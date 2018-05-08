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Субсидії по-новому: які
права зберегли за українцями

Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:36

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

  kalinavalera1 написав:А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед.

жесть какая-то. я получал такую справку в Харькове в жэке.
получил. полчаса потратил максимум.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

  Pegasmaster написав:я получал такую справку в Харькове в жэке.
получил. полчаса потратил максимум.

Отвечу цитатой из статьи:
Раньше в столице справку "форма №3" выдавали в жэках, а теперь за ней отправляют в Центр коммунального сервиса (ЦКС), но и там за документом перенаправили в Центр предоставления админуслуг, где неимоверные очереди

Вот такой квест нужно пройти, чтобы получить форму 3.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:12

Re: Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Подскажите, можно как раньше,,по-почте отправить форму для получения субсидии? У меня соседке 81 год, она с дома не выходит, как ей подать документы на субсидию?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:52

  warlamp написав:
  ruvex написав:
  Правдоруб написав:Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.

Плюсую. Все абсолютно точно, у нас во Франеке тоже самое. Значит все поставлено сверху.

Киев - аналогично. Все вакансии только на 3700, и только в "муркиной попе", куда добираться тремя транспортами.

Скажу по Киеву. Предложить вакансию с зп ниже прошлой работы они не могут, не связанную с прошлой работой по опыту тоже не могут первые месяцы. Полгода стоял- сам нашел работу, все время были выплаты и ни разу никуда не ездил- все вакансии предложенные были с зп ниже или вообще "мертвые" из их базы, где давно ее нет. Просто обзвон по телефону вакансий и указывал- вакансия закрыта, зп меньше, не подхожу. Раз в 2-3 недели отдавал эту бумажку инспектору. Все. Отказами на основании которых могут снять с учета считаются работы равные или лучше предыдущей по зп, где вас берут, а вы не хотите.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:36

  SMOKE написав:
  warlamp написав:
  ruvex написав:Киев - аналогично. Все вакансии только на 3700, и только в "муркиной попе", куда добираться тремя транспортами.

Скажу по Киеву. Предложить вакансию с зп ниже прошлой работы они не могут, не связанную с прошлой работой по опыту тоже не могут первые месяцы. Полгода стоял- сам нашел работу, все время были выплаты и ни разу никуда не ездил- все вакансии предложенные были с зп ниже или вообще "мертвые" из их базы, где давно ее нет. Просто обзвон по телефону вакансий и указывал- вакансия закрыта, зп меньше, не подхожу. Раз в 2-3 недели отдавал эту бумажку инспектору. Все. Отказами на основании которых могут снять с учета считаются работы равные или лучше предыдущей по зп, где вас берут, а вы не хотите.

Если Вы им не подходите, или вакансия не актуальна, то ЦЗ не требует письменного подтверждения? Раньше они давали бумажку, где отдел кадров обязан сделать отметку с печатью, что Вы к ним приходили и причину отказа, обзвон по телефону не был предусмотрен. Если же Вы за 6 мес. не нашли работу, то Вы уже не можете отказаться от работы с меньшей зарплатой и работа с дорогой с тремя пересадками, либо ехать в машине по заторам по 2 часа в один конец, на другом конце города тоже считается подходящей, за 2 отказа снимают с учёта, разве нет?
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