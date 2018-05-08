Это ваша формулировка, моя же "воруют". Не нужно заниматься буквоедством.
Есть люди оформляющие субсидию, которые сами работают неоф., к тому же в семье у них пара человек в Польше. Даже пенсионеры такие имеются.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:00
Это ваша формулировка, моя же "воруют". Не нужно заниматься буквоедством.
Есть люди оформляющие субсидию, которые сами работают неоф., к тому же в семье у них пара человек в Польше. Даже пенсионеры такие имеются.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:00
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
С другого сайта: "Славия10 часов
Объясните.Проживаю в двух к. квартире с мамой пенсионером 42 кв.м Работаю не официально и моя з/п 2800 гр.,у мамы минимальная пенсия.Это что теперь получается мне нужно бросить работу чтобы стать в центр занятости ради субсидии,но если и стану то выплат мне никаких не будет так как последняя запись в трудовой по собственному желанию.у нас просто уже паника еле выживаем одеваемся в сэкендах.,заболеешь нет возможности в больницу пойти."
Жесть...
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:04
Так власть, которую так горячо возносили на Олимп уже все продумала.
Цитата. "Вплинути на тарифи українці не можуть, а ось скоротити споживання може практично будь-яка сім’я."
Порошенко и не он один собираются на второй срок, есть все шансы мазохистам еще разок проголосовать за них.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:05
Я расходуются 3 куба газа в месяц (ТЭЦ на угле), а чувак с 500м2 хатой расходует 1000 кубов и какого черта он должен топить шаровым газом свою хатынку?
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:08
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
Наверно от хорошей жизни убежали, продолжаем увеличивать поток на выход, "остаться должен только один"
Мне вот интересно, а если телевизор в семье имеется, может тоже нафиг ? Ну а чего гулять так гулять, ведь без телевизора еще ни кто не умирал и от работы не отвлекает
Ну это я утрирую, хотя кто знает как далеко шагнет шахматная мысль. Не буду рвать на себе волосы, да имеются хитрецы, но в борьбе с ними как всегда пострадают и невиновные, так как наша власть не способна продумать свои ходы и латает все на ходу, абы как.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 15 тра, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12
Ну суть то не в этом, зачем перекручивать? Имеют приличный доход и не платят оформив субсидию.
Нужно привести тарифы к адекватным, а не наполнять карманы "своим людям" распилом тех же субсидий.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:19
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:22
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
это же цель субсидий.
сначала сделать тарифы как в европе, дать всем субсидии, чтобы не было долгов перед олигархами за тепло, воду и электрику.
а потом постепенно забирать субсидии, вытягивая у людей остатки сбережений.
И это всё просто себе под выборы петя и рада готовит. вот же уверенные в себе люди, ну или уже билеты куплены.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:22
Зачем бросать такую шикарную неофициальную работу? Не дай бог идти службу занятости. Вдруг касиром в атб на 8 тисяч отправят.
Всім процвітання!
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:23
Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..
А вы не думали что такую проблему можно было решить другим образом, привязав цену к квадратуре ? Или опять будут химичить и тырить ? То есть потенциально у руля воры ? И накой мне такое государство ? И почему неспособность эффективно бороться с воровством я должен оплачивать из своего кармана ?
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