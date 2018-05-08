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Субсидії по-новому: які
права зберегли за українцями

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:17

  Правдоруб написав: Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.

Гройсман: центры занятости ориентация на поддержку рабочих мест :)) https://news.finance.ua/ru/news/-/426485/tsentry-zanyatosti-dolzhny-pereorientirovatsya-na-podderzhku-sozdaniya-rabochih-mest-grojsman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:32

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

  Правдоруб написав:Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.

Сегодня общался с сестрой безработного - сказала , что в направлении на трудоустройство графу "отказ работодателя убрали совсем" это в Херсоне. И брату тяжело больному инвалидность не дают, а направление дали на укладку шпал - при том, что у него медицинские документы, что допустим только легкий физический труд. Так что про отказ работодателя можно забыть и такой причины якобы "не бывает".

А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед. Целый день стоял в очереди - дали талончик - прийти через месяц заказать справку. Пришел через месяц - отстоял целый день в очереди, с талончиком , но у него не хватило какой то дополнительной справки , что ему эта другая справка, добыл ту справку , отстоял очередь, пришел еще через месяц, по другому талончику, опять очередь и наконец.... ему говорят, что нужны документы о приватизации и праве собственности, что бы получить справку о количестве проживающих. Опять все по кругу - еще через месяц уже с всеми документами о приватизации и тп. Опять отказ, так как приватизация состоялась и документы все есть, но она якобы не была зарегистрирована в государственном реестре. Пенс говорит , что там нужны деньги , а денег у него нет. И это только одна справка ерундовая. Интересно кто все справки сможет собрать ?
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