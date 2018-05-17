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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:39

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет.

т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:41

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Faceless написав:При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно

Ясен красен. Вы там в Куеве все считаете не существенным.
  Faceless написав:и за счет этого скорее занижает реальную цифру.

Ну конечно. Товарищь с форума против экспертов. Не в первой такое читать. Жду вашей статистики а не тыканье пальцем в небо. Ну чтоб не пустозвноить.

  Faceless написав:За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр.

Воу, воу!! Потишэ!!! А то вы щас с Куева нарассказываете небылиц. Я Вам тайну открою. Это тема Ярошенка нашего. В гугле найдете про него и про лекарства в 10 раз выше закупки и еще много чего, особенно про номинирование на министра здрава. А в додачу скажу Вам, что мой однокурсник там водилой работает. Поляков привозит в этот центр. за 6К работает. Угу. И админа туды в прошлом году искали на 4500 грн. Эту тему можете даже не продолжать.

  Faceless написав:в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000;

Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр! Да-да, деликат в конце Шевченко в Черкассах. А мне тут вчесывают про 13 вчерашнему студенту!
  Faceless написав:в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней

В Кропивницком соседка там работает. 3700 на руки. Аху#нная близкая средняя в 8К?

  Faceless написав:В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней

Ушел от меня после НГ монтажник в КС. По вышкам лазить. Обещали 8К на руки. С начала мая назад просится, говорит шо больше 4500 не дают....

  Faceless написав:то все при средней аренде 1к в 6000 грн

Знавете сколько знакомых у меня пытало щастье в Киеве, сниммая однуху на 3\4-х ? Да считать непересчитать. Еще раз - дефолт сити это дефолт сити. Билет в Кропивницкий я готов оплатить. Походите, погуляете. ближе к народу станете.

  Pegasmaster написав:т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ

Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:47

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.

я так понял, что читать ты не умеешь.
точнее читать научили, но понять прочитанное ты не в состоянии.
я твоё слабоумие побеждать не собираюсь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:56

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ

МИНУС контрактники и те, что на менее чем полставки. И от этого средняя растет.
Так яснее? Садис и газируй лужицу.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:10

[quote="4367196:Imp"][quote="4367102:Faceless"]


Из всех присоединенных за последние 15 лет населенных пунктов только один реально качественно вырос до уровня всего Днепра - это Юбилейное. Остальные как были нищими - так и остались.

Юбилейное - это не Днепр! Это наш собственный маленький оффшорчик. :)
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:13

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Жду вашей статистики а не тыканье пальцем в небо.

Что именно вы ждете, не пойму? Альтернативы Госстату? У кого в принципе еще может быть подобная статистика не то что по стране, а хотя бы по целому городу?
У меня немало цифр - по коллегам, по знакомым, по тем, кого собеседовали на открытые вакансии и прочее, но если вы ждете, что вам их тут выложат - то зря.
  trix_kr написав:Воу, воу!! Потишэ!!! А то вы щас с Куева нарассказываете небылиц. Я Вам тайну открою. Это тема Ярошенка нашего. В гугле найдете про него и про лекарства в 10 раз выше закупки и еще много чего, особенно про номинирование на министра здрава. А в додачу скажу Вам, что мой однокурсник там водилой работает. Поляков привозит в этот центр. за 6К работает. Угу. И админа туды в прошлом году искали на 4500 грн. Эту тему можете даже не продолжать.

Я не о водилах. О врачах. Только не надо рассказывать о нищих онкологах в частной клинике, где курс лучевой терапии овер 100кгрн
  trix_kr написав:Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр! Да-да, деликат в конце Шевченко в Черкассах. А мне тут вчесывают про 13 вчерашнему студенту!

Про 13к студенту в Черкассах вроде никто и не писал
  trix_kr написав:В Кропивницком соседка там работает. 3700 на руки. Аху#нная близкая средняя в 8К?

Средняя по Кропивницкому 5300+. И никто не говорил, что торчать на телефоне в КЦ - будет оплачиваться на уровне средней.
  trix_kr написав:Ушел от меня после НГ монтажник в КС. По вышкам лазить. Обещали 8К на руки. С начала мая назад просится, говорит шо больше 4500 не дают....

Я не про монтажников, там есть и аналитики всякие и т.п.
  trix_kr написав:Знавете сколько знакомых у меня пытало щастье в Киеве, сниммая однуху на 3\4-х ? Да считать непересчитать. Еще раз - дефолт сити это дефолт сити. Билет в Кропивницкий я готов оплатить. Походите, погуляете. ближе к народу станете.

