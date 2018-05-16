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фондовый рынок 16.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 16 тра, 2018 13:15 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.05.18 США



Фондовые индексы США упали во вторник (продолжительная победная серия индекса Dow подошла к концу), поскольку доходность государственных облигаций подскочила до многолетнего максимума, снижая аппетит к рискам (к акциям).

Снижение во вторник было широким, основные индексы показали наибольшее однодневное падение за три недели.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 193 пункта, или 0,8%, до 24 706,41 пункта. Падение положило конец восьмидневному ралли, которое было самым длинным со времени девятилетнего ралли в сентябре. Акции голубых фишек сильно упали, при этом 26 из 30 компонентов Dow закрылись со снижением или практически не изменились.



Индекс S&P500 упал на 18,68 пункта, или 0,7%, до 2 711,45 пункта, при этом 10 из 11 основных секторов закрылись в красной зоне. Акции компаний медико-санитарной помощи снизились на 1,3%, а технологический сектор потерял 1%.

Так называемые защитные секторы - такие как недвижимость, коммунальные услуги и телекоммуникации - также закрылись в красной зоне, поскольку они, как правило, снижаются в периоды повышения доходности облигаций.



Комбинированный индекс Nasdaq упал на 59,69 пункта, или 0,8%, до 7 351,63 пункта.



Индексы Dow и Nasdaq во вторник показали самый большой дневной процентный спад с 24 апреля.

«Сам по себе 3% не является значительным уровнем, но он психологически важен, и он появился в неопределенное время для рынка акций», - сказал Стивен Вуд, главный стратег рынка Russell Investments.



«Мы находимся в хорошей экономической среде, но замедляемся; мы наблюдаем хороший рост прибыли, хотя этот цикл также стареет. Фундаментальные основы недостаточно улучшаются, чтобы оправдать оценки, и на фоне повышения ставки ФРС рынок начнет переоценивать свой профиль рисков. Это продлится какое-то время, и рынки будут намного более неустойчивыми по мере этого процесса».



Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают в 54% вероятность повышения ставки в декабре по сравнению с 51% в понедельник.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,78%, до 24 706,41 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,68%, до 2 711,45 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,81%, до 7 351,63 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос во вторник после волатильной сессии. Трейдеры оценивали противоречивые экономические данные и ряд корпоративных новостей.



Итальянский рынок получил поддержку, так как переговоры между двумя партиями («5 звёзд» и «Лига») по образованию правительства продолжились.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,05%, после колебаний между ростом и снижения в течение дня.



Пара евро-доллар снизилась на 0,7%, и фунт-доллар снизилась на 0,3%.

Рост ВВП еврозоны в первом квартале был 0,4%, в соответствии с предварительными данными.



Индекс экономического настроения в Германии от ZEW вышел хуже ожиданий — в мае он остался на отрицательной территории на -8,2, ожидалось в среднем -7,8.

Рост ВВП Германии в первом квартале был 1,6% г/г, что немного ниже прогноза 1,6% и ниже 2,3% в предыдущем квартале.



Во Франции статистическое агентство Insee повысило его прогноз экономического роста в 2017 г. до 2,2% с 2% по предыдущей оценке.



Уровень безработицы в Великобритании остался на минимуме за 42 года - 4,2% в марте. Зарплаты (без учета бонусов) выросли на 2,9%.

Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 4 базисных пункта до 1,951%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,05%, после колебаний между ростом и снижения в течение дня.



Британский FTSE 100 вырос на 0,16% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 722,98 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,06% до 12 970,04 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,23% — на отметке 5 553,16 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Японии и неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 3169,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1832,27 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,1%, до 31110,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,05%, до 2459,82 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 22717,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,15% и составил 6107 пунктов.



В среду азиатские инвесторы отыгрывали ряд макроэкономических данных региона. Так, ВВП Японии в I квартале 2018 года в годовом исчислении сократился на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя всего на 0,2%. Снижение ВВП страны в годовом выражении произошло впервые с четвертого квартала 2015 года.



