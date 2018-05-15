Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Если на вас лежачий больной, то сиделка/няня (с необходимой квалификацией) будет хотеть от вас з/п на уровне вашей. или минимум половину вашей.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:35
Re: ой ли
Если на вас лежачий больной, то сиделка/няня (с необходимой квалификацией) будет хотеть от вас з/п на уровне вашей. или минимум половину вашей.
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:53
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если ты приводишь, где я делил гектары на пенсионеров(только пенсионеров, а не все сельское население), то я засчитываю себе слив, а тебе высылаю соточку вечнозеленых. Иначе ты балаболка, дергающая слова с контекста и интерпретирующая их в удобной тебе форме.
Вот хоть какаято статистика:
Сельское население - 551 тыща. Калькулятор дать, чтоб ты хоть процент выщитал без помылок даже с этой перераздутой цифры в 1.4К фермерских хозяйств?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:20
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен, что я не упомянул пенсионеров, детей и безработных? ты просто ересь пишешь с экономической точки зрения. средняя зп считается по-другому. я уже определение из википедии приводил, но тебе оно не подходит, ты хочешь поделить все гектары на всех селян и получить сферическую доходность с квадратного участка на селянина в вакууме.
у тебя походу своя экономика с блекджеком и дамами.
может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:39
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если бы у бабушки был куй, она бы была дедушкой. Ну т.е. ты балаболка?
Я тебе пари предложил. Зачем юлить?
Едем дальше.
Ваши слова:
Много это сколько, учитывая, что ВСЕГО(вместе с левыми) 1,4К. Может у нас просто разное понятие слово "много"? А может просто даже не каждый сотый фермер?
Ваши домыслы оставляйте при себе. Я говорю о том, что пиар Гроси - такой пиар, при котором я получаю 90К, сотрудник получает 5К, а средняя у нас 47500. И это таки печалька. Поднять минималку до 10К - вариант. НО только при снижении коррупционной составляющей.
Я тут не так давно поехал в обленерго одно нас. пункта, чтоб поопорную схему взять. В нас. пункте 10К населения. За поопорку в других городах с меня ниче не брали, так давали. А тут перец из обленерго местячкового захотел 3500 грн. за 50 листов А4
Тоже самое творится в крупных сетях маркетов - хочешь место жирное - откат. Ессно это все перекладывается в итоге на конечного потребителя Оттого у нас и цены на продукты почти как в ЕС, при том, что ЗП там как бы поболее в разы.
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