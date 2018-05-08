Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Додано: Чет 17 тра, 2018 22:11

Деньги написав: а факт потребления (ваши данные) совпадают с начислением от контор (кубы, кВт)? Я правильно понял, коммунал не более 15% от дохода, но не выше социальной нормы потребления? а факт потребления (ваши данные) совпадают с начислением от контор (кубы, кВт)? Я правильно понял, коммунал не более 15% от дохода, но не выше социальной нормы потребления?

Вопрос не понял, но как знаю из реала напишу - обман про 15% вообще - якобы только от доходов семьи. Вообще просто обман и развод. Эти проценты от доходов имеют прогрессивную шкалу и зависимо от доходов процент увеличивался до 30%. Впрочем это больше нигде не учитывается и не компенсируется. Смысл это цифры - не ясен. Она нужна только для отказа в субсидии - помню пои доходе 2000 гр на человека - в семье 3 человека - 30% было 1800 гр и субсидия уже не положена была в принципе.В целом это показатель уровня дохода и дальше его не учитывают.При получении субсидии с начала считают ваши мифические "нормы потребления " - точно не помню, но на электричество там 75 квт кажется на семью было, если ваших 30% от доходов семьи не хватит на 75 квт - то вам доплатят только 15% от 75 квт. Обычный расход семьи выше 120 квт. Остальной расход - 120 - 75 квт= 45 квт при начислении субсидии не рассматриваются и не учитываются- просто вы платите их из своего кармана. Их в упор не видят.Так же нормы социальные на отопление , на воду и тп. Сколько тепла вам подадут и сколько газа без счетчика начислят от вас не зависит - но субсидию дадут только на совсем другие количества - не те что в ваших счетах указаны, а на социальные нормы , которые на много ниже реальных, и тем более ниже тех которые выставлены вам в счет - во взятых тоже с потолка количествах.То есть обычно по среднему субсидия покрывает по закону то , что остается от половины ваших платежей указанных в платежках , и от этой половины отнимают от 15 до 30% доходов семьи. Вторую "половину" суммы за коммуналку не учитывают совсем при оплате субсидии, якобы у вас перерасход и превышает нормы потребления и вы не экономите. Ну а первая половина таки должна быть зависимо от доходов - не превышать от 15 до 30% доходов семьи.Простая арифметика показывает, что обязательный платеж по коммуналке от 30 до 60% доходов и больше, он не ограничен. Ограничена только субсидия минимальными "нормами потребления", в которые не возможно вписаться. И которые не зависят от потребителя, например отопление. Выставляют с потолка что хотят - и как можно больше к оплате, а для субсидии берут совсем другую минимальную цифру тоже с потолка - и уже от нее считают не более 15-30 % ваших доходов, которые вам выплатят по субсидии. А По реальной платежке - она не учитывается и вы будете платить сами.По отоплению есть еще два трюка. Якобы теплоэнерго вам начислила слишком мало денег в сезон , и в конце сезона после переучета вам добавляют несколько тысяч к оплате, но они уже в субсидию тем более не учитываются. Потом на основании этой недоплаты вам пишут переплату на следующий сезон, и при начислении субсидии на будущую зиму часть у вас уже ведь проплачена - субсидию начисляют только на остаток. Если вы этот хитрый "пересчет " не заплатите в августе, то вам не дадут субсидию как должнику. А после выставят эти же деньги как переплату ...