодобывающих компаний).Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, в течение сессии индекс колебался между ростом и снижением. За неделю индекс вырос на 1,4%.FTSE MIB вырос после снижения в четверг на 1%, что было реакцией на приближением партий евроскептиков к образованию коалиционного правительства.Доходность 10-летних государственных облигаций Италии снизилась на 6 базисных пунктов до 1,870%. На этой неделе доходность достигала максимума с середины марта.Евро вырос на 0,2% по паре евро-доллар.Акции производителей металла в пятницу возглавили рост, индекс акций компаний основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,78%, после хороших квартальных данных от ArcelorMittal.Акции компаний здравоохранения снижались перед ожидаемым выступлением президента США Трампа по вопросу цен на лекарства. Администрация Трампа заявляла, что выдвинет предложения по снижению цен на отпускаемые по рецепту лекарства и пациенты получат скидки. Индекс Stoxx Europe 600 Health Care снизился на 0,68%.Президент ЕЦБ Марио Драги в выступлении во Флоренции по теме сокращения и разделения риска в еврозоне поддержал завершение создания банковского союза для того, чтобы сделать финансовую систему более стабильной.Почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля. Инвесторы реагировали на сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.Небольшое снижение наблюдалось в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные и в полицейском участке в понедельник.Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 176,44 пункта.Президент США Дональда Трамп смягчил позицию в отношении второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. В воскресенье утром Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить деятельность ZTE в стране.На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.На выборах в Малайзии впервые с 1957 года победила оппозиция. Аналитики опасаются сохранения неопределенности в ближайшие месяцы, но констатируют, что Малайзии удалось избежать обширной паники на рынках после выборов.Пакистанский индекс KSE100 продемонстрировал в понедельник самое значительное падение за 5 месяцев, на 2,6%, из-за опасений относительно внутренней политики Пакистана и неоправданно высоких экономических прогнозов правительства.По оценкам властей Пакистана, рост ВВП усилится с 5,8% в текущем фингоду до 6,2% в следующем фингоду, начинающемся в июле. Между тем экономисты ведущих инвестбанков, напротив, ожидают ослабления подъема до 5,2%.Биржи Филиппин были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.Рост цен производителей в Японии замедлился в апреле до минимума за 13 месяцев - 2% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,1%. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка.Долларовые бонды китайских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования, включая Lenovo и Huawei, подорожали после объявления Д.Трампа о пересмотре подхода к ZTE.Акции австралийской телекоммуникационной компании Telstra Corp. подешевели на 5% из-за слабой финансовой отчетности. Кроме того, компания предупредила, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона из-за давления на рентабельность.Вместе с тем в Азии подорожали бумаги производителей сырья и материалов: BHP прибавила 1,9% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 0,7%, Alumina - 2,9%.Акции Сбербанка выросли в цене на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,86%, Московской биржи — на 2,07%, «Газпрома» — на 2,44%, «АЛРОСы» — на 0,03%.Российский фондовый рынок в пятницу, похоже, и не собирался фиксировать прибыль. «Голубые фишки» с опорой на внешний фон неплохо укрепились и толкали индексы еще выше. В результате рублевый индекс Мосбиржи подошел к зоне ключевых сопротивлений 2 330—2 340 пунктов, и сегодня укрепление рубля ему совсем не мешало. Индекс РТС восстановился в область 1 200 пунктов. До 1 250 пунктов, откуда в апреле стартовала распродажа, еще далеко, и текущий рост смотрится все-таки избыточным.Как сообщалось в четверг 10 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,49 пункта или на 0,10% до уровня 474,92 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,02 пунктов или на 50,47% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 мая, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63848 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3831 раз. Подякували: 7244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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