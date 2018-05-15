Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Imp написав:Не столица - потому что у киевлян искревленное понимание жизни в стране.
Imp написав:Не IT - потому что это исключение из правил
так что токарь в Харькове пойдёт? https://ua.jooble.org/работа-токарь/Харьков?utm_source=google&utm_medium=cpc1&gclid=EAIaIQobChMIm76U-M-M2wIVF2YbCh1BMA5REAAYASAAEgKPB_D_BwE на первой странице от 8к до 12к грн, выбирайте
Не пойдет, потому что: 0) 8-12 - это не 25-30, как писал модератор; 1) эрудиция тут не при чем, а именно он ней писал модератор; 2) расти до "в раз больше" некуда, а это опять таки пряма речь модератора.
Viktor написав:Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.
Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги (или очень много дешевых в пересчете на 1 человеко/час), а импортировать в основном сырьевые. А уборщицы и грузчики, как вы понимаете, не являются ключевыми созидателями технологий. Соответственно, пока у вас не будет достаточное количество условных фрезеровщиков, мастерски ваяющих какие-нибудь мегакрутые турбины, востребованные во всем мире, пока у вас не будет достаточно инженеров и ученых, которые эти турбины проектируют, пока у вас не будет высокооплачиваемых продажников, впаривающих эти турбины всем на свете - ваша баба Маша с ведром и тряпкой на заводе так и будет получать 120 дол. Но если у вас на одного инженера будет 10 уборщиц, то, даже после прихода светлого будущего, 9 из них все равно окажутся лишними на празднике жизни.
Gastarbaiter написав:Как может государство управлять процессом? Издать указ, чтобы грузчикам меньше 15 тыс. не платить? Или "ненавязчиво" начать платить уборщицам в гос. учреждениях среднюю з/п? Роль государства в том, чтобы обеспечивать условия для создания новых рабочих мест.
Дык, в случае с учителем и уборщицей влияние государство элементарное, если государству нужны квалифицированные учителя, то государство платит зарплату учителям значительно выше среднерыночной зарплате уборщицы в АТБ. Если государству это не важно, то рынок выровняет всё.
Viktor написав:Бедные есть и будут везде. Но товары, как правило, имеют глобальную цену. Есть -официальный сайт Clarks (к примеру). Цены 75-150 фунтов. Для всех. Хоть для британцев, хоть для поляков, хоть для украинцев. Можем посчитать сколько пар туфлей реально купить для украинца. Вот в этом вся соль. Вы все сводите к тому, что, мол, у нас дешевле жить и все должны прыгать от радости, что можно подстричься за 50 грн. А может лучше заплатить мастеру 200, а она потом пойдет к Вам в магазин и купит больше товаров. В следствии этого Вы уже заработаете больше и сможете купить лучше авто или расширить свой бизнес.
Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги (или очень много дешевых в пересчете на 1 человеко/час), а импортировать в основном сырьевые. А уборщицы и грузчики, как вы понимаете, не являются ключевыми созидателями технологий. Соответственно, пока у вас не будет достаточное количество условных фрезеровщиков, мастерски ваяющих какие-нибудь мегакрутые турбины, востребованные во всем мире, пока у вас не будет достаточно инженеров и ученых, которые эти турбины проектируют, пока у вас не будет высокооплачиваемых продажников, впаривающих эти турбины всем на свете - ваша баба Маша с ведром и тряпкой на заводе так и будет получать 120 дол. Но если у вас на одного инженера будет 10 уборщиц, то, даже после прихода светлого будущего, 9 из них все равно окажутся лишними на празднике жизни.
Вы, все-таки, не до конца понимаете мой посыл. Многие бизнесы уже сейчас вполне могут позволить себе платить больше, намного больше. Возьмем Укрсиббанк. Один из ТОПов мне сказал, что франзузы (собственники) не хотят платить больше, если никто не запрещает платить меньше. Л-логика. Есть медиана и все на нее смотрят. Вот здесь и должно вмешаться государство своим регулированием нижних почасовых окладов. Мы просто теряем время.
Можно. Но не всем. И этих "невсех" всегда больше. Увы.
Pegasmaster написав:ты же делишь на детей, пенсов, нетрудоспособных.
Пилять, ну на 3 помножь Так легче? 10К\мес на фермера. А если мы сюда все население посчитаем? А если площадь водоемов\городов вычтем? Я тебе говорю, что даже в грубейшем приближении твоя теория соснет тунца. Да, есть с десяток-сотню фермеров, что норм ся чухают в Черкассах. Но на общем фоне это ниачом. Кстати, в ТЦ "Любава" Черкасской, девчат ищут на магазины. ЗП 5-6к. Тоже так, для справки.
