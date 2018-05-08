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Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 22:19
Я бы сказал, что это новый налог "на родственников"
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Moimir
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:21
kalinavalera1 написав:
То есть обычно по среднему субсидия покрывает по закону то , что остается от половины ваших платежей указанных в платежках , и от этой половины отнимают от 15 до 30% доходов семьи. Вторую "половину" суммы за коммуналку не учитывают совсем при оплате субсидии, якобы у вас перерасход и превышает нормы потребления и вы не экономите. Ну а первая половина таки должна быть зависимо от доходов - не превышать от 15 до 30% доходов семьи.
Простая арифметика показывает, что обязательный платеж по коммуналке от 30 до 60% доходов и больше, он не ограничен. Ограничена только субсидия нормами потребления, в которые не возможно вписаться.
Все именно так.
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ruvex
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:23
Деньги написав: ruvex написав:
На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю.
увы, но под лежачий камень .... Нужно считать, что дешевле: штраф или 12000грн/сезон за отопление
Тут не только желание возможность людей. Будут решать по мере возможностей.
Но общий тренд управленцев государства понятен.
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ruvex
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:27
ruvex написав:
Тут не только желание возможность людей. Будут решать по мере возможностей. Но общий тренд управленцев государства понятен.
да, слабоват Гройсман. Ни контроля, ни правил четких. Застой полный.
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Деньги
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:33
ruvex написав: Деньги написав: ruvex написав:
На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю.
увы, но под лежачий камень .... Нужно считать, что дешевле: штраф или 12000грн/сезон за отопление
Тут не только желание возможность людей. Будут решать по мере возможностей.
Но общий тренд управленцев государства понятен.
В нашем доме пошли дальше. Сами ставят себе диким образом газовый котел. Без регистрации. Без разрешения. Оплата этих "диких котлов " за потребление газа - ложится на всех жильцов дома , так счетчик был общий на дом. Войти в квартиру никто ведь не имеет права. Отопление при этом не отрезают, наоборот, много кто сделал еще и "теплые полы" , к ним заходит теплоноситель в трубы под полом, а труб там метров 50 или 100 - квартиры большие, тепло в трех-пяти квартирах гуляет по трубам, а у остальных батареи холодные и мороз в квартирах. Но опять таки - неприкосновенность жилища и отсутствие индивидуальных счетчиков к чему приводит? До остальных тепло не доходит. Тот кто крадет тепло у всех тем более молчит. Кто -то мерзнет , и платит по 4 000 гр в месяц за тепло, а кто-то нежится в тепле за счет соседей оплачивает свое тепло. То что суммы по любому воровские выставляют - то отдельная песня - сами тарифы. Мало таких тарифов - они породили несколько этажей махинаций и маразмов по жизни кроме самих платежей. Это факты из жизни. Один из таких особо хитрых с "диким котлом" и тп - у нас - прокурор районный или даже его помощник. Люди в доме живут не бедные, со связями и решают вопросы хитро.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 17 тра, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:35
ruvex написав: Правдоруб написав:
Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.
Плюсую. Все абсолютно точно, у нас во Франеке тоже самое. Значит все поставлено сверху.
Киев - аналогично. Все вакансии только на 3700, и только в "муркиной попе", куда добираться тремя транспортами.
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warlamp
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