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фондовый рынок 17.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 17 тра, 2018 12:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.05.18 США



Фондовый рынок в США в среду вырос, индекс Russell 2000 достиг исторического рекорда.

Акции розничной торговли и технологического сектора в среду в США выросли, индекс компаний небольшой капитализации Russell 2000 достиг рекордного уровня, несмотря на рост доходности облигаций США до почти семилетнего максимума, что увеличивает конкуренцию в доходности с акциями.



Акции компаний небольшой капитализации в этом году продолжили тренд опережения более крупных компаний. Russell 2000 вырос на 1%. Факторам поддержки для таких акций стали более низкие корпоративные налоги и более хорошее состояние экономики США.



Акции оператора универмагов Macy’s выросли на 10,8% после того, как результаты за квартал вышли лучше ожиданий аналитиков, и компания повысила прогноз по прибыли.



Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,094%, впервые с июля 2011 г., что продолжает оказывать давление на акции.



Из 11-ти основных секторов S&P 500 только чувствительные к уровню ставок сектора энергетики и коммунального хозяйства и недвижимости снизились.

Технологический сектор вырос на 0,4%, и сделал наибольший вклад в рост S&P 500.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,92 к 1, на Nasdaq 1,95 к 1.

Объем торговли на рынках США был 6,22 млрд. акций, по сравнению с 6,66 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.



Количество новых домов в стране в апреле снизилось на 3,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,287 миллиона, тогда как ожидалось снижение только на 0,7%. При этом число разрешений на строительство в апреле сократилось на 1,8% - до 1,352 миллиона с пересмотренного мартовского показателя, ожидалось сокращение индикатора до 1,347 миллиона.



Промышленное производство в США в апреле в месячном выражении выросло на 0,7%, сообщил ранее в среду Федрезерв. Аналитики ожидали роста только на 0,5%. Загрузка промышленных мощностей в США в апреле составила 78%. При этом показатель остается на 1,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.



Инвесторы также обратили внимание на отчет сети розничной торговли в США Macy's, сообщившей о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,7 раза, до $131 миллиона. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,45 против $0,26 годом ранее.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,25%, до 24 768,93 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,41%, до 2 722,46 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,63%, до 7 398,30 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, при поддержки снижения курса евро.



Также трейдеры оценивали политический процесс в Италии, возвращение опасений, связанных с Северной Кореей, и оптимистичные корпоративные новости.



Данные по инфляции в еврозоне подтвердили прогноз — в апреле индекс потребительских цен был 1,2%. В марте она была 1,3%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,21%, уровень закрытия был максимальным с февраля.



FTSE MIB упал на 2,32%, после того, как утечка политической программы соглашения движения «5 звезд» и «Лиги» показала платы повышения дефицита бюджета Италии. Коалиция планирует просить ЕЦБ простить €250 млрд. долга Италии.



Также предполагает создание механизма, который позволил бы членам еврозоны покидать валютный союз. Две партии сообщили, что план, который появился в СМИ — старая версия, которая была существенно изменена, они не планируют более ставить вопрос о членстве Италии в еврозоне.



Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 17 базисных пунктов до 2,112%.



Пара евро-доллар в течение среды снизилась на 0,27%%, это может поддерживать акции экспортеров.



Геополитические риски вернулись в повестку дня, после того как Северная Корея сигнализировала, что саммит между лидерами Северной Кореи с США может не состояться, если США настаивают на денуклеаризации страны. Северная Корея также прекратила переговоры с Южной Кореей на высоком уровне, отмечая протест против военных учений последней с США.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,21%, уровень закрытия был максимальным с февраля.



Британский FTSE 100 вырос на 0,15% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 734,2 пункта, уровень закрытия был максимальным с 16 января.



Немецкий DAX повысился на 0,2% до 12 996,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,26% — на отметке 5 567,54 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Китая и Австралии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3154,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1822,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,54%, до 30942,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,46%, до 2448,45 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,53%, до 22838,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,21% и составил 6094,3 пункта.



С пессимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле сократился на 1,1% в годовом выражении - до 59,24 миллиарда юаней ($9,3 миллиарда). При этом месяцем ранее был зафиксирован рост показателя на 0,4% в годовом выражении.



Кроме того, австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения показателя на мартовском уровне.



Напомним. что инвесторы находятся в ожидании очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифных ограничениях.



Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая инвесторы склоняются к тому, чтобы занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,06% - до 2338,39 пункта, РТС - на 0,93%, до 1189,77 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 0,8%, до 61,82 RUB/USD, курс евро - на 1,22%, до 72,86 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,27% - до $78,22 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 0,69%, «Газпрома» — на 0,41%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 3,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,41%, Московской биржи — на 2,02%.



