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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:35

Re: ой ли

  trix_kr написав:Слава богу, что у Вас нет родителей инвалидов\пенсионеров, за которыми нужно следить. Ой сори, они у Вас есть, но в Киеве? И не инвалиды? И им хватает звонка раз в месяц? Ну я тогда за вас искренне рад
Поймите вы наконец. Есть куча жизней вокруг, кроме вашей.

Если на вас лежачий больной, то сиделка/няня (с необходимой квалификацией) будет хотеть от вас з/п на уровне вашей. или минимум половину вашей.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:53

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:слив защитан,

  Pegasmaster написав:ибо ты делишь гектары на пенсионеров

Если ты приводишь, где я делил гектары на пенсионеров(только пенсионеров, а не все сельское население), то я засчитываю себе слив, а тебе высылаю соточку вечнозеленых. Иначе ты балаболка, дергающая слова с контекста и интерпретирующая их в удобной тебе форме.

Вот хоть какаято статистика:
Сейчас на Черкасщине насчитывают почти 1400 фермерских хозяйств.

"На самом деле количество фермерских хозяйств у нас растет только за счет таких "фермеров", которые в действительности являются сватами, братьями и водителями различных иногородних бизнесменов и местных ловкачей, - признает эксперт. - На них оформляют участки по 40, по 70 гектаров по всей Украине и передают землю в субаренду "

Сельское население - 551 тыща. Калькулятор дать, чтоб ты хоть процент выщитал без помылок даже с этой перераздутой цифры в 1.4К фермерских хозяйств? :D :D :D
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:20

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Если ты приводишь, где я делил гектары на пенсионеров

если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен, что я не упомянул пенсионеров, детей и безработных? ты просто ересь пишешь с экономической точки зрения. средняя зп считается по-другому. я уже определение из википедии приводил, но тебе оно не подходит, ты хочешь поделить все гектары на всех селян и получить сферическую доходность с квадратного участка на селянина в вакууме.
у тебя походу своя экономика с блекджеком и дамами.
может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:39

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен,

Если бы у бабушки был куй, она бы была дедушкой. Ну т.е. ты балаболка?
Я тебе пари предложил. Зачем юлить?
Едем дальше.
Ваши слова:
  Pegasmaster написав:знал я много фермеров в черкасской области, и техника есть, и скотина, и деньги, соответственно.

Много это сколько, учитывая, что ВСЕГО(вместе с левыми) 1,4К. Может у нас просто разное понятие слово "много"? А может просто даже не каждый сотый фермер?

  Pegasmaster написав:может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях?

Ваши домыслы оставляйте при себе. Я говорю о том, что пиар Гроси - такой пиар, при котором я получаю 90К, сотрудник получает 5К, а средняя у нас 47500. И это таки печалька. Поднять минималку до 10К - вариант. НО только при снижении коррупционной составляющей.
Я тут не так давно поехал в обленерго одно нас. пункта, чтоб поопорную схему взять. В нас. пункте 10К населения. За поопорку в других городах с меня ниче не брали, так давали. А тут перец из обленерго местячкового захотел 3500 грн. за 50 листов А4 :)
Тоже самое творится в крупных сетях маркетов - хочешь место жирное - откат. Ессно это все перекладывается в итоге на конечного потребителя :) Оттого у нас и цены на продукты почти как в ЕС, при том, что ЗП там как бы поболее в разы.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:54

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Я говорю о том, что пиар Гроси - такой пиар, при котором я получаю 90К, сотрудник получает 5К, а средняя у нас 47500. И это таки печалька.

это не "печалька", так считается средняя зарплата во всём мире.
например, ты получаешь 90к, а 1000 сотрудников 5к, и средняя у вас 5,08к.
и не считаются ни пенсы, ни дети, ни инвалиды, а ТОЛЬКО трудоустроенные с белой зп.
Средний размер оплаты труда — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определённой группы работающего населения. В частности, Средний национальный доход (то есть средний размер оплаты труда по стране) вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, делённая на количество работающего населения. Это не то же самое, что и валовой внутренний продукт (ВВП), потому что в ВВП включены все категории населения и цены всех товаров и услуг.

Средний размер оплаты труда совсем не обязательно является зарплатой «среднего» работника, так как в нём учитываются как очень высокие зарплаты, так и очень низкие, которые не имеют отношения к «среднему» работнику.

это объективная реальность, в не зависимости от твоего к ней отношения.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:06

  Faceless написав:Итого имеем: Днепр (из категории крупные города), зарплаты от 10 до 20к в зависимости от сезона, едут люди даже из других областей. Но вы сами перед этим писали:
  Imp написав:Так что Днепровская агломерация - это вообще люди на пособиях и чудо если хотя бы на минималке.

Итого вы сами начинаете привели пример реальности зарплат от 10 до 20 не в столице и не в ИТ.
Практически подтверждаете то же, что я писал ранее.


Вы писали "легко 25-30 тысяч, а умные в 2-3 раза больше". Я написал про 10 тысяч с сезонными всплесками до 20 тысяч. То есть Ваш пик - это 30 * 3 = 90 тысяч. Мой пик - 20 тысяч. А теперь еще раз Ваши же слова "Практически подтверждаете то же, что я писал ранее". Вы серьезно? 20 тысяч и 90 тысяч - это то же самое?

