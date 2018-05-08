|
|
|
Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Уряд, після введення нових правил надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами деякі права.
Дивися повний текст Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81976
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
-
Елена354
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:49
Елена354 написав:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Алименты, не?
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:19
Moimir написав: Елена354 написав:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Алименты, не?
1000 грн., а зимой нужно 3000грн. коммуналки только заплатить.
-
Елена354
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:16
Елена354 написав:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
а в чем проблема для вас оформить субсидию?
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|