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Россиянам заблокировали доступ к Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Мессенджер Viber сообщил, что в РФ заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключению к сервису. Об этом сообщается на странице Viber в Twitter.
Дивися повний текст Россиянам заблокировали доступ к Viber
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R2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:20
нынешнюю росею погубят не санкции, а кровавый бунт из-за отсутствия возможности баловаться гаджетами...
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r_skrypnik
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:00
Нафига козе баян!!! Отрубите их от мира!!!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:04
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:16
ну да, а своего-то скрепного вайбера как не было, так и нет.
как и своих смартфонов, компов, и т.п. и т.д.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:54
Москали себя сами сожрут. Нужно время.
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Omega
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:16
r_skrypnik написав:
нынешнюю росею погубят не санкции, а кровавый бунт из-за отсутствия возможности баловаться гаджетами...
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
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link654
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:55
Pegasmaster написав:
ну да, а своего-то скрепного вайбера как не было, так и нет.
как и своих смартфонов, компов, и т.п. и т.д.
Вайбер кодяд беларусы, хотя компания зарегистрирована непонятно где.
Может это наезд на беларусов? Ключи хотят?
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myshapiton
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:56
link654 написав:
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
Цыплят по осени считают.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:30
myshapiton написав: link654 написав:
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
Цыплят по осени считают.
До осени все цыплята разлетятся кто куда, кто в Польшу, кто в Чехию
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p_a_l
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