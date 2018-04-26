Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:12

Imp написав: Faceless написав: Imp написав: приведу математический наглядный пример.

Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.

Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью. Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.

А вот только Вы перечитайте внимательно еще раз приведенное описание методологии. Или Вы под пегаса уже косите, игнорируя неудобную половину описания?

"Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет." А вот только Вы перечитайте внимательно еще раз приведенное описание методологии. Или Вы под пегаса уже косите, игнорируя неудобную половину описания?"Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет."

yanyura написав: Faceless написав: Только не надо рассказывать о нищих онкологах в частной клинике, где курс лучевой терапии овер 100кгрн Только не надо рассказывать о нищих онкологах в частной клинике, где курс лучевой терапии овер 100кгрн

Средняя стоимость лечения будет составлять $5 тыс.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ki-298728/

trix_kr написав: Да? где в КС\Ватафоне по контракту работает весь подряд, что тягает оптику по вышкам с ЗП по 20-30К, в то время как местячковая обслуга домашних пользователей получает 50 грн с заявки:) Да? где в КС\Ватафоне по контракту работает весь подряд, что тягает оптику по вышкам с ЗП по 20-30К, в то время как местячковая обслуга домашних пользователей получает 50 грн с заявки:)

Выше я уже писал по этому вопросу.Да, этот нюанс в методологии завышает среднюю.Хотя насчет учета людей, работающих по контракту, еще стоит проверить, я бы не доверял выводам какого-то журнаглистаРечь о тех, кто работает на полставки или даже на четверть.Доля таких людей на самом деле не так уж и великаРаботают на таких условиях на самый низкооплачиваемых позициях, как правило - минималке.Это в вашем примере выходит, что таких 1/3, а доля в ФОТ этих людей даже больше трети, что завышает среднюю на 50%. Но в реальности доля таких работников - проценты, доля их в ФОТ - единицы процентов, влияние их на среднюю - на уровне погрешности.Так уж вышло, что я не по статьям в интернете знаю о стоимости.Шикарно. Вы уже сами начинаете приводить примеры ЗП в 20-30к.А это вчетверо больше госстатовской средней по Кропивницкому, между прочим.Интересно вы в итоге съехали с темы. В вашем "море" вы приводите пример неквалифицированного персонала, который даже по вашим примерам зарабатывает всего на 15% ниже средней по Кропивницкому (по госстату), любой пример, который вы же приводите по квалифицированному персоналу - выше этой цифры.И что-то от этой темы вы решили уйти, и вспомнить монтажников с ЗП 20-30к (вот незадача). Это называется "слились", с чем вас и поздравляю.Касательно того, что ЗП работащих по контракту учитывается в ФОТ но они не входит в учест числа работников - пока есть только ссылка на некого журнаглиста и не более.У Госстата так написано:Середньомісячна (номінальна) заробітна плата працівників визначається шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці за відповідний період на середньооблікову кількість працівників та на кількість місяців у періоді.Показник визначається на підставі даних державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці», яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, фінансові й громадські організації, які використовують найману працю, з кількістю працюючих більше 9 осіб. Цим спостереженням не охоплюються фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.Фонд оплати праці - це нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі (крім виплат, що здійснюються за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємств, організацій): за відпрацьований час або виконану роботу, премії, доплати, надбавки а також інші види оплати за невідпрацьований час. Фонд оплати праці включає обов’язкові відрахування: податок з доходів фізичних осіб та військовий збір.