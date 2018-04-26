Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:05

В "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.

Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.

По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.

Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.

Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.

"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.

"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.

"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.

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