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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:21

Re: ванны

  rjkz написав:всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32

sal А вот цыгане грязи не боятся.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:49

Re: а вот

  ceba написав:цыгане грязи не боятся

Вы хотите жить как цыган? или как европеец
кто не согласен с евроценностями, их экономностью и порой жлобством, переехали и переезжают в Штаты
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:28

  sal написав:
  rjkz написав:всем кварталом.
Откуда такие познания? Немецких видеокассет

Потому и привел этот пример. Так как нашему менталитету это непонятно и неприемлемо.
Не кварталом, а семьей в своем доме в немецкой деревне.

Так в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил - все твое.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:31

  airmax78 написав:Просвещайтесь, одноклеточные:
https://www.youtube.com/watch?v=VIaw5mCjHPI
https://www.youtube.com/watch?v=n1gsyhuHGgc

Во-первых: жалоба отправлена, за неумение общаться хотя чуть-чуть культурнее алкоголика на лавочке после смены на заводе.
Во-вторых: вот то же самое можно снять и про воздух и так же впаривать потом воздух в пакетиках для дыхания. И лет за 15-20 подобной пропаганды начнет большинство верить в эти байки.
Воды блин пресной у нас на Земле мало. Пха. Еще глупее ничего не придумали?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:05

В "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.
По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.
Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.
Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.
"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.
"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.
"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:05

Re: квартал

  Imp написав:в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил

В селе ихнем. В открытых водоемах больше моются в России, чем у нас.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:10

  sal написав:
  Imp написав:в деревне или в городе? У нас люди в деревнях тоже могут в ставках мыться, чтобы экономить воду. Правда там и центрольного водоснабжения обычно нет: что из колодца вытащил

В селе ихнем. В открытых водоемах больше моются в России, чем у нас.

Все детство лето проводил в деревне у бабушки. Купались в чистой воде в тазике 1-2 раза в месяц. Остальные дни не вылезали из ставка.
Взрослые принимали под конец дня летний душ, расходуя всего пару ведер воды в день. В течение дня так же не теряли шанса окунуться в ставке.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:22

  sal написав:
  ceba написав:цыгане грязи не боятся

Вы хотите жить как цыган? или как европеец
кто не согласен с евроценностями, их экономностью и порой жлобством, переехали и переезжают в Штаты
Не нужно меня учить. Я живу на своей земле и мне нет дела ни до евроценностей ,ни до штатов.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:50

  ceba написав:
  sal написав:
  ceba написав:цыгане грязи не боятся

Вы хотите жить как цыган? или как европеец
кто не согласен с евроценностями, их экономностью и порой жлобством, переехали и переезжают в Штаты
Не нужно меня учить. Я живу на своей земле и мне нет дела ни до евроценностей ,ни до штатов.

Вы забыли добавить "Богом данной" для полноты картинки.
P.S. Вот поэтому мы всегда будем оставаться долбаными дикарями для цивилизованного мира.
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