Есть опасения относительно некоторых развивающихся экономик, но глобальная экономика в целом, скорее всего, будет продолжать восстановление еще некоторое время. ВВП Японии, скорее всего, вернется к положительному росту в апреле-июне.



Также участники торгов обратили внимание на то, что безработица в Южной Корее в апреле сократилась до 3,8% с 4% месяцем ранее.



Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы новости об отмене переговоров Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,87% - до 2337,03 пункта, РТС - на 1,98%, до 1178,76 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева вырос на 0,9%, до 62,4 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 74,03 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $78,63 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 2,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%, Московской биржи — на 3,04%, «Газпрома» — на 1,42%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,37%.



Российский фондовый рынок во вторник накрыла коррекция. И так было видно, что основные биржевые индикаторы «перегреты», а теперь технический фактор начал работать в полную силу. Индекс Мосбиржи пока остается в широком боковом канале 2 310—2 350 пунктов, но шансы на проход в сторону нижней его границы велики. Индекс РТС остается выше 1 170 пунктов, что сохраняет «быкам» шанс вернуться в позиции, но как только индикатор спустится к 1 150—1 160 пунктам, продавцы активизируются дополнительно.



В среду индексы РФ продолжат коррекцию, индекс Мосбиржи будет стремиться к отметке 2315 пунктов, индекс РТС - к уровню 1150 пунктов. Рублевые пары продолжат рост, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 62,2-62,8 RUB/USD, пара евро-рубль - в интервале 73,7-74,5 RUB/EUR.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 15 мая, повысился на 0,16 пункта или на 0,03% до уровня 473,39 пунктов.



Объем торгов за день составил 457,5 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 14 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,85 пункта или на 0,18% до уровня 473,23 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,33 пунктов или на 50,25% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на фоне статистики розничных продаж в Китае и замедлении темпов развития китайской экономики, на которое указывают аналитики.



Согласно данным торгов, по состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3167,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1821,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 31256,32 пункта.



Корейский KOSPI терял 0,64%, достигая отметки в 2460,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,5%, до 6104,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22835,19 пункта.



По данным государственного статистического бюро КНР, розничные продажи в стране в апреле выросли на 9,4% по сравнению с ростом на 10,1% годом ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.



При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7,0% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше ожиданий экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6,0%. Однако, по мнению аналитиков, рост промпроизводства в прошлом месяце объясняется временным ослаблением государственного контроля за загрязнениями окружающей среды.



Об этом сообщает аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.



Он также добавляет, что в экономике Китая возникают признаки замедления роста на фоне снижения объемов застройки из-за менее активного роста объемов продаж.



«Внутренние расходы, вероятно, будут снижаться, учитывая препятствие в виде постепенного замедления выдачи банками кредитов», - отмечает Эванс-Притчард.



Кроме того, по мнению аналитика Bank of Communications Лю Сюэжи), спрос на внутреннем рынке в ближайшее время снизится из-за падения объемов инвестиций. Он отмечает, что расходы на инфраструктуру и недвижимость также сократятся на фоне более строгой правительственной политики, направленной на предотвращение финансовых рисков.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой индексов после публикации неоднозначной статистики КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57% - до 3192,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1839,88 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,23% - до 31152,03 пункта, корейский KOSPI - на 0,71%, до 2458,54 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,21%, до 22818,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61% и составил 6097,8 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник оказалась новая порция макроэкономической статистики, показатели которой были неоднозначными. Так, по данным государственного статистического бюро КНР, годовой рост розничных продаж в стране в апреле замедлился до 9,4% с 10,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.

При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше прогноза экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6%.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Так, президент США Дональд Трамп написал в понедельник в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.



«Похоже, Китай готовится к снятию пошлин на сельскохозяйственную продукцию в обмен на смягчение ограничений для ZTE. Это объясняет, почему президент Трамп сказал, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином по этой компании», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева прибавил 0,25% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 730,17 пункта.



