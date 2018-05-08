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Субсидії по-новому: які
права зберегли за українцями

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Пропонуємо до обговорення:
Уряд, після введення нових правил надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами деякі права.

Дивися повний текст Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:49

  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Алименты, не?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:19

  Moimir написав:
  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Алименты, не?

1000 грн., а зимой нужно 3000грн. коммуналки только заплатить.
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:16

  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

а в чем проблема для вас оформить субсидию?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:30

  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Уряд, після введення нових правил надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами деякі права.

Дивися повний текст Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями.


А также обязательно предоставить документ, подтверждающий факт не проживания соответствующего лица по этому адресу.

Сохранили права, чего уж там :shock:
Все, кто от життя "по-новому" уехал неофициально работать в другой город, страну и т.п. - пишите им письма в спортлото :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:39

  Деньги написав:
  Елена354 написав:Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

а в чем проблема для вас оформить субсидию?

Проблема не в оформлении, а в том что субсидия дается на соц. норму, которая даже не включена в прожиточный минимум. А она в большинстве своем не покрывает и трети от насчитанного. К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м).
Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии.
Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490. Где взять еще 1490 в мес?
Наверное нужно поехать в Польшу или Италию тереть ж*** местным. Но если для этого мы евроинтегрируемся, то оно того не стоило изначально.
Где к евроценам - еврозарплаты? Одни объяснения Гройсманов и прочей ... и пи**.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:46

  Правдоруб написав:Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.

Плюсую. Все абсолютно точно, у нас во Франеке тоже самое. Значит все поставлено сверху.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:15

  ruvex написав: Проблема не в оформлении, а в том что субсидия дается на соц. норму, которая даже не включена в прожиточный минимум. А она в большинстве своем не покрывает и трети от насчитанного. К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м). Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии. Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490. Где взять еще 1490 в мес? Наверное нужно поехать в Польшу или Италию тереть ж*** местным. Но если для этого мы евроинтегрируемся, то оно того не стоило изначально. Где к евроценам - еврозарплаты? Одни объяснения Гройсманов и прочей ... и пи**.

я не знаю, поэтому спрашиваю. Но как мне помнится, из объяснений чинуш, субсидия должна быть, если коммунал превышает 15% дохода. Т.е. не только по отоплению, а еще и свет, газ, вода, жэк.
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