Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Тема началась с того, что цифры Госстата завышены. Появился Амид, который с умным видом начал говорить за ВСЮ Украину, мол я не верю что есть люди, которые вижывают меньше чем на 13 тысяч, так что статистика наоброт занижена. Появились те, кто начали ему объяснять, что иногда голову из своей столичной раковины надо высовывать и понимать, что Киев - это не вся Украина, а самое жирное место в стране с 42 млн населения. И тут появились модератор и пегас, которые решили объяснить, что Амид прав, а все кто считает, что вся остальная Украина живет в разы беднее Киева - фантазеры.
Кстати по "коню крылатому". Вам уже сто раз разжевали, что в статистике используются суммы зарплат тех, кто работает менее чем на полставки или по контракту (т.е. общий зарплатный фонд растет за их счет), но в делитель их не добавляют. Поэтому за их счет фейково подымают среднюю зарплату. Но упреждая Ваш очередной съезд "на дурачка" приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Imp написав: приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Imp написав: приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
А вот только Вы перечитайте внимательно еще раз приведенное описание методологии. Или Вы под пегаса уже косите, игнорируя неудобную половину описания? "Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет."
Imp Я прекрасно понимаю, что все эти слёзы, сопли про зубожілий народ - элемент информационной войны против Украины. Да и на этом форуме тоже полно кремлеботов. Только, непонятно, на кого это всё рассчитанно. За последние полтора года не довелось общаться ни с одни человеком, кто получал бы меньше 500$ ДОХОДА. Не зарплаты, отображённой на бумаге, а реального дохода. Ни по работе, ни среди друзей или знакомых, ни в командировках, ни в поездках таких не встречал. НИ ОДНОГО. А это более сотни человек, так что все эти сказки про 5000 гривен так и остаются сказками, разве что человек ничего не хочет делать или развиваться. Да, банально, выучить английский на приемлемом уровне - и можно уже стандартные документы переводить. А зубожіння отлично видел на майские в Греции - 14 (sic!) яхт под украинскими флагами. Выгребли всё что что было у KAVASа в наличии. Новый год, Лас Пальмас - 3 штуки. Киев - Бангкок, новый боинг 777 забит под завязку зубожілими, включая бизнес класс. Сплошная пробка в Киеве, нормально только или утром или вечером куда-то можно доехать. Так что я не знаю где вы находите те ужасы, что описываете, и не хочу знать.
Faceless написав:Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
Да? где в КС\Ватафоне по контракту работает весь подряд, что тягает оптику по вышкам с ЗП по 20-30К, в то время как местячковая обслуга домашних пользователей получает 50 грн с заявки:)
Amid написав:Я прекрасно понимаю, что все эти слёзы, сопли про зубожілий народ - элемент информационной войны против Украины. Да и на этом форуме тоже полно кремлеботов.
Слышь, ты, не бот. Приезжай в Кропивницкий. Я тебя встречу лично, чтоб ты больше бредятину про кремлеботов не строчил.
Amid написав:НИ ОДНОГО. А это более сотни человек, так что все эти сказки про 5000 гривен так и остаются сказками, разве что человек ничего не хочет делать или развиваться. ........ Так что я не знаю где вы находите те ужасы, что описываете
ПРлять, иди покупай билет в Кропивницкий. Скинешь когда приезжаешь в личку. Я тебе при встрече все бабки за проезд в обе стороны верну. Чтоб ты больше х#йни не писал.
Imp написав: приведу математический наглядный пример. Дано: на фирме работает 3 сотрудника: директор, уборщик и монтажник. Директор работает на зарплату в 90 тысяч гривен, уборщик на зарплату в 5 тысяч гривен и монтажник работает по контракту за 50 тысяч гривен. Так вот средняя зарплата по этому предприятию будет (90 + 50 + 5) / 2 = 72,5 тысячи гривен, вместо (90 + 50 + 5) / 3 = 48,3 тысяч гривен.
Вот только этот "наглядный пример" не имеет ничего общего с реальностью.
А вот только Вы перечитайте внимательно еще раз приведенное описание методологии. Или Вы под пегаса уже косите, игнорируя неудобную половину описания? "Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет."
Выше я уже писал по этому вопросу. Да, этот нюанс в методологии завышает среднюю. Хотя насчет учета людей, работающих по контракту, еще стоит проверить, я бы не доверял выводам какого-то журнаглиста Речь о тех, кто работает на полставки или даже на четверть. Доля таких людей на самом деле не так уж и велика Работают на таких условиях на самый низкооплачиваемых позициях, как правило - минималке. Это в вашем примере выходит, что таких 1/3, а доля в ФОТ этих людей даже больше трети, что завышает среднюю на 50%. Но в реальности доля таких работников - проценты, доля их в ФОТ - единицы процентов, влияние их на среднюю - на уровне погрешности.
yanyura написав:
Faceless написав:Только не надо рассказывать о нищих онкологах в частной клинике, где курс лучевой терапии овер 100кгрн
Средняя стоимость лечения будет составлять $5 тыс.
Так уж вышло, что я не по статьям в интернете знаю о стоимости.
trix_kr написав:Да? где в КС\Ватафоне по контракту работает весь подряд, что тягает оптику по вышкам с ЗП по 20-30К, в то время как местячковая обслуга домашних пользователей получает 50 грн с заявки:)
Шикарно. Вы уже сами начинаете приводить примеры ЗП в 20-30к. А это вчетверо больше госстатовской средней по Кропивницкому, между прочим. Интересно вы в итоге съехали с темы. В вашем "море" вы приводите пример неквалифицированного персонала, который даже по вашим примерам зарабатывает всего на 15% ниже средней по Кропивницкому (по госстату), любой пример, который вы же приводите по квалифицированному персоналу - выше этой цифры. И что-то от этой темы вы решили уйти, и вспомнить монтажников с ЗП 20-30к (вот незадача). Это называется "слились", с чем вас и поздравляю.
Касательно того, что ЗП работащих по контракту учитывается в ФОТ но они не входит в учест числа работников - пока есть только ссылка на некого журнаглиста и не более. У Госстата так написано: Середньомісячна (номінальна) заробітна плата працівників визначається шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці за відповідний період на середньооблікову кількість працівників та на кількість місяців у періоді.
Показник визначається на підставі даних державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці», яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, фінансові й громадські організації, які використовують найману працю, з кількістю працюючих більше 9 осіб. Цим спостереженням не охоплюються фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
Фонд оплати праці - це нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі (крім виплат, що здійснюються за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємств, організацій): за відпрацьований час або виконану роботу, премії, доплати, надбавки а також інші види оплати за невідпрацьований час. Фонд оплати праці включає обов’язкові відрахування: податок з доходів фізичних осіб та військовий збір.
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