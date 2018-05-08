Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Додано: Чет 17 тра, 2018 19:30

Елена354 написав: Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как? Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомы оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хороая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.У нас в городе на минималку только по знакомству можно устроиться и то в большинстве случаев неофициально. И на что жить и платить по таким тарифам? Я живу одна с ребенком, работы реально нет. ЦЗ стоишь пока платят пособие (6-12 мес.) и снимают с учета. А дальше как?

Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.