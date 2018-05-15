Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 15:39

Pegasmaster написав: если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен, если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен,

Pegasmaster написав: знал я много фермеров в черкасской области, и техника есть, и скотина, и деньги, соответственно. знал я много фермеров в черкасской области, и техника есть, и скотина, и деньги, соответственно.

Pegasmaster написав: может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях? может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях?

Если бы у бабушки был куй, она бы была дедушкой. Ну т.е. ты балаболка?Я тебе пари предложил. Зачем юлить?Едем дальше.Ваши слова:Много это сколько, учитывая, что ВСЕГО(вместе с левыми) 1,4К. Может у нас просто разное понятие слово "много"? А может просто даже не каждый сотый фермер?Ваши домыслы оставляйте при себе. Я говорю о том, что пиар Гроси - такой пиар, при котором я получаю 90К, сотрудник получает 5К, а средняя у нас 47500. И это таки печалька. Поднять минималку до 10К - вариант. НО только при снижении коррупционной составляющей.Я тут не так давно поехал в обленерго одно нас. пункта, чтоб поопорную схему взять. В нас. пункте 10К населения. За поопорку в других городах с меня ниче не брали, так давали. А тут перец из обленерго местячкового захотел 3500 грн. за 50 листов А4Тоже самое творится в крупных сетях маркетов - хочешь место жирное - откат. Ессно это все перекладывается в итоге на конечного потребителяОттого у нас и цены на продукты почти как в ЕС, при том, что ЗП там как бы поболее в разы.