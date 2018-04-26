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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:15

  alex34124 написав:Как грамотно "заболтали" тему остановки крупнейшего металлургического предприятия. Обсуждение того, кто как и сколько купается - гораздо важнее.

Да все там будет нормально. Обычный шантаж. А вот если каждый долборуб в этой стране будет утром ванну принимать - нам Днепра с Днестром может не хватить на эти цели.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21

Re: ванны

  rjkz написав:всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32

sal А вот цыгане грязи не боятся.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49

Re: а вот

  ceba написав:цыгане грязи не боятся

Вы хотите жить как цыган? или как европеец
кто не согласен с евроценностями, их экономностью и порой жлобством, переехали и переезжают в Штаты
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:28

  sal написав:
  rjkz написав:всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.

Так в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил - все твое.
Imp
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  #<1 ... 4567
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