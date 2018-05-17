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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:44

  Правдоруб написав:
  Diman написав:может лайфхак в том что ванна набирается с вечера тонкой струйкой чтобы счетчик не считал?

Не получится так, вода к утру холодная уже будет : )
вода будет комнатной температуры , будет бодрить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:33

  p_a_l написав: Чего то вы зачесали про бойлер. Живем втроем, электроплита, бойлер. Горячую воду от Киевэнерго не использую. Потребляем электричество зимой 350-400квт, летом 300-350квт. Повторюсь, электроплита. Холодной воды 10-15 кубов. Принимаем душ каждый день. Но в ваннах не паримся.

Для того что-бы набрать одну полную ванну необходимо полностью нагреть до максимума, и снова же, полностью вылить 80-ти литровый бойлер, и разбавить всё это холодной водой. Если две ванны для двух человек, то процедура повторяется. А горячая вода нужна и дальше, то есть расход на этом не закончен. И с нуля, с холодной воды, снова начинается нагрев 80-ти литров. В таком режиме бойлер жрёт просто немерено. Ну и плюс та же электроплита, холодильник, микроволновка, компьютеры, телевизоры, стиральная машинка, фен, пылесос и ещё куча всякой бытовой хрени.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:40

Re: эконом

  Правдоруб написав:Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.

Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56

  sal написав: Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.

Миф, Миф, Миф!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:59

Re: металургійний комбінат

Мифом становится укр.производство.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:35

  sal написав:
  Правдоруб написав:Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.

Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.


...всем кварталом. :mrgreen:
Откуда такие познания? Немецких видеокассет пересмотрели? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31

  Правдоруб написав:
  Faceless написав: Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали?

Субсидию мне не положено, и на самом деле она поможет сэкономить копейки. В соседней теме человек подробно посчитал по отоплению, цитирую: "К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м). Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии. Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490.".
Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.
Возвращаясь ко мне, могу сказать, что душ мне не нравится, я не получаю от этого никакого удовольствия. Кстати по расходу воды он не намного экономнее, если нормально мыться, а не запрыгнуть и выпрыгнуть. Попробуйте закрыть пробку и проверить. С мытьем головы и полноценным купанием с мылом или гелем, воды наберется больше чем половина ванны. И в чем тогда смысл экономии? А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )

Надо поднять тариф на воду до 10000 гривен за куб, чтобы вылечить таких потреблядеров.
Правдоруб, вы не в курсе, что в душе воду во время намыливания и мытья надо выключать? А включать только когда смываешь с себя мыло. И зубы когда чистишь, тоже надо воду выключать. И тогда на мытье в душе у вас уйдет 15-20 литров, а на умывание и чистку зубов - 1,5-2 литра. А не, пилять, 200 литров. Из-за таких как вы эта планета через пару поколений превратится в сплошную помойку и пустыню.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56

  airmax78 написав:Надо поднять тариф на воду до 10000 гривен за куб, чтобы вылечить таких потреблядеров.
Правдоруб, вы не в курсе, что в душе воду во время намыливания и мытья надо выключать? А включать только когда смываешь с себя мыло. И зубы когда чистишь, тоже надо воду выключать. И тогда на мытье в душе у вас уйдет 15-20 литров, а на умывание и чистку зубов - 1,5-2 литра. А не, пилять, 200 литров. Из-за таких как вы эта планета через пару поколений превратится в сплошную помойку и пустыню.

Для таких как Вы уже реально пора вводить тариф на воздух. И заставить дышать через раз, чтобы экономили. Может хоть позадыхаетесь нафиг от экономии и количество людей, готовых терпеть любые самые извращенные поборы, уменьшится.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12

Как грамотно "заболтали" тему остановки крупнейшего металлургического предприятия. Обсуждение того, кто как и сколько купается - гораздо важнее.
alex34124
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12

Re: Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив робо

Просвещайтесь, одноклеточные:
https://www.youtube.com/watch?v=VIaw5mCjHPI
https://www.youtube.com/watch?v=n1gsyhuHGgc
airmax78
 
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