Pegasmaster написав:но в развитых странах это важный макроэкономический показатель
Тут снова промашка. Развитые страны и развивающиеся. Это, как говорят в Одессе - 2 разные разницы. Украина стала развитой страной? КоХда? Думаю дальше продолжать тупо бессмысленно, ибо кроме копипасты из интернетов вы не осилили ничего из напичатанного Вами выше. На сием откланиваюсь. До новых встреч.
Gastarbaiter написав:Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже.
Грузчик в НьюЙорке не живет в лачуге, ходит как бомжара(я про наших АТБшных), имеет соцобеспечение, может взять айфон в кредит, может нормально питаться, а не существовать после уплаты комуналки и съемной хаты. Правда? Я полностью согласен, что низкоквалифицированный труд всегда и везде стоит дешево. НО в отличие от наших реалий, низкоквалифицированный работник в НьюЙорке и у нас - это совершенно разные люди. Потому как там на их минималку можно позволить себе больше, чем тут на нашу. Это факт.
Faceless написав:вполне логично, что высокообразованный и талантливый человек так или иначе поедет или в столицу или хотя бы в миллионник, а не будет оставаться и искать счастье в условном Мухосранске
Ой ли. Слава богу, что у Вас нет родителей инвалидов\пенсионеров, за которыми нужно следить. Ой сори, они у Вас есть, но в Киеве? И не инвалиды? И им хватает звонка раз в месяц? Ну я тогда за вас искренне рад Поймите вы наконец. Есть куча жизней вокруг, кроме вашей
Gastarbaiter написав:Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги
Я тут в тему вспомнил:
Есть кацап, который поставляет немцу и пиндосу нефть и газ, лес и медь.
Есть хохол, который стОит раком на поле и производит зерно, руду, сталь , масло растительное ...
Есть немец, который из стали хохла делает для того же хохла и кацапа Мерседес .
Есть пиндос, который продает нам резанную бумагу и демократию для того чтобы хохол и кацап не дрались при обмене товаров и били друг другу *** за эту самую резанную бумагу и идеалы демократии , которая ни хохлу, ни кацапу нах не нужна на самом деле , но пиндос с немцем внушили двум работающим на них при*** что перед раем небесным есть рай на земле и он есть Демократия.
Кругооборот д#лб#$б@в в природе выглядит следующим незамысловатым образом-
Хохол еб#ш@т сезон раком и под осень решает обменять результаты уе%#нской своей праци на Мерседес, который ипануться как круто выглядит на нашем сельском пейзаже возле коровника и с ж*** прыщавой дояркой на переднем кресле . Для обмена результатов своего потного труда хохол берет у пиндоса в долг два мешка фантиков под названием баксы и пи** в немцу за Мерсюком, который пахнет краской , дорогими мюнхенскими проститутками и немножко сиськами председательской дочки в юности.
Бюргер естественно продает свое детище за два мешка и тут же говорит хохлу что в следующем году выпустит новую модель с новой навигационной системой , которая знает дорогу не только до сельмага с водярой в соседней деревне , но и до разведенной бабы из другого района. Но новая модель будет стОить уже три мешка баксов.
И если хохол не посеет больше пшеницы, то новая модель будет продана кацапу.
Кацап в свою очередь из выковыряной дырки в вечной мерзлоте слив три пота и заработав язву желудка и кровавые мозоли на руках выкачал две бочки черной жыжи . Эту жыжу кацап тащит немцу и виляя хвостом меняет на четыре колеса для купленного в прошлом году Мерседеса , так как родные колеса он успешно угандонил на буераках тамбовской губернии , носясь по ним в пьяном угаре с тремя вокзальными б***.
В результате этих незамысловатых товаро-денежных процедур у немца есть нефть, газ, хлеб, масло и Мерседес , который остался ему на сдачу от продажу Мерса хохлу и колес кацапу.
А пиндос продав свои фантики хохлу и кацапу тоже поимел не только нефть и хлеб с маслом, но и Мерседес.
На следующий календарный год пиндос решает что его фантики теперь меняются исключительно на три бочки нефти и пять тонн хлеба .
Немец не дурак, да и хохла он предупреждал - теперь Мерс идет в продажу именно по двойному прейскуранту так как у немца есть брат, который тоже хочет больше и вкуснее кушать, а для этого нужно больше пиндосовских фантиков.
Охуевший хохол и кацап начинают больше качать и сеять, больше пилить и рубать, стоять раком в две смены вместе с ж*** дочкой председателя .
Круг замыкается.
Немец доволен потому что продает металлолом с наваром в 1000 процентов и этот навар называется "немецкая инженерная мысля".
Пиндос кайфует потому что продает пять чипов с себестоимостью по пять баксов , но за 1000 у.е патамушта эта айфон.
