Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Если на вас лежачий больной, то сиделка/няня (с необходимой квалификацией) будет хотеть от вас з/п на уровне вашей. или минимум половину вашей.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:35
Re: ой ли
Если на вас лежачий больной, то сиделка/няня (с необходимой квалификацией) будет хотеть от вас з/п на уровне вашей. или минимум половину вашей.
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:53
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если ты приводишь, где я делил гектары на пенсионеров(только пенсионеров, а не все сельское население), то я засчитываю себе слив, а тебе высылаю соточку вечнозеленых. Иначе ты балаболка, дергающая слова с контекста и интерпретирующая их в удобной тебе форме.
Вот хоть какаято статистика:
Сельское население - 551 тыща. Калькулятор дать, чтоб ты хоть процент выщитал без помылок даже с этой перераздутой цифры в 1.4К фермерских хозяйств?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:20
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
если бы я написал "ты делишь гектары на инвалидов", то ты бы тоже был недоволен, что я не упомянул пенсионеров, детей и безработных? ты просто ересь пишешь с экономической точки зрения. средняя зп считается по-другому. я уже определение из википедии приводил, но тебе оно не подходит, ты хочешь поделить все гектары на всех селян и получить сферическую доходность с квадратного участка на селянина в вакууме.
у тебя походу своя экономика с блекджеком и дамами.
может ты просто жизнью своей недоволен? и пытаешься доказать, что все вокруг тоже живут в нищете и злыднях?
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:39
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если бы у бабушки был куй, она бы была дедушкой. Ну т.е. ты балаболка?
Я тебе пари предложил. Зачем юлить?
Едем дальше.
Ваши слова:
Много это сколько, учитывая, что ВСЕГО(вместе с левыми) 1,4К. Может у нас просто разное понятие слово "много"? А может просто даже не каждый сотый фермер?
Ваши домыслы оставляйте при себе. Я говорю о том, что пиар Гроси - такой пиар, при котором я получаю 90К, сотрудник получает 5К, а средняя у нас 47500. И это таки печалька. Поднять минималку до 10К - вариант. НО только при снижении коррупционной составляющей.
Я тут не так давно поехал в обленерго одно нас. пункта, чтоб поопорную схему взять. В нас. пункте 10К населения. За поопорку в других городах с меня ниче не брали, так давали. А тут перец из обленерго местячкового захотел 3500 грн. за 50 листов А4
Тоже самое творится в крупных сетях маркетов - хочешь место жирное - откат. Ессно это все перекладывается в итоге на конечного потребителя Оттого у нас и цены на продукты почти как в ЕС, при том, что ЗП там как бы поболее в разы.
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:54
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
это не "печалька", так считается средняя зарплата во всём мире.
например, ты получаешь 90к, а 1000 сотрудников 5к, и средняя у вас 5,08к.
и не считаются ни пенсы, ни дети, ни инвалиды, а ТОЛЬКО трудоустроенные с белой зп.
это объективная реальность, в не зависимости от твоего к ней отношения.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:06
Вы писали "легко 25-30 тысяч, а умные в 2-3 раза больше". Я написал про 10 тысяч с сезонными всплесками до 20 тысяч. То есть Ваш пик - это 30 * 3 = 90 тысяч. Мой пик - 20 тысяч. А теперь еще раз Ваши же слова "Практически подтверждаете то же, что я писал ранее". Вы серьезно? 20 тысяч и 90 тысяч - это то же самое?
И каким местом мои слова про то, что едут из соседних областей, кореллируют с агломерацией Днепра? Агломерация Днепра - это умирающие села и поселки, присоединенные ради сохранения статуса города-миллионера. Из всех присоединенных за последние 15 лет населенных пунктов только один реально качественно вырос до уровня всего Днепра - это Юбилейное. Остальные как были нищими - так и остались.
Ну а приезжие живут в городе и никоим образом не относятся к агломерации.
Ну а по поводу топов и подобного. Да, есть люди, получающие больше 20-30-50 тысяч. Но их процент на столько ничтожно мал, что это исключение из правил. Особенно за границей стольного града Киева. Поэтому все слова про то, что зарплата 13 тысяч - это студенческая норма и то что некоторые тут говорят "вообще не верю что люди могут жить на такое" - это чушь и гнусность. Либо слепота и глупость. И спорили мы о том, что один тут говорил слова о том, что на такие деньги не живут, а Вы стояли на его зищите. Согласны Вы с ним на все 100% или нет - не так важно, если Вы защищаете человека, который несет полнейшую лютую чушь.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:35
Re: похвалився
Давно тенденция ТАКова, что банки закрывают свои Филиалы и сокращают сотрудников. Вместо них остаются отделения с одним кассиром, начальником и охранником. база одна центральная в ГБ.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:37
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Ну ведь несложно ж проверить, что именно я писал:
К чему это я писал тоже несложно отследить по ссылке в цитате.
У вас там на заводе "суперэрудированные"? С чего вы их приводите?
1) Я не писал что это "студенческая норма". И хотя это не я привел пример с окладом студенту в 13к, но я не могу не подтвердить, что в том же Киеве студент МОЖЕТ зарабатывать и 13к и больше.
2) Я нигде не писал "что не верю что люди могут жить на такое"
Внезапно для себя обнаружил, что стоял в этой теме на чьей-то защите. Что ни день то новые открытия.
Если вкратце тезисы, которые я озвучивал в ходе дискуссии:
- госстатовская средняя ЗП - вполне реальная цифра. Не забываем. что это средняя, соответственно существование ЗП даже вдвое-втрое ниже ей не противоречит
- студенты МОГУТ зарабатывать и 13кгрн и даже поболее (но тут могу сказать только за Киев)
- ЗП ни в 20, ни в 30к не являются чем-то невероятным ни для миллионников ни даже для облцентров, хотя само собой в меньших городах это бОльшая редкость
- на фразу о некоторых "суперэрудированных" я указал, что если эта эрудиция - не "я ходячая энциклопедия, но не знаю куда мне эти знания примкнуть", то уровень доходов в 1000 долл для таких достигается достаточно быстро и уж никак не есть пределом мечтаний
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:11
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Вот я тебя снова поймал на пиз@#же. Ты таки балаболка! Привожу аргумент:
Парируешь? Или сново погазируешь лужицы?
Реальная для замыливания глаз - да. Но не реальная в 100-300 км от дефолт сити.
Могут, но не все. один из 300-500. В НЕ Киеве.
для малой части населения страны. Такое завршение предложения будет более уместным.
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