16 мая «странный» торговый день для российского рынка. Попытка снижения развития не получила, основные биржевые индикаторы вернулись в положительную зону, но покупки носят очень неоднородный характер. Максимумы с первого захода не обновили. Получится ли еще одна попытка? Большой вопрос. Индекс Мосбиржи все так же скучно балансирует в широком коридоре 2 310—2 350 пунктов, и пока не будет протестирована хотя бы одна из его границ, никакого направленного движения не будет. Индекс РТС сохраняется в пределах 1 165—1 190 пунктов, что для него достаточно высоко в текущих условиях.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 16 мая, понизился на 3,41 пункта или на 0,72% до уровня 469,98 пунктов.



Объем торгов за день составил 657,8 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 15 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,16 пункта или на 0,03% до уровня 473,39 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,92 пунктов или на 47,17% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.



По состоянию на 08.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3185,62 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1839,09 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,11%, до 31104,46 пункта.



Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,27% до 3 530,81 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,31%, до 6116 пунктов.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22739,7 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,18%, до 2462,33 пункта.



Рынки отыгрывают новости об отмене переговоров на министерском уровне Сеула и Пхеньяна, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.



По мнению аналитиков JPMorgan, события в азиатском регионе могут иметь ощутимые последствия для глобальных рынков.



Президент США Дональд Трамп больше не будет чувствовать необходимость удерживать Китай на своей стороне в качестве противовеса Северной Корее, что может вызвать новое обострение торгового конфликта, считают эксперты.



Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



Внимание азиатских трейдеров также привлекла слабая статистика из Японии. ВВП страны в I квартале 2018 года, по предварительной оценке, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого квартала.



О-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Японии и неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 3169,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1832,27 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,1%, до 31110,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,05%, до 2459,82 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 22717,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,15% и составил 6107 пунктов.



В среду азиатские инвесторы отыгрывали ряд макроэкономических данных региона. Так, ВВП Японии в I квартале 2018 года в годовом исчислении сократился на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя всего на 0,2%. Снижение ВВП страны в годовом выражении произошло впервые с четвертого квартала 2015 года.



Есть опасения относительно некоторых развивающихся экономик, но глобальная экономика в целом, скорее всего, будет продолжать восстановление еще некоторое время. ВВП Японии, скорее всего, вернется к положительному росту в апреле-июне.



Также участники торгов обратили внимание на то, что безработица в Южной Корее в апреле сократилась до 3,8% с 4% месяцем ранее.



Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы новости об отмене переговоров Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.



В-третьих, на фондовых торгах среды в Европе наблюдается преимущественно положительная динамика ключевых индикаторов.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.40 Киева прибавил 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 729,05 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,24% до 13 000,74 пункта.



В свою очередь французский САС 40 был в «минусе» на 0,03% — на отметке 5 551,53 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 0,42% - до 1805,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,72%, до 469,98 пункта.



Объем торгов на УБ составил 365,5 млн. грн., в том числе акциями - 6,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 657,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее упали в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,82%), Укрнафты (-1,93%) и Донбассэнерго (-1,02%).

Выросли в цене только акции Центрэнерго (+2,48%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,32%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,66% - до 505,45 пункта при объеме торгов 3,73 млн. злотых (27,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали акции «Агротона» (+3,13%) и «Кернела» (+2,6%).

Снизились в цене бумаги «Милкиленда» (-4,58%), агрохолдинга ИМК (-1,82%) и «Астарты» (-1,16%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют в среду разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.06 Киева прибавил 0,64% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 863,26 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,04% до 31 123,83 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite был в «минусе» на 0,27% и равнялся 3 160,89.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,08% до 3 535,83 пункта.



Южнокорейский KOSPI ушел в «красную зону» на 0,12% — к отметке 2 456,79.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Китая и Австралии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3154,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1822,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,54%, до 30942,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,46%, до 2448,45 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,53%, до 22838,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,21% и составил 6094,3 пункта.



С пессимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле сократился на 1,1% в годовом выражении - до 59,24 миллиарда юаней ($9,3 миллиарда). При этом месяцем ранее был зафиксирован рост показателя на 0,4% в годовом выражении.



Кроме того, австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения показателя на мартовском уровне.



Напомним. что инвесторы находятся в ожидании очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифных ограничениях.



Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая инвесторы склоняются к тому, чтобы занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в среду вырос, индекс Russell 2000 достиг исторического рекорда.Акции розничной торговли и технологического сектора в среду в США выросли, индекс компаний небольшой капитализации Russell 2000 достиг рекордного уровня, несмотря на рост доходности облигаций США до почти семилетнего максимума, что увеличивает конкуренцию в доходности с акциями.Акции компаний небольшой капитализации в этом году продолжили тренд опережения более крупных компаний. Russell 2000 вырос на 1%. Факторам поддержки для таких акций стали более низкие корпоративные налоги и более хорошее состояние экономики США.Акции оператора универмагов Macy’s выросли на 10,8% после того, как результаты за квартал вышли лучше ожиданий аналитиков, и компания повысила прогноз по прибыли.Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,094%, впервые с июля 2011 г., что продолжает оказывать давление на акции.Из 11-ти основных секторов S&P 500 только чувствительные к уровню ставок сектора энергетики и коммунального хозяйства и недвижимости снизились.Технологический сектор вырос на 0,4%, и сделал наибольший вклад в рост S&P 500.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,92 к 1, на Nasdaq 1,95 к 1.Объем торговли на рынках США был 6,22 млрд. акций, по сравнению с 6,66 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.Количество новых домов в стране в апреле снизилось на 3,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,287 миллиона, тогда как ожидалось снижение только на 0,7%. При этом число разрешений на строительство в апреле сократилось на 1,8% - до 1,352 миллиона с пересмотренного мартовского показателя, ожидалось сокращение индикатора до 1,347 миллиона.Промышленное производство в США в апреле в месячном выражении выросло на 0,7%, сообщил ранее в среду Федрезерв. Аналитики ожидали роста только на 0,5%. Загрузка промышленных мощностей в США в апреле составила 78%. При этом показатель остается на 1,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.Инвесторы также обратили внимание на отчет сети розничной торговли в США Macy's, сообщившей о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,7 раза, до $131 миллиона. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,45 против $0,26 годом ранее.Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду вырос, при поддержки снижения курса евро.Также трейдеры оценивали политический процесс в Италии, возвращение опасений, связанных с Северной Кореей, и оптимистичные корпоративные новости.Данные по инфляции в еврозоне подтвердили прогноз — в апреле индекс потребительских цен был 1,2%. В марте она была 1,3%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,21%, уровень закрытия был максимальным с февраля.FTSE MIB упал на 2,32%, после того, как утечка политической программы соглашения движения «5 звезд» и «Лиги» показала платы повышения дефицита бюджета Италии. Коалиция планирует просить ЕЦБ простить €250 млрд. долга Италии.Также предполагает создание механизма, который позволил бы членам еврозоны покидать валютный союз. Две партии сообщили, что план, который появился в СМИ — старая версия, которая была существенно изменена, они не планируют более ставить вопрос о членстве Италии в еврозоне.Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 17 базисных пунктов до 2,112%.Пара евро-доллар в течение среды снизилась на 0,27%%, это может поддерживать акции экспортеров.Геополитические риски вернулись в повестку дня, после того как Северная Корея сигнализировала, что саммит между лидерами Северной Кореи с США может не состояться, если США настаивают на денуклеаризации страны. Северная Корея также прекратила переговоры с Южной Кореей на высоком уровне, отмечая протест против военных учений последней с США.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Китая и Австралии.С пессимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле сократился на 1,1% в годовом выражении - до 59,24 миллиарда юаней ($9,3 миллиарда). При этом месяцем ранее был зафиксирован рост показателя на 0,4% в годовом выражении.Кроме того, австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения показателя на мартовском уровне.Напомним. что инвесторы находятся в ожидании очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифных ограничениях.Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая инвесторы склоняются к тому, чтобы занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 0,8%, до 61,82 RUB/USD, курс евро - на 1,22%, до 72,86 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,27% - до $78,22 за баррель.Акции Сбербанка просели в цене на 0,69%, «Газпрома» — на 0,41%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 3,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,41%, Московской биржи — на 2,02%.16 мая «странный» торговый день для российского рынка. Попытка снижения развития не получила, основные биржевые индикаторы вернулись в положительную зону, но покупки носят очень неоднородный характер. Максимумы с первого захода не обновили. Получится ли еще одна попытка? Большой вопрос. Индекс Мосбиржи все так же скучно балансирует в широком коридоре 2 310—2 350 пунктов, и пока не будет протестирована хотя бы одна из его границ, никакого направленного движения не будет. Индекс РТС сохраняется в пределах 1 165—1 190 пунктов, что для него достаточно высоко в текущих условиях.Как сообщалось во вторник 15 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,16 пункта или на 0,03% до уровня 473,39 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,92 пунктов или на 47,17% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 мая, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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