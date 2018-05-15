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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:24

  Pegasmaster написав:
  Imp написав:Не столица - потому что у киевлян искревленное понимание жизни в стране.

  Imp написав:Не IT - потому что это исключение из правил

так что токарь в Харькове пойдёт?
https://ua.jooble.org/работа-токарь/Харьков?utm_source=google&utm_medium=cpc1&gclid=EAIaIQobChMIm76U-M-M2wIVF2YbCh1BMA5REAAYASAAEgKPB_D_BwE
на первой странице от 8к до 12к грн, выбирайте

Не пойдет, потому что:
0) 8-12 - это не 25-30, как писал модератор;
1) эрудиция тут не при чем, а именно он ней писал модератор;
2) расти до "в раз больше" некуда, а это опять таки пряма речь модератора.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:26

  Viktor написав:Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.

Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги (или очень много дешевых в пересчете на 1 человеко/час), а импортировать в основном сырьевые. А уборщицы и грузчики, как вы понимаете, не являются ключевыми созидателями технологий. Соответственно, пока у вас не будет достаточное количество условных фрезеровщиков, мастерски ваяющих какие-нибудь мегакрутые турбины, востребованные во всем мире, пока у вас не будет достаточно инженеров и ученых, которые эти турбины проектируют, пока у вас не будет высокооплачиваемых продажников, впаривающих эти турбины всем на свете - ваша баба Маша с ведром и тряпкой на заводе так и будет получать 120 дол.
Но если у вас на одного инженера будет 10 уборщиц, то, даже после прихода светлого будущего, 9 из них все равно окажутся лишними на празднике жизни.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:32

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Imp написав:0) 8-12 - это не 25-30, как писал модератор;

у жены на заводе 18-20 токари на чпу зарабатывают.
да, не 25-30. на эти деньги надо быть очень классным спецом в довольно узком спектре выпускаемой продукции.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:39

  Gastarbaiter написав:Как может государство управлять процессом? Издать указ, чтобы грузчикам меньше 15 тыс. не платить? Или "ненавязчиво" начать платить уборщицам в гос. учреждениях среднюю з/п? Роль государства в том, чтобы обеспечивать условия для создания новых рабочих мест.


Дык, в случае с учителем и уборщицей влияние государство элементарное, если государству нужны квалифицированные учителя, то государство платит зарплату учителям значительно выше среднерыночной зарплате уборщицы в АТБ. Если государству это не важно, то рынок выровняет всё.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:42

  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.

Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги (или очень много дешевых в пересчете на 1 человеко/час), а импортировать в основном сырьевые. А уборщицы и грузчики, как вы понимаете, не являются ключевыми созидателями технологий. Соответственно, пока у вас не будет достаточное количество условных фрезеровщиков, мастерски ваяющих какие-нибудь мегакрутые турбины, востребованные во всем мире, пока у вас не будет достаточно инженеров и ученых, которые эти турбины проектируют, пока у вас не будет высокооплачиваемых продажников, впаривающих эти турбины всем на свете - ваша баба Маша с ведром и тряпкой на заводе так и будет получать 120 дол.
Но если у вас на одного инженера будет 10 уборщиц, то, даже после прихода светлого будущего, 9 из них все равно окажутся лишними на празднике жизни.


Вы, все-таки, не до конца понимаете мой посыл. Многие бизнесы уже сейчас вполне могут позволить себе платить больше, намного больше. Возьмем Укрсиббанк. Один из ТОПов мне сказал, что франзузы (собственники) не хотят платить больше, если никто не запрещает платить меньше. Л-логика. Есть медиана и все на нее смотрят. Вот здесь и должно вмешаться государство своим регулированием нижних почасовых окладов. Мы просто теряем время.
Viktor
 
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