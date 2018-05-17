Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 21:28

trix_kr написав: Кировоград? Смела? Новоукраинка? Александровка? Бобринец? Или таки ваша статистика по Куеву? Не утруждайтесь. Я ее не жду. Я прерасно знаю статистику в своем море. Кировоград? Смела? Новоукраинка? Александровка? Бобринец? Или таки ваша статистика по Куеву? Не утруждайтесь. Я ее не жду. Я прерасно знаю статистику в своем море.

trix_kr написав: Еще более ожидаемо. Как Вы еще не написали - я не о Украине, я о Куеве.

Вы не забыли, что там еще есть помимо врачей куча других людей? Еще более ожидаемо. Как Вы еще не написали - я не о Украине, я о Куеве.Вы не забыли, что там еще есть помимо врачей куча других людей?

trix_kr написав: Да, есть. Сын товарища работает начальником отдела маркетинга на предприятии Радий. 8К грязными. Да, есть. Сын товарища работает начальником отдела маркетинга на предприятии Радий. 8К грязными.

trix_kr написав: 6К грязными. 4800 в руки. Томоцентр! 4500 в руки получают экспедиторы-водители(2 в одном) на наших предприятиях.

Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите. 6К грязными. 4800 в руки. Томоцентр! 4500 в руки получают экспедиторы-водители(2 в одном) на наших предприятиях.Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите.

trix_kr написав: Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите. Я видимо невнимательно читал и пропустил вопрос. Повторите.

Вы так активно требуете статистику, а свою придерживаете и не показываете. Где же эти секретные данные, опровергающие коварный Госстат?Я уже говорил, я оперирую данными не только по Киеву, а и по крупным городам, облцентрам, райцентрам. В своем "море" в Кропивницком вы может чего и знаете, но все ваши примеры, что вы ни приводили - по неквалифицированному или низкоквалифицированному персоналу. Вот оно ваше "море". Чему удивлтся, что в этом море зарабатывают не более срдней ЗПВо-первых, я писал о частной клинике, известной на всю страну. Во-вторых, врачи для вас не люди? Я понимаю, ИТ обсуждать не любят. Тогда чем вам не нравятся профессиональные медики? Только не санитарки в госполиклиниках, а именно врачи. Частные клиники в Кропивницком есть.Ну в Киевстаре поболее будет. Хотя слабо представляю чем может заниматься отдел маркетинга у предприятия, у которого нет маркетинга как явления, ну так и платят же соответствующе. Ну да ладно. Заметьте, как только речь о позиции, где нужно ВО, работа посложнее чем водитель, так и ЗП повыше средней сразу.Что-то вы как-то зациклены на водителях. На 10-15% ниже средней ЗП для такой профессии в общем-то нормально. ВО тут не нужно, какого-то особого опыта или навыков - тоже.Кропивницкий, 6654 грязными, или 5356 чистыми. Это много в качестве средней ЗП для Кропивницкого?