Немецкий DAX на это же время был в «минусе» на 0,05% и равнялся 12 971,27 пункта.



Французский САС 40 поднялся на 0,13% — до отметки 5 548,09 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,27% - до 1813,16 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 473,39 пункта.



Объем торгов на УБ составил 11,78 млн. грн., в том числе акциями - 3,17 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 457,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,35 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги Укрнафты (+1,64%), Донбассэнерго (+1,11%) и Турбоатома (+0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,42%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,01% - до 502,16 пункта при объеме торгов 0,9 млн. злотых (6,6 млн. грн.).



Среди индексных акций подорожали только бумаги «Милкиленда» (+3,16%).

В «красной зоне» завершили торги бумаги KSG Agro (-9,42%), «Агротона» (-3,04%) и «Кернела» (-0,55%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.



По состоянию на 08.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3185,62 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1839,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,11%, до 31104,46 пункта.



Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,27% до 3 530,81 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,31%, до 6116 пунктов.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22739,7 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,18%, до 2462,33 пункта.



Рынки отыгрывают новости об отмене переговоров на министерском уровне Сеула и Пхеньяна, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.



По мнению аналитиков JPMorgan, события в азиатском регионе могут иметь ощутимые последствия для глобальных рынков.



Президент США Дональд Трамп больше не будет чувствовать необходимость удерживать Китай на своей стороне в качестве противовеса Северной Корее, что может вызвать новое обострение торгового конфликта, считают эксперты.



Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



Внимание азиатских трейдеров также привлекла слабая статистика из Японии. ВВП страны в I квартале 2018 года, по предварительной оценке, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого квартала.



О-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Японии и неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 3169,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1832,27 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,1%, до 31110,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,05%, до 2459,82 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 22717,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,15% и составил 6107 пунктов.



В среду азиатские инвесторы отыгрывали ряд макроэкономических данных региона. Так, ВВП Японии в I квартале 2018 года в годовом исчислении сократился на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя всего на 0,2%. Снижение ВВП страны в годовом выражении произошло впервые с четвертого квартала 2015 года.



Есть опасения относительно некоторых развивающихся экономик, но глобальная экономика в целом, скорее всего, будет продолжать восстановление еще некоторое время. ВВП Японии, скорее всего, вернется к положительному росту в апреле-июне.



Также участники торгов обратили внимание на то, что безработица в Южной Корее в апреле сократилась до 3,8% с 4% месяцем ранее.



Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы новости об отмене переговоров Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.



В-третьих, на фондовых торгах среды в Европе наблюдается преимущественно положительная динамика ключевых индикаторов.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.40 Киева прибавил 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 729,05 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,24% до 13 000,74 пункта.



