Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 13:49

Pegasmaster написав: что можно достойно жить. что можно достойно жить.

Pegasmaster написав: ты же делишь на детей, пенсов, нетрудоспособных. ты же делишь на детей, пенсов, нетрудоспособных.

Pegasmaster написав: но в развитых странах это важный макроэкономический показатель но в развитых странах это важный макроэкономический показатель

Gastarbaiter написав: Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже. Теперь сравните возможности покупки недвижимости или похода с семьей в аквапарк у грузчика тут и там. Можете сравнить в Нью-Йорке для разнообразия. Или в Париже.

Faceless написав: вполне логично, что высокообразованный и талантливый человек так или иначе поедет или в столицу или хотя бы в миллионник, а не будет оставаться и искать счастье в условном Мухосранске вполне логично, что высокообразованный и талантливый человек так или иначе поедет или в столицу или хотя бы в миллионник, а не будет оставаться и искать счастье в условном Мухосранске

Gastarbaiter написав: Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги Но для этого нужно производить и экспортировать дорогие товары и услуги

Есть кацап, который поставляет немцу и пиндосу нефть и газ, лес и медь.



Есть хохол, который стОит раком на поле и производит зерно, руду, сталь , масло растительное ...



Есть немец, который из стали хохла делает для того же хохла и кацапа Мерседес .



Есть пиндос, который продает нам резанную бумагу и демократию для того чтобы хохол и кацап не дрались при обмене товаров и били друг другу *** за эту самую резанную бумагу и идеалы демократии , которая ни хохлу, ни кацапу нах не нужна на самом деле , но пиндос с немцем внушили двум работающим на них при*** что перед раем небесным есть рай на земле и он есть Демократия.



Кругооборот д#лб#$б@в в природе выглядит следующим незамысловатым образом-



Хохол еб#ш@т сезон раком и под осень решает обменять результаты уе%#нской своей праци на Мерседес, который ипануться как круто выглядит на нашем сельском пейзаже возле коровника и с ж*** прыщавой дояркой на переднем кресле . Для обмена результатов своего потного труда хохол берет у пиндоса в долг два мешка фантиков под названием баксы и пи** в немцу за Мерсюком, который пахнет краской , дорогими мюнхенскими проститутками и немножко сиськами председательской дочки в юности.



Бюргер естественно продает свое детище за два мешка и тут же говорит хохлу что в следующем году выпустит новую модель с новой навигационной системой , которая знает дорогу не только до сельмага с водярой в соседней деревне , но и до разведенной бабы из другого района. Но новая модель будет стОить уже три мешка баксов.



И если хохол не посеет больше пшеницы, то новая модель будет продана кацапу.



Кацап в свою очередь из выковыряной дырки в вечной мерзлоте слив три пота и заработав язву желудка и кровавые мозоли на руках выкачал две бочки черной жыжи . Эту жыжу кацап тащит немцу и виляя хвостом меняет на четыре колеса для купленного в прошлом году Мерседеса , так как родные колеса он успешно угандонил на буераках тамбовской губернии , носясь по ним в пьяном угаре с тремя вокзальными б***.



В результате этих незамысловатых товаро-денежных процедур у немца есть нефть, газ, хлеб, масло и Мерседес , который остался ему на сдачу от продажу Мерса хохлу и колес кацапу.



А пиндос продав свои фантики хохлу и кацапу тоже поимел не только нефть и хлеб с маслом, но и Мерседес.



На следующий календарный год пиндос решает что его фантики теперь меняются исключительно на три бочки нефти и пять тонн хлеба .



Немец не дурак, да и хохла он предупреждал - теперь Мерс идет в продажу именно по двойному прейскуранту так как у немца есть брат, который тоже хочет больше и вкуснее кушать, а для этого нужно больше пиндосовских фантиков.







Охуевший хохол и кацап начинают больше качать и сеять, больше пилить и рубать, стоять раком в две смены вместе с ж*** дочкой председателя .



Круг замыкается.



Немец доволен потому что продает металлолом с наваром в 1000 процентов и этот навар называется "немецкая инженерная мысля".



Пиндос кайфует потому что продает пять чипов с себестоимостью по пять баксов , но за 1000 у.е патамушта эта айфон.



Хохол раком в поле.



Кацап раком на вечной мерзлоте в полярную ночь.



Занавес.

Можно. Но не всем. И этих "невсех" всегда больше. Увы.Пилять, ну на 3 помножьТак легче? 10К\мес на фермера. А если мы сюда все население посчитаем? А если площадь водоемов\городов вычтем? Я тебе говорю, что даже в грубейшем приближении твоя теория соснет тунца. Да, есть с десяток-сотню фермеров, что норм ся чухают в Черкассах. Но на общем фоне это ниачом. Кстати, в ТЦ "Любава" Черкасской, девчат ищут на магазины. ЗП 5-6к. Тоже так, для справки.Тут снова промашка. Развитые страны и развивающиеся. Это, как говорят в Одессе - 2 разные разницы. Украина стала развитой страной? КоХда? Думаю дальше продолжать тупо бессмысленно, ибо кроме копипасты из интернетов вы не осилили ничего из напичатанного Вами выше. На сием откланиваюсь. До новых встреч.Грузчик в НьюЙорке не живет в лачуге, ходит как бомжара(я про наших АТБшных), имеет соцобеспечение, может взять айфон в кредит, может нормально питаться, а не существовать после уплаты комуналки и съемной хаты. Правда?Я полностью согласен, что низкоквалифицированный труд всегда и везде стоит дешево. НО в отличие от наших реалий, низкоквалифицированный работник в НьюЙорке и у нас - это совершенно разные люди. Потому как там на их минималку можно позволить себе больше, чем тут на нашу. Это факт.Ой ли. Слава богу, что у Вас нет родителей инвалидов\пенсионеров, за которыми нужно следить. Ой сори, они у Вас есть, но в Киеве? И не инвалиды? И им хватает звонка раз в месяц? Ну я тогда за вас искренне радПоймите вы наконец. Есть куча жизней вокруг, кроме вашейЯ тут в тему вспомнил: