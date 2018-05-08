Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Правдоруб написав: Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.
Гройсман: центры занятости ориентация на поддержку рабочих мест :)) https://news.finance.ua/ru/news/-/426485/tsentry-zanyatosti-dolzhny-pereorientirovatsya-na-podderzhku-sozdaniya-rabochih-mest-grojsman
Правдоруб написав:Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.
Сегодня общался с сестрой безработного - сказала , что в направлении на трудоустройство графу "отказ работодателя убрали совсем" это в Херсоне. И брату тяжело больному инвалидность не дают, а направление дали на укладку шпал - при том, что у него медицинские документы, что допустим только легкий физический труд. Так что про отказ работодателя можно забыть и такой причины якобы "не бывает".
А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед. Целый день стоял в очереди - дали талончик - прийти через месяц заказать справку. Пришел через месяц - отстоял целый день в очереди, с талончиком , но у него не хватило какой то дополнительной справки , что ему эта другая справка, добыл ту справку , отстоял очередь, пришел еще через месяц, по другому талончику, опять очередь и наконец.... ему говорят, что нужны документы о приватизации и праве собственности, что бы получить справку о количестве проживающих. Опять все по кругу - еще через месяц уже с всеми документами о приватизации и тп. Опять отказ, так как приватизация состоялась и документы все есть, но она якобы не была зарегистрирована в государственном реестре. Пенс говорит , что там нужны деньги , а денег у него нет. И это только одна справка ерундовая. Интересно кто все справки сможет собрать ?
Деньги написав:я не знаю, поэтому спрашиваю. Но как мне помнится, из объяснений чинуш, субсидия должна быть, если коммунал превышает 15% дохода. Т.е. не только по отоплению, а еще и свет, газ, вода, жэк.
Все верно, но только в рекламе чинуш. При 2-х миималках семья должна платить примерно 1110 грн, за все. Реально выходит, как я написал. Вчера только был у родственников, обсуждали. За все остальное тоже дают, вот позвонил сейчас, чтобы не по памяти. Газ 2 чел. - 45 грн норма, обязательный 36 грн, субсидия 9 грн. стоит домовой счетчик, начислено 45 кубов - 432 грн., дальше Жек соц норма 227 грн (пишу все без коп.) обязательный 148 грн. субс 78, начислено 280 грн., вода мусор - уже мелочи. За отопительный сезон ими оплачено в среднем за одно отопление 7680 грн, насчитано 12640 грн., субс 948 грн., - долг после уплаты всех обязательных платежей - 4012 грн. Вот такая арифметика. Все оплаты произведены вовремя не смотря ни на что, теперь нужно искать средства на оплату оставшегося, хотя по заявлениям чинуш больше 15% никто платить не должен. Но без выплаты долга субс на след отопительный не дадут. Будут платить 15% от дохода, вне зависимости дадут или нет субс. Так многие у них по дому решили. Так что неплатежи покатятся дальше миллиардами. Из людей просто выкачивают последние средства.
ruvex написав: Все верно, но только в рекламе чинуш. При 2-х миималках семья должна платить примерно 1110 грн, за все. Реально выходит, как я написал. Вчера только был у родственников, обсуждали. За все остальное тоже дают, вот позвонил сейчас, чтобы не по памяти. Газ 2 чел. - 45 грн норма, обязательный 36 грн, субсидия 9 грн. стоит домовой счетчик, начислено 45 кубов - 432 грн., дальше Жек соц норма 227 грн (пишу все без коп.) обязательный 148 грн. субс 78, начислено 280 грн., вода мусор - уже мелочи. За отопительный сезон ими оплачено в среднем за одно отопление 7680 грн, насчитано 12640 грн., субс 948 грн., - долг после уплаты всех обязательных платежей - 4012 грн. Вот такая арифметика. Все оплаты произведены вовремя не смотря ни на что, теперь нужно искать средства на оплату оставшегося, хотя по заявлениям чинуш больше 15% никто платить не должен. Но без выплаты долга субс на след отопительный не дадут. Будут платить 15% от дохода, вне зависимости дадут или нет субс. Так многие у них по дому решили. Так что неплатежи покатятся дальше миллиардами. Из людей просто выкачивают последние средства.
