Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 13:26

Viktor написав: Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес. Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.

Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги (или очень много дешевых в пересчете на 1 человеко/час), а импортировать в основном сырьевые. А уборщицы и грузчики, как вы понимаете, не являются ключевыми созидателями технологий. Соответственно, пока у вас не будет достаточное количество условных фрезеровщиков, мастерски ваяющих какие-нибудь мегакрутые турбины, востребованные во всем мире, пока у вас не будет достаточно инженеров и ученых, которые эти турбины проектируют, пока у вас не будет высокооплачиваемых продажников, впаривающих эти турбины всем на свете - ваша баба Маша с ведром и тряпкой на заводе так и будет получать 120 дол.Но если у вас на одного инженера будет 10 уборщиц, то, даже после прихода светлого будущего, 9 из них все равно окажутся лишними на празднике жизни.