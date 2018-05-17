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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:44
Правдоруб написав: Diman написав:
может лайфхак в том что ванна набирается с вечера тонкой струйкой чтобы счетчик не считал?
Не получится так, вода к утру холодная уже будет : )
вода будет комнатной температуры , будет бодрить.
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ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:33
p_a_l написав:
Чего то вы зачесали про бойлер. Живем втроем, электроплита, бойлер. Горячую воду от Киевэнерго не использую. Потребляем электричество зимой 350-400квт, летом 300-350квт. Повторюсь, электроплита. Холодной воды 10-15 кубов. Принимаем душ каждый день. Но в ваннах не паримся.
Для того что-бы набрать одну полную ванну необходимо полностью нагреть до максимума, и снова же, полностью вылить 80-ти литровый бойлер, и разбавить всё это холодной водой. Если две ванны для двух человек, то процедура повторяется. А горячая вода нужна и дальше, то есть расход на этом не закончен. И с нуля, с холодной воды, снова начинается нагрев 80-ти литров. В таком режиме бойлер жрёт просто немерено. Ну и плюс та же электроплита, холодильник, микроволновка, компьютеры, телевизоры, стиральная машинка, фен, пылесос и ещё куча всякой бытовой хрени.
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Правдоруб
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:40
Правдоруб написав:
Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.
Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.
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sal
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56
sal написав:
Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.
Миф, Миф, Миф!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:59
Мифом становится укр.производство.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:35
sal написав: Правдоруб написав:
Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.
Немцы набирают одну ванну и плещутся в ней по очереди.
...всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет пересмотрели?
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rjkz
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31
Правдоруб написав: Faceless написав:
Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали?
Субсидию мне не положено, и на самом деле она поможет сэкономить копейки. В соседней теме человек подробно посчитал по отоплению, цитирую: "К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м). Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии. Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490.".
Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.
Возвращаясь ко мне, могу сказать, что душ мне не нравится, я не получаю от этого никакого удовольствия. Кстати по расходу воды он не намного экономнее, если нормально мыться, а не запрыгнуть и выпрыгнуть. Попробуйте закрыть пробку и проверить. С мытьем головы и полноценным купанием с мылом или гелем, воды наберется больше чем половина ванны. И в чем тогда смысл экономии? А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )
Надо поднять тариф на воду до 10000 гривен за куб, чтобы вылечить таких потреблядеров.
Правдоруб, вы не в курсе, что в душе воду во время намыливания и мытья надо выключать? А включать только когда смываешь с себя мыло. И зубы когда чистишь, тоже надо воду выключать. И тогда на мытье в душе у вас уйдет 15-20 литров, а на умывание и чистку зубов - 1,5-2 литра. А не, пилять, 200 литров. Из-за таких как вы эта планета через пару поколений превратится в сплошную помойку и пустыню.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56
airmax78 написав:
Надо поднять тариф на воду до 10000 гривен за куб, чтобы вылечить таких потреблядеров.
Правдоруб, вы не в курсе, что в душе воду во время намыливания и мытья надо выключать? А включать только когда смываешь с себя мыло. И зубы когда чистишь, тоже надо воду выключать. И тогда на мытье в душе у вас уйдет 15-20 литров, а на умывание и чистку зубов - 1,5-2 литра. А не, пилять, 200 литров. Из-за таких как вы эта планета через пару поколений превратится в сплошную помойку и пустыню.
Для таких как Вы уже реально пора вводить тариф на воздух. И заставить дышать через раз, чтобы экономили. Может хоть позадыхаетесь нафиг от экономии и количество людей, готовых терпеть любые самые извращенные поборы, уменьшится.
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Imp
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12
Как грамотно "заболтали" тему остановки крупнейшего металлургического предприятия. Обсуждение того, кто как и сколько купается - гораздо важнее.
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alex34124
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12
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