В свою очередь французский САС 40 был в «минусе» на 0,03% — на отметке 5 551,53 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США упали во вторник (продолжительная победная серия индекса Dow подошла к концу), поскольку доходность государственных облигаций подскочила до многолетнего максимума, снижая аппетит к рискам (к акциям).Снижение во вторник было широким, основные индексы показали наибольшее однодневное падение за три недели.Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 193 пункта, или 0,8%, до 24 706,41 пункта. Падение положило конец восьмидневному ралли, которое было самым длинным со времени девятилетнего ралли в сентябре. Акции голубых фишек сильно упали, при этом 26 из 30 компонентов Dow закрылись со снижением или практически не изменились.Индекс S&P500 упал на 18,68 пункта, или 0,7%, до 2 711,45 пункта, при этом 10 из 11 основных секторов закрылись в красной зоне. Акции компаний медико-санитарной помощи снизились на 1,3%, а технологический сектор потерял 1%.Так называемые защитные секторы - такие как недвижимость, коммунальные услуги и телекоммуникации - также закрылись в красной зоне, поскольку они, как правило, снижаются в периоды повышения доходности облигаций.Комбинированный индекс Nasdaq упал на 59,69 пункта, или 0,8%, до 7 351,63 пункта.Индексы Dow и Nasdaq во вторник показали самый большой дневной процентный спад с 24 апреля.«Сам по себе 3% не является значительным уровнем, но он психологически важен, и он появился в неопределенное время для рынка акций», - сказал Стивен Вуд, главный стратег рынка Russell Investments.«Мы находимся в хорошей экономической среде, но замедляемся; мы наблюдаем хороший рост прибыли, хотя этот цикл также стареет. Фундаментальные основы недостаточно улучшаются, чтобы оправдать оценки, и на фоне повышения ставки ФРС рынок начнет переоценивать свой профиль рисков. Это продлится какое-то время, и рынки будут намного более неустойчивыми по мере этого процесса».Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают в 54% вероятность повышения ставки в декабре по сравнению с 51% в понедельник.Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос во вторник после волатильной сессии. Трейдеры оценивали противоречивые экономические данные и ряд корпоративных новостей.Итальянский рынок получил поддержку, так как переговоры между двумя партиями («5 звёзд» и «Лига») по образованию правительства продолжились.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,05%, после колебаний между ростом и снижения в течение дня.Пара евро-доллар снизилась на 0,7%, и фунт-доллар снизилась на 0,3%.Рост ВВП еврозоны в первом квартале был 0,4%, в соответствии с предварительными данными.Индекс экономического настроения в Германии от ZEW вышел хуже ожиданий — в мае он остался на отрицательной территории на -8,2, ожидалось в среднем -7,8.Рост ВВП Германии в первом квартале был 1,6% г/г, что немного ниже прогноза 1,6% и ниже 2,3% в предыдущем квартале.Во Франции статистическое агентство Insee повысило его прогноз экономического роста в 2017 г. до 2,2% с 2% по предыдущей оценке.Уровень безработицы в Великобритании остался на минимуме за 42 года - 4,2% в марте. Зарплаты (без учета бонусов) выросли на 2,9%.Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 4 базисных пункта до 1,951%.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Японии и неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.В среду азиатские инвесторы отыгрывали ряд макроэкономических данных региона. Так, ВВП Японии в I квартале 2018 года в годовом исчислении сократился на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя всего на 0,2%. Снижение ВВП страны в годовом выражении произошло впервые с четвертого квартала 2015 года.Есть опасения относительно некоторых развивающихся экономик, но глобальная экономика в целом, скорее всего, будет продолжать восстановление еще некоторое время. ВВП Японии, скорее всего, вернется к положительному росту в апреле-июне.Также участники торгов обратили внимание на то, что безработица в Южной Корее в апреле сократилась до 3,8% с 4% месяцем ранее.Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы новости об отмене переговоров Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева вырос на 0,9%, до 62,4 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 74,03 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $78,63 за баррель.Акции Сбербанка просели в цене на 2,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%, Московской биржи — на 3,04%, «Газпрома» — на 1,42%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,37%.Российский фондовый рынок во вторник накрыла коррекция. И так было видно, что основные биржевые индикаторы «перегреты», а теперь технический фактор начал работать в полную силу. Индекс Мосбиржи пока остается в широком боковом канале 2 310—2 350 пунктов, но шансы на проход в сторону нижней его границы велики. Индекс РТС остается выше 1 170 пунктов, что сохраняет «быкам» шанс вернуться в позиции, но как только индикатор спустится к 1 150—1 160 пунктам, продавцы активизируются дополнительно.В среду индексы РФ продолжат коррекцию, индекс Мосбиржи будет стремиться к отметке 2315 пунктов, индекс РТС - к уровню 1150 пунктов. Рублевые пары продолжат рост, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 62,2-62,8 RUB/USD, пара евро-рубль - в интервале 73,7-74,5 RUB/EUR.Как сообщалось в понедельник 14 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,85 пункта или на 0,18% до уровня 473,23 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,33 пунктов или на 50,25% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 мая, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63919 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3836 раз. Подякували: 7250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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