Ну не надо так про Кропивницкий, дефолта вроде еще не было. :)
Кто-то пытал счастья, а кто-то взял и переехал, устроился, профессионально рос, менял сферу, получал второе образование (по новой профессии), учился. Никто не говорил, что приехал, снял вскладчину квартирку, устроился в АТБ охранником - и жизнь удалась.
Так я что-то не увидел: я привел среднюю Госстата по Черкассам, и ЗП там же, вы вроде как отвечаете "Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр!". Т.е. цифра Госстата для Черкасс реальна.
Про Кропивницкий пишет 6654 грязными, или 5356 чистыми. Неужели завышена? Водитель, сами написали, зарабатывает больше. Почему-то вы ушли от вопроса.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:58

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Faceless написав:Что именно вы ждете, не пойму? Альтернативы Госстату? У кого в принципе еще может быть подобная статистика не то что по стране, а хотя бы по целому городу?

у него своя "статистика", вы еще не поняли :)
опровергать статистику по нескольким миллионам человек какими-то знакомыми, товарищами и друзьями друзей это вообще верх тупизма и непонимание самой сути макроэкономических показателей рынка труда.
  Faceless написав:Почему-то вы ушли от вопроса.

это просто вы "юлите", сарказм :)
щас он вас поймает, ждите :)
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:01

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Faceless написав:У меня немало цифр - по коллегам, по знакомым, по тем, кого собеседовали на открытые вакансии и прочее, но если вы ждете, что вам их тут выложат - то зря.

Кировоград? Смела? Новоукраинка? Александровка? Бобринец? Или таки ваша статистика по Куеву? Не утруждайтесь. Я ее не жду. Я прерасно знаю статистику в своем море.



  Faceless написав:Я не о водилах. О врачах.

Еще более ожидаемо. Как Вы еще не написали - я не о Украине, я о Куеве.
Вы не забыли, что там еще есть помимо врачей куча других людей?
  Faceless написав:там есть и аналитики всякие и т.п.

Да, есть. Сын товарища работает начальником отдела маркетинга на предприятии Радий. 8К грязными.
  Faceless написав:Про Кропивницкий пишет 6654 грязными, или 5356 чистыми. Неужели завышена? Водитель, сами написали, зарабатывает больше. Почему-то вы ушли от вопроса.

6К грязными. 4800 в руки. Томоцентр! 4500 в руки получают экспедиторы-водители(2 в одном) на наших предприятиях.
Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите.


  Pegasmaster написав:провергать статистику по нескольким миллионам человек какими-то знакомыми, товарищами и друзьями друзей это вообще верх тупизма и непонимание самой сути макроэкономических показателей рынка труда.

Вы там оба спелись?
  Faceless написав:У меня немало цифр - по коллегам, по знакомым, по тем, кого собеседовали на открытые вакансии и прочее, но если вы ждете, что вам их тут выложат - то зря.

  Pegasmaster написав:это просто вы "юлите", сарказм :)
щас он вас поймает, ждите


Уж очень тебя напомнило

https://www.youtube.com/watch?v=teKQca8jYfE


Ты лужицы уже погазировал?
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:28

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Кировоград? Смела? Новоукраинка? Александровка? Бобринец? Или таки ваша статистика по Куеву? Не утруждайтесь. Я ее не жду. Я прерасно знаю статистику в своем море.

Вы так активно требуете статистику, а свою придерживаете и не показываете. Где же эти секретные данные, опровергающие коварный Госстат?
Я уже говорил, я оперирую данными не только по Киеву, а и по крупным городам, облцентрам, райцентрам. В своем "море" в Кропивницком вы может чего и знаете, но все ваши примеры, что вы ни приводили - по неквалифицированному или низкоквалифицированному персоналу. Вот оно ваше "море". Чему удивлтся, что в этом море зарабатывают не более срдней ЗП
  trix_kr написав:Еще более ожидаемо. Как Вы еще не написали - я не о Украине, я о Куеве.
Вы не забыли, что там еще есть помимо врачей куча других людей?

Во-первых, я писал о частной клинике, известной на всю страну. Во-вторых, врачи для вас не люди? Я понимаю, ИТ обсуждать не любят. Тогда чем вам не нравятся профессиональные медики? Только не санитарки в госполиклиниках, а именно врачи. Частные клиники в Кропивницком есть.
  trix_kr написав:Да, есть. Сын товарища работает начальником отдела маркетинга на предприятии Радий. 8К грязными.

Ну в Киевстаре поболее будет. Хотя слабо представляю чем может заниматься отдел маркетинга у предприятия, у которого нет маркетинга как явления, ну так и платят же соответствующе. Ну да ладно. Заметьте, как только речь о позиции, где нужно ВО, работа посложнее чем водитель, так и ЗП повыше средней сразу.
  trix_kr написав:6К грязными. 4800 в руки. Томоцентр! 4500 в руки получают экспедиторы-водители(2 в одном) на наших предприятиях.
Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите.

Что-то вы как-то зациклены на водителях. На 10-15% ниже средней ЗП для такой профессии в общем-то нормально. ВО тут не нужно, какого-то особого опыта или навыков - тоже.
  trix_kr написав:Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите.

Кропивницкий, 6654 грязными, или 5356 чистыми. Это много в качестве средней ЗП для Кропивницкого?
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