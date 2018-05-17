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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:44

  Правдоруб написав:
  Diman написав:может лайфхак в том что ванна набирается с вечера тонкой струйкой чтобы счетчик не считал?

Не получится так, вода к утру холодная уже будет : )
вода будет комнатной температуры , будет бодрить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:33

  p_a_l написав: Чего то вы зачесали про бойлер. Живем втроем, электроплита, бойлер. Горячую воду от Киевэнерго не использую. Потребляем электричество зимой 350-400квт, летом 300-350квт. Повторюсь, электроплита. Холодной воды 10-15 кубов. Принимаем душ каждый день. Но в ваннах не паримся.

Для того что-бы набрать одну полную ванну необходимо полностью нагреть до максимума, и снова же, полностью вылить 80-ти литровый бойлер, и разбавить всё это холодной водой. Если две ванны для двух человек, то процедура повторяется. А горячая вода нужна и дальше, то есть расход на этом не закончен. И с нуля, с холодной воды, снова начинается нагрев 80-ти литров. В таком режиме бойлер жрёт просто немерено. Ну и плюс та же электроплита, холодильник, микроволновка, компьютеры, телевизоры, стиральная машинка, фен, пылесос и ещё куча всякой бытовой хрени.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:40

Re: эконом

  Правдоруб написав:Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.

Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56

  sal написав: Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.

Миф, Миф, Миф!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:59

Re: металургійний комбінат

Мифом становится укр.производство.
sal
 
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  #<1 ... 3456
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