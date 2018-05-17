Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

еще один наркоман от математики нарисовался?
всего у Украине 9,7 миллионов рабочих мест. из них 5,2 миллиона бюджетников.
не учитываются работники, работающие МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту.
только 5,2 миллиона бюджетников формируют такую базу для средней, что +- пара процентов ни на что не влияет.
зачем вы приводите пример из 3-х человек? приведите пример из миллионов, мы же говорим о статистике! сколько по-вашему должно быть работников, работающих МЕНЬШЕ, чем на полставки или по контракту, чтобы их зарплата существенно влияла на среднюю?
обратите внимание, что меньше, чем полставки, это явно небольшой доход.
п.с. вы ровным счётом ничего не понимаете в статистике.
п.п.с. и это финансовый форум, писец какой-то. 2+2=4 людям доказывать надо.