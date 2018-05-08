Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

Правдоруб написав:

Не знаю как у Вас в городе, а в харьковском ЦЗ специально головняк создают конкретный, что-бы люди поменьше обращались. Очереди огромные, дают направления на вакансии с зарплатами три копейки, или с задержками выплат по пол года. И отказаться нельзя, а то с учета снимут. Нужно от работодателя отказ получить каким-то чудом, что-бы на учете дальше остаться. Направления дают в разные концы города, что-бы подольше человек катался, и побольше денег на проезд тратил. Если специальность толковая, то работ по такой специальности у них никогда нет. Просто вредители какие-то, всё настроено так, что-бы к ним никто не обращался. А если даже человек будет регулярно к ним приходить, оббегать по пол города собирая отказы с их практически бесплатных "псевдоработ", то всё равно через год с учета снимут и всё.