Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Тема началась с того, что цифры Госстата завышены. Появился Амид, который с умным видом начал говорить за ВСЮ Украину, мол я не верю что есть люди, которые вижывают меньше чем на 13 тысяч, так что статистика наоброт занижена. Появились те, кто начали ему объяснять, что иногда голову из своей столичной раковины надо высовывать и понимать, что Киев - это не вся Украина, а самое жирное место в стране с 42 млн населения. И тут появились модератор и пегас, которые решили объяснить, что Амид прав, а все кто считает, что вся остальная Украина живет в разы беднее Киева - фантазеры.
Кстати по "коню крылатому". Вам уже сто раз разжевали, что в статистике используются суммы зарплат тех, кто работает менее чем на полставки или по контракту (т.е. общий зарплатный фонд растет за их счет), но в делитель их не добавляют. Поэтому за их счет фейково подымают среднюю зарплату. Но упреждая Ваш очередной съезд "на дурачка" приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Imp написав: приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
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Imp написав: приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
А вот только Вы перечитайте внимательно еще раз приведенное описание методологии. Или Вы под пегаса уже косите, игнорируя неудобную половину описания? "Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет."
Imp Я прекрасно понимаю, что все эти слёзы, сопли про зубожілий народ - элемент информационной войны против Украины. Да и на этом форуме тоже полно кремлеботов. Только, непонятно, на кого это всё рассчитанно. За последние полтора года не довелось общаться ни с одни человеком, кто получал бы меньше 500$ ДОХОДА. Не зарплаты, отображённой на бумаге, а реального дохода. Ни по работе, ни среди друзей или знакомых, ни в командировках, ни в поездках таких не встречал. НИ ОДНОГО. А это более сотни человек, так что все эти сказки про 5000 гривен так и остаются сказками, разве что человек ничего не хочет делать или развиваться. Да, банально, выучить английский на приемлемом уровне - и можно уже стандартные документы переводить. А зубожіння отлично видел на майские в Греции - 14 (sic!) яхт под украинскими флагами. Выгребли всё что что было у KAVASа в наличии. Новый год, Лас Пальмас - 3 штуки. Киев - Бангкок, новый боинг 777 забит под завязку зубожілими, включая бизнес класс. Так что я не знаю где вы находите те ужасы, что описываете, и не хочу знать.