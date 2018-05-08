Уряд, після введення нових правил надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами деякі права.
Дивися повний текст Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46
Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Дивися повний текст Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями.
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:49
Алименты, не?
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:19
1000 грн., а зимой нужно 3000грн. коммуналки только заплатить.
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