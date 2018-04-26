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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:15
alex34124 написав:
Как грамотно "заболтали" тему остановки крупнейшего металлургического предприятия. Обсуждение того, кто как и сколько купается - гораздо важнее.
Да все там будет нормально. Обычный шантаж. А вот если каждый долборуб в этой стране будет утром ванну принимать - нам Днепра с Днестром может не хватить на эти цели.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21
rjkz написав:
всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет
Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
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sal
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32
sal А вот цыгане грязи не боятся.
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ceba
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49
ceba написав:
цыгане грязи не боятся
Вы хотите жить как цыган? или как европеец
кто не согласен с евроценностями, их экономностью и порой жлобством, переехали и переезжают в Штаты
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:28
sal написав: rjkz написав:
всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет
Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
Так в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил - все твое.
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