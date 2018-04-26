Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21
Re: ванны
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49
Re: а вот
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:28
Так в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил - все твое.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:31
Во-первых: жалоба отправлена, за неумение общаться хотя чуть-чуть культурнее алкоголика на лавочке после смены на заводе.
Во-вторых: вот то же самое можно снять и про воздух и так же впаривать потом воздух в пакетиках для дыхания. И лет за 15-20 подобной пропаганды начнет большинство верить в эти байки.
Воды блин пресной у нас на Земле мало. Пха. Еще глупее ничего не придумали?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:05
В "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.
По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.
Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.
Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.
"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.
"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.
"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:05
Re: квартал
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:10
Все детство лето проводил в деревне у бабушки. Купались в чистой воде в тазике 1-2 раза в месяц. Остальные дни не вылезали из ставка.
Взрослые принимали под конец дня летний душ, расходуя всего пару ведер воды в день. В течение дня так же не теряли шанса окунуться в ставке.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:22
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:50
Вы забыли добавить "Богом данной" для полноты картинки.
P.S. Вот поэтому мы всегда будем оставаться долбаными дикарями для цивилизованного мира.
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