Россиянам заблокировали доступ к Viber

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:15
"Чебурашка" им поможет.
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ReAlex
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08
myshapiton написав: link654 написав:
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
Цыплят по осени считают.
Да уж четыре осени прошло, а дела все хуже.
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i_ivanov_80
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