а факт потребления (ваши данные) совпадают с начислением от контор (кубы, кВт)? Я правильно понял, коммунал не более 15% от дохода, но не выше социальной нормы потребления?
ruvex написав: Все верно, но только в рекламе чинуш. При 2-х миималках семья должна платить примерно 1110 грн, за все. Реально выходит, как я написал. Вчера только был у родственников, обсуждали. За все остальное тоже дают, вот позвонил сейчас, чтобы не по памяти. Газ 2 чел. - 45 грн норма, обязательный 36 грн, субсидия 9 грн. стоит домовой счетчик, начислено 45 кубов - 432 грн., дальше Жек соц норма 227 грн (пишу все без коп.) обязательный 148 грн. субс 78, начислено 280 грн., вода мусор - уже мелочи. За отопительный сезон ими оплачено в среднем за одно отопление 7680 грн, насчитано 12640 грн., субс 948 грн., - долг после уплаты всех обязательных платежей - 4012 грн. Вот такая арифметика. Все оплаты произведены вовремя не смотря ни на что, теперь нужно искать средства на оплату оставшегося, хотя по заявлениям чинуш больше 15% никто платить не должен. Но без выплаты долга субс на след отопительный не дадут. Будут платить 15% от дохода, вне зависимости дадут или нет субс. Так многие у них по дому решили. Так что неплатежи покатятся дальше миллиардами. Из людей просто выкачивают последние средства.
а факт потребления (ваши данные) совпадают с начислением от контор (кубы, кВт)? Я правильно понял, коммунал не более 15% от дохода, но не выше социальной нормы потребления?
Да, субсидию насчитывают на соц норму. Все остальное, как хочешь. Если на воде, свете еще можно экономить самому, то центр. отопление, газ (домовой счетчик), жек никак. Там самые большие начисления. Можно поставить квартирный счетчик на газ (сейчас это за свои, так как стоит домовой - 2950 грн). Соц нормы кстати уменьшают также, на свет убрали уже до 90 квт вместо 100. Еще будет меньше субсидия. Кстати в бумажке по субсидии у них стоит 18,25% от дохода - обязательный платеж, так что даже не 15% в официале.
ruvex написав: Да, субсидию насчитывают на соц норму. Все остальное, как хочешь. Если на воде, свете еще можно экономить самому, то центр. отопление, газ (домовой счетчик), жек никак. Там самые большие начисления. Можно поставить квартирный счетчик на газ (сейчас это за свои, так как стоит домовой - 2950 грн). Соц нормы кстати уменьшают также, на свет убрали уже до 90 квт вместо 100. Еще будет меньше субсидия. Кстати в бумажке по субсидии у них стоит 18,25% от дохода - обязательный платеж, так что даже не 15% в официале.
по газу - ставить за свой счет индивид. счетчик. По отоплению - индивидуальное, свое и отказ от центр.отопления.
ruvex написав: Да, субсидию насчитывают на соц норму. Все остальное, как хочешь. Если на воде, свете еще можно экономить самому, то центр. отопление, газ (домовой счетчик), жек никак. Там самые большие начисления. Можно поставить квартирный счетчик на газ (сейчас это за свои, так как стоит домовой - 2950 грн). Соц нормы кстати уменьшают также, на свет убрали уже до 90 квт вместо 100. Еще будет меньше субсидия. Кстати в бумажке по субсидии у них стоит 18,25% от дохода - обязательный платеж, так что даже не 15% в официале.
по газу - ставить за свой счет индивид. счетчик. По отоплению - индивидуальное, свое и отказ от центр.отопления.
На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю.
kalinavalera1 написав: Сегодня общался с сестрой безработного - сказала , что в направлении на трудоустройство графу "отказ работодателя убрали совсем" это в Херсоне. И брату тяжело больному инвалидность не дают, а направление дали на укладку шпал - при том, что у него медицинские документы, что допустим только легкий физический труд. Так что про отказ работодателя можно забыть и такой причины якобы "не бывает". А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед. Целый день стоял в очереди - дали талончик - прийти через месяц заказать справку. Пришел через месяц - отстоял целый день в очереди, с талончиком , но у него не хватило какой то дополнительной справки , что ему эта другая справка, добыл ту справку , отстоял очередь, пришел еще через месяц, по другому талончику, опять очередь и наконец.... ему говорят, что нужны документы о приватизации и праве собственности, что бы получить справку о количестве проживающих. Опять все по кругу - еще через месяц уже с всеми документами о приватизации и тп. Опять отказ, так как приватизация состоялась и документы все есть, но она якобы не была зарегистрирована в государственном реестре. Пенс говорит , что там нужны деньги , а денег у него нет. И это только одна справка ерундовая. Интересно кто все справки сможет собрать ?
