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Субсидії по-новому: які
права зберегли за українцями

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Пропонуємо до обговорення:
Уряд, після введення нових правил надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами деякі права.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:49

  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Алименты, не?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:19

  Moimir написав:
  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Алименты, не?

1000 грн., а зимой нужно 3000грн. коммуналки только заплатить.
Елена354
 
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