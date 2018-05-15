Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:50

Разговор слепого с глухим.



Тема началась с того, что цифры Госстата завышены. Появился Амид, который с умным видом начал говорить за ВСЮ Украину, мол я не верю что есть люди, которые вижывают меньше чем на 13 тысяч, так что статистика наоброт занижена. Появились те, кто начали ему объяснять, что иногда голову из своей столичной раковины надо высовывать и понимать, что Киев - это не вся Украина, а самое жирное место в стране с 42 млн населения.

И тут появились модератор и пегас, которые решили объяснить, что Амид прав, а все кто считает, что вся остальная Украина живет в разы беднее Киева - фантазеры.



Кстати по "коню крылатому". Вам уже сто раз разжевали, что в статистике используются суммы зарплат тех, кто работает менее чем на полставки или по контракту (т.е. общий зарплатный фонд растет за их счет), но в делитель их не добавляют. Поэтому за их счет фейково подымают среднюю зарплату.

Но упреждая Ваш очередной съезд "на дурачка" приведу математический наглядный пример.

Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.