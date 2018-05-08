У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: Вів 15 тра, 2018 21:08

ruvex написав: в семье у них пара человек в Польше в семье у них пара человек в Польше

Наверно от хорошей жизни убежали, продолжаем увеличивать поток на выход, "остаться должен только один"Мне вот интересно, а если телевизор в семье имеется, может тоже нафиг ? Ну а чего гулять так гулять, ведь без телевизора еще ни кто не умирал и от работы не отвлекаетНу это я утрирую, хотя кто знает как далеко шагнет шахматная мысль. Не буду рвать на себе волосы, да имеются хитрецы, но в борьбе с ними как всегда пострадают и невиновные, так как наша власть не способна продумать свои ходы и латает все на ходу, абы как.