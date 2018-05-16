Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 18:41

Faceless написав: При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно

Faceless написав: и за счет этого скорее занижает реальную цифру. и за счет этого скорее занижает реальную цифру.

Faceless написав: За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр. За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр.

Faceless написав: в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000; в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000;

Faceless написав: в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней

Faceless написав: В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней

Faceless написав: то все при средней аренде 1к в 6000 грн то все при средней аренде 1к в 6000 грн

Pegasmaster написав: т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?

ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ

Ясен красен. Вы там в Куеве все считаете не существенным.Ну конечно. Товарищь с форума против экспертов. Не в первой такое читать. Жду вашей статистики а не тыканье пальцем в небо. Ну чтоб не пустозвноить.Воу, воу!! Потишэ!!! А то вы щас с Куева нарассказываете небылиц. Я Вам тайну открою. Это тема Ярошенка нашего. В гугле найдете про него и про лекарства в 10 раз выше закупки и еще много чего, особенно про номинирование на министра здрава. А в додачу скажу Вам, что мой однокурсник там водилой работает. Поляков привозит в этот центр. за 6К работает. Угу. И админа туды в прошлом году искали на 4500 грн. Эту тему можете даже не продолжать.Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр! Да-да, деликат в конце Шевченко в Черкассах. А мне тут вчесывают про 13 вчерашнему студенту!В Кропивницком соседка там работает. 3700 на руки. Аху#нная близкая средняя в 8К?Ушел от меня после НГ монтажник в КС. По вышкам лазить. Обещали 8К на руки. С начала мая назад просится, говорит шо больше 4500 не дают....Знавете сколько знакомых у меня пытало щастье в Киеве, сниммая однуху на 3\4-х ? Да считать непересчитать. Еще раз - дефолт сити это дефолт сити. Билет в Кропивницкий я готов оплатить. Походите, погуляете. ближе к народу станете.Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.