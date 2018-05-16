Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 16:06

Faceless написав: Итого имеем: Днепр (из категории крупные города), зарплаты от 10 до 20к в зависимости от сезона, едут люди даже из других областей. Но вы сами перед этим писали:

Imp написав: Так что Днепровская агломерация - это вообще люди на пособиях и чудо если хотя бы на минималке. Так что Днепровская агломерация - это вообще люди на пособиях и чудо если хотя бы на минималке.

Итого вы сами начинаете привели пример реальности зарплат от 10 до 20 не в столице и не в ИТ.

Практически подтверждаете то же, что я писал ранее.

Итого имеем: Днепр (из категории крупные города), зарплаты от 10 до 20к в зависимости от сезона, едут люди даже из других областей. Но вы сами перед этим писали:Итого вы сами начинаете привели пример реальности зарплат от 10 до 20 не в столице и не в ИТ.Практически подтверждаете то же, что я писал ранее.

Вы писали "легко 25-30 тысяч, а умные в 2-3 раза больше". Я написал про 10 тысяч с сезонными всплесками до 20 тысяч. То есть Ваш пик - это 30 * 3 = 90 тысяч. Мой пик - 20 тысяч. А теперь еще раз Ваши же слова "Практически подтверждаете то же, что я писал ранее". Вы серьезно? 20 тысяч и 90 тысяч - это то же самое?И каким местом мои слова про то, что едут из соседних областей, кореллируют с агломерацией Днепра? Агломерация Днепра - это умирающие села и поселки, присоединенные ради сохранения статуса города-миллионера. Из всех присоединенных за последние 15 лет населенных пунктов только один реально качественно вырос до уровня всего Днепра - это Юбилейное. Остальные как были нищими - так и остались.Ну а приезжие живут в городе и никоим образом не относятся к агломерации.Ну а по поводу топов и подобного. Да, есть люди, получающие больше 20-30-50 тысяч. Но их процент на столько ничтожно мал, что это исключение из правил. Особенно за границей стольного града Киева. Поэтому все слова про то, что зарплата 13 тысяч - это студенческая норма и то что некоторые тут говорят "вообще не верю что люди могут жить на такое" - это чушь и гнусность. Либо слепота и глупость. И спорили мы о том, что один тут говорил слова о том, что на такие деньги не живут, а Вы стояли на его зищите. Согласны Вы с ним на все 100% или нет - не так важно, если Вы защищаете человека, который несет полнейшую лютую чушь.