Значит новшество с отменой графы "отказ работодателя" скорее всего введено уже по всей Украине. У них обычно с этим как раз оперативно всё получается. А по поводу субсидий всё верно говорите, у меня тоже есть знакомые которым субсидию так и не дали, вообще без внятного объяснения каких-либо причин. Не знаю кто их получает и кому их платят по статистике, для меня это тоже загадка.
ruvex написав: На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю.
увы, но под лежачий камень .... Нужно считать, что дешевле: штраф или 12000грн/сезон за отопление
Деньги написав:а факт потребления (ваши данные) совпадают с начислением от контор (кубы, кВт)? Я правильно понял, коммунал не более 15% от дохода, но не выше социальной нормы потребления?
Вопрос не понял, но как знаю из реала напишу - обман про 15% вообще - якобы только от доходов семьи. Вообще просто обман и развод. Эти проценты от доходов имеют прогрессивную шкалу и зависимо от доходов процент увеличивался до 30%. Впрочем это больше нигде не учитывается и не компенсируется. Смысл это цифры - не ясен. Она нужна только для отказа в субсидии - помню пои доходе 2000 гр на человека - в семье 3 человека - 30% было 1800 гр и субсидия уже не положена была в принципе.
В целом это показатель уровня дохода и дальше его не учитывают. При получении субсидии с начала считают ваши мифические "нормы потребления " - точно не помню, но на электричество там 75 квт кажется на семью было, если ваших 30% от доходов семьи не хватит на 75 квт - то вам доплатят только 15% от 75 квт. Обычный расход семьи выше 120 квт. Остальной расход - 120 - 75 квт= 45 квт при начислении субсидии не рассматриваются и не учитываются- просто вы платите их из своего кармана. Их в упор не видят.
Так же нормы социальные на отопление , на воду и тп. Сколько тепла вам подадут и сколько газа без счетчика начислят от вас не зависит - но субсидию дадут только на совсем другие количества - не те что в ваших счетах указаны, а на социальные нормы , которые на много ниже реальных, и тем более ниже тех которые выставлены вам в счет - во взятых тоже с потолка количествах.
То есть обычно по среднему субсидия покрывает по закону то , что остается от половины ваших платежей указанных в платежках , и от этой половины отнимают от 15 до 30% доходов семьи. Вторую "половину" суммы за коммуналку не учитывают совсем при оплате субсидии, якобы у вас перерасход и превышает нормы потребления и вы не экономите. Ну а первая половина таки должна быть зависимо от доходов - не превышать от 15 до 30% доходов семьи.
Простая арифметика показывает, что обязательный платеж по коммуналке от 30 до 60% доходов и больше, он не ограничен. Ограничена только субсидия минимальными "нормами потребления", в которые не возможно вписаться. И которые не зависят от потребителя, например отопление. Выставляют с потолка что хотят - и как можно больше к оплате, а для субсидии берут совсем другую минимальную цифру тоже с потолка - и уже от нее считают не более 15-30 % ваших доходов, которые вам выплатят по субсидии. А По реальной платежке - она не учитывается и вы будете платить сами.
По отоплению есть еще два трюка. Якобы теплоэнерго вам начислила слишком мало денег в сезон , и в конце сезона после переучета вам добавляют несколько тысяч к оплате, но они уже в субсидию тем более не учитываются. Потом на основании этой недоплаты вам пишут переплату на следующий сезон, и при начислении субсидии на будущую зиму часть у вас уже ведь проплачена - субсидию начисляют только на остаток. Если вы этот хитрый "пересчет " не заплатите в августе, то вам не дадут субсидию как должнику. А после выставят эти же деньги как переплату ...
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 17 тра, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.