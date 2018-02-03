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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:15
Re: Россиянам заблокировали доступ к Viber
"Чебурашка" им поможет.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:23
и стебутся граждане той страны которая заблокировала соцсети, сервисы яндекса и мейл.ру. Рука-лицо...
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