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Россиянам заблокировали
доступ к Viber

Россиянам заблокировали доступ к Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:15

Re: Россиянам заблокировали доступ к Viber

"Чебурашка" им поможет.
ReAlex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:23

и стебутся граждане той страны которая заблокировала соцсети, сервисы яндекса и мейл.ру. Рука-лицо...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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  #<12
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