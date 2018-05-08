Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Додано: Чет 17 тра, 2018 22:33

ruvex написав: Деньги написав: ruvex написав: На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю. На все это нужно средства. Отопление дают ставить только стояками, индивидуально разрешения не дают, 9-жка это не так просто. Знаю что некоторые режут отопление сами. потом пишут в тепло и платят штраф, но подробностей не знаю.

увы, но под лежачий камень .... Нужно считать, что дешевле: штраф или 12000грн/сезон за отопление увы, но под лежачий камень .... Нужно считать, что дешевле: штраф или 12000грн/сезон за отопление

Тут не только желание возможность людей. Будут решать по мере возможностей.

Но общий тренд управленцев государства понятен. Тут не только желание возможность людей. Будут решать по мере возможностей.Но общий тренд управленцев государства понятен.

В нашем доме пошли дальше. Сами ставят себе диким образом газовый котел. Без регистрации. Без разрешения. Оплата этих "диких котлов " за потребление газа - ложится на всех жильцов дома , так счетчик был общий на дом. Войти в квартиру никто ведь не имеет права. Отопление при этом не отрезают, наоборот, много кто сделал еще и "теплые полы" , к ним заходит теплоноситель в трубы под полом, а труб там метров 50 или 100 - квартиры большие, тепло в трех-пяти квартирах гуляет по трубам, а у остальных батареи холодные и мороз в квартирах. Но опять таки - неприкосновенность жилища и отсутствие индивидуальных счетчиков к чему приводит? До остальных тепло не доходит. Тот кто крадет тепло у всех тем более молчит. Кто -то мерзнет , и платит по 4 000 гр в месяц за тепло, а кто-то нежится в тепле за счет соседей оплачивает свое тепло. То что суммы по любому воровские выставляют - то отдельная песня - сами тарифы. Мало таких тарифов - они породили несколько этажей махинаций и маразмов по жизни кроме самих платежей. Это факты из жизни. Один из таких особо хитрых с "диким котлом" и тп - у нас - прокурор районный или даже его помощник. Люди в доме живут не бедные, со связями и решают вопросы хитро.