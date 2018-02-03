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Россиянам заблокировали
доступ к Viber

Россиянам заблокировали доступ к Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:19

Россиянам заблокировали доступ к Viber

Пропонуємо до обговорення:
Мессенджер Viber сообщил, что в РФ заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключению к сервису. Об этом сообщается на странице Viber в Twitter.

Дивися повний текст Россиянам заблокировали доступ к Viber.
R2
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нынешнюю росею погубят не санкции, а кровавый бунт из-за отсутствия возможности баловаться гаджетами...
r_skrypnik
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Нафига козе баян!!! Отрубите их от мира!!!
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главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:16

Re: Россиянам заблокировали доступ к Viber

ну да, а своего-то скрепного вайбера как не было, так и нет.
как и своих смартфонов, компов, и т.п. и т.д.
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Москали себя сами сожрут. Нужно время.
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  r_skrypnik написав:нынешнюю росею погубят не санкции, а кровавый бунт из-за отсутствия возможности баловаться гаджетами...

Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
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