RomanTik написав:Faceless, таки наверное на один Киев, т.к. зарплата 20-30 кГрн в банках в регионах - это сказки для младшего школьного возраста.
Если вам так проще - закрыться от реальности в вашем мирке, где все плохо и бесперспективно - можете верить, то это большая ЗП
тогда не нужно мне рассказывать про зарплаты в 20-30 тыс. в "моем мирке", а если рассказываете, то приводите доказательства - в каком из банков "Аваль", "Приват" или "Ощад" такая зарплата у сотрудников в райцентрах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Imp написав:Тут как раз Вы закрываетесь в своем розовом столичном мире. Я уже написал рецепт - берете билет в случайный город с населением в 30 тысяч людей и едете туда на пару дней. После этого рассказываете нам как там носом воротят люди от такой зарплаты. Или не рассказывате, потому что там за 10 тысяч гривен будет вагон и маленькая тележка людей с приличными данными.
Ну вот тут вы скатываетесь в какой-то вялый троллинг. "как там носом воротят люди" - кто сказал, что где-то будут носом воротить? Приличными данными для чего? Проблема маленьких городов в том, что для образованных людей там нет работы, потому они и убегают оттуда в крупные города
Imp написав:Или может все-таки если умный и высокообразованный приедет в Киев на высокую зарплату, то он кого-то таки выдавит с должности? И в итоге получим, что от перемены мест слогаемых сумма не меняется?
Как вы видите процесс "выдавливания"? Придет к работодателю и скажет - увольте того-то, я лучше? Это происходит естественным путем, некоторая текучка кадров есть везде.
Imp написав:У нас в городе есть такой завод как Миропласт. У меня там есть знакомые, которые работают уже почти 10 лет. Огромный опыт, вредное производство, зарплата в разгар сезона установки окон около 20 тысяч гривен. Зимой спускается до 10-12 тысяч. Так вот на этот завод едут работать люди даже с других областей.
Итого имеем: Днепр (из категории крупные города), зарплаты от 10 до 20к в зависимости от сезона, едут люди даже из других областей. Но вы сами перед этим писали:
Imp написав:Так что Днепровская агломерация - это вообще люди на пособиях и чудо если хотя бы на минималке.
Итого вы сами начинаете привели пример реальности зарплат от 10 до 20 не в столице и не в ИТ. Практически подтверждаете то же, что я писал ранее. И вынужден вас удивить - я тоже общаюсь с людьми разных классов, "от уборщиков до топ-менеджеров". Я теперь вообще не пойму, по какому вопросу вы со мной спорите то? Что и в облцентрах можно зарабатывать и 30к и более? И не в ИТ? Можно. Какие именно вы тут хотите примеры/доказательства - не знаю, но раз у вас такой якобы широкий круг общения, то у вас однозначно у самого есть подобные примеры. Что "супер-эрудированные" никак не ограничены уровнем доходов в 25-30к? Так тут и спорить не о чем, но вот ограничения вводить на город и отрасль бессмысленно, человек пойдет туда, где сможет реализовать свои таланты, если он ждет у моря погоды, то сомнительна предпосылка о высоких умственных способностях
RomanTik написав:тогда не нужно мне рассказывать про зарплаты в 20-30 тыс. в "моем мирке", а если рассказываете, то приводите доказательства - в каком из банков "Аваль", "Приват" или "Ощад" такая зарплата у сотрудников в райцентрах.
Кто сказал про райцентры? В облцентрах, у сотрудников управлений в корпоративном бизнесе. Практически любой банк, работающий в корпоративном сегменте. Тот же ТАС набирал в регионы не так давно.
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trix_kr написав:Я тебе говорю, что даже в грубейшем приближении твоя теория соснет тунца. Да, есть с десяток-сотню фермеров, что норм ся чухают в Черкассах.
у меня нет никакой "теории", я лишь говорил, что знаю фермеров, которые хорошо зарабатывают и хорошо живут в Черкассах. я не говорил, что это надо как-то делить на пенсионеров, детей, инвалидов и т.д.
trix_kr написав:Тут снова промашка. Развитые страны и развивающиеся. Это, как говорят в Одессе - 2 разные разницы. Украина стала развитой страной? КоХда? Думаю дальше продолжать тупо бессмысленно, ибо кроме копипасты из интернетов вы не осилили ничего из напичатанного Вами выше. На сием откланиваюсь. До новых встреч.
нет НИКАКОЙ разницы в развитых и развивающихся странах в методологии расчёта средней зарплаты. конечно продолжать бессмысленно, ибо ты делишь гектары на пенсионеров и впариваешь дичь какую-то. иди броди, повышай свой IQ. было весело