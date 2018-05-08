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Субсидії по-новому: які
права зберегли за українцями

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:36

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

  kalinavalera1 написав:А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед.

жесть какая-то. я получал такую справку в Харькове в жэке.
получил. полчаса потратил максимум.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

  Pegasmaster написав:я получал такую справку в Харькове в жэке.
получил. полчаса потратил максимум.

Отвечу цитатой из статьи:
Раньше в столице справку "форма №3" выдавали в жэках, а теперь за ней отправляют в Центр коммунального сервиса (ЦКС), но и там за документом перенаправили в Центр предоставления админуслуг, где неимоверные очереди

Вот такой квест нужно пройти, чтобы получить форму 3.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:12

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Подскажите, можно как раньше,,по-почте отправить форму для получения субсидии? У меня соседке 81 год, она с дома не выходит, как ей подать документы на субсидию?
1007qwert
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