И каким местом мои слова про то, что едут из соседних областей, кореллируют с агломерацией Днепра? Агломерация Днепра - это умирающие села и поселки, присоединенные ради сохранения статуса города-миллионера. Из всех присоединенных за последние 15 лет населенных пунктов только один реально качественно вырос до уровня всего Днепра - это Юбилейное. Остальные как были нищими - так и остались.
Ну а приезжие живут в городе и никоим образом не относятся к агломерации.

Ну а по поводу топов и подобного. Да, есть люди, получающие больше 20-30-50 тысяч. Но их процент на столько ничтожно мал, что это исключение из правил. Особенно за границей стольного града Киева. Поэтому все слова про то, что зарплата 13 тысяч - это студенческая норма и то что некоторые тут говорят "вообще не верю что люди могут жить на такое" - это чушь и гнусность. Либо слепота и глупость. И спорили мы о том, что один тут говорил слова о том, что на такие деньги не живут, а Вы стояли на его зищите. Согласны Вы с ним на все 100% или нет - не так важно, если Вы защищаете человека, который несет полнейшую лютую чушь.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:35

Re: похвалився

  Faceless написав:Практически любой банк, работающий в корпоративном сегменте. Тот же ТАС набирал в регионы не так давно.

Давно тенденция ТАКова, что банки закрывают свои Филиалы и сокращают сотрудников. Вместо них остаются отделения с одним кассиром, начальником и охранником. база одна центральная в ГБ.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:37

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Imp написав:Вы писали "легко 25-30 тысяч, а умные в 2-3 раза больше". Я написал про 10 тысяч с сезонными всплесками до 20 тысяч. То есть Ваш пик - это 30 * 3 = 90 тысяч. Мой пик - 20 тысяч. А теперь еще раз Ваши же слова "Практически подтверждаете то же, что я писал ранее". Вы серьезно? 20 тысяч и 90 тысяч - это то же самое?

Ну ведь несложно ж проверить, что именно я писал:
  Faceless написав:Супер-эрудированные, если это не домашний беспомощный ботаник, уровень 25-30к набирают достаточно быстро уже после старта, а претендовать они могут на в разы большее.

К чему это я писал тоже несложно отследить по ссылке в цитате.
У вас там на заводе "суперэрудированные"? С чего вы их приводите?
  Imp написав:Ну а по поводу топов и подобного. Да, есть люди, получающие больше 20-30-50 тысяч. Но их процент на столько ничтожно мал, что это исключение из правил. Особенно за границей стольного града Киева. Поэтому все слова про то, что зарплата 13 тысяч - это студенческая норма и то что некоторые тут говорят "вообще не верю что люди могут жить на такое" - это чушь и гнусность.

1) Я не писал что это "студенческая норма". И хотя это не я привел пример с окладом студенту в 13к, но я не могу не подтвердить, что в том же Киеве студент МОЖЕТ зарабатывать и 13к и больше.
2) Я нигде не писал "что не верю что люди могут жить на такое"
  Imp написав:И спорили мы о том, что один тут говорил слова о том, что на такие деньги не живут, а Вы стояли на его зищите.

Внезапно для себя обнаружил, что стоял в этой теме на чьей-то защите. Что ни день то новые открытия.
Если вкратце тезисы, которые я озвучивал в ходе дискуссии:
- госстатовская средняя ЗП - вполне реальная цифра. Не забываем. что это средняя, соответственно существование ЗП даже вдвое-втрое ниже ей не противоречит
- студенты МОГУТ зарабатывать и 13кгрн и даже поболее (но тут могу сказать только за Киев)
- ЗП ни в 20, ни в 30к не являются чем-то невероятным ни для миллионников ни даже для облцентров, хотя само собой в меньших городах это бОльшая редкость
- на фразу о некоторых "суперэрудированных" я указал, что если эта эрудиция - не "я ходячая энциклопедия, но не знаю куда мне эти знания примкнуть", то уровень доходов в 1000 долл для таких достигается достаточно быстро и уж никак не есть пределом мечтаний
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:11

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:ТОЛЬКО трудоустроенные с белой зп.

Вот я тебя снова поймал на пиз@#же. Ты таки балаболка! Привожу аргумент:
«В конце прошлого года с приходом нового руководителя Госстата изменилась методика расчета средней заработной платы, - поясняет эксперт. – И если раньше общий фонд зарплаты делили на всех работающих, в том числе и на всех тех, кто работает неполный рабочий день, то сейчас этот же общий фонд заработной платы делится только на лиц, работающих полный рабочий день или половину рабочего дня. Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет. И в результате средняя номинальная зарплата растет»

Парируешь? Или сново погазируешь лужицы?

  Faceless написав:госстатовская средняя ЗП - вполне реальная цифра

Реальная для замыливания глаз - да. Но не реальная в 100-300 км от дефолт сити.

  Faceless написав:студенты МОГУТ зарабатывать и 13кгрн и даже поболее (но тут могу сказать только за Киев)

Могут, но не все. один из 300-500. В НЕ Киеве.

  Faceless написав:ЗП ни в 20, ни в 30к не являются чем-то невероятным

для малой части населения страны. Такое завршение предложения будет более уместным.
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