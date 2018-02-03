Россиянам заблокировали доступ к Viber

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:15
"Чебурашка" им поможет.
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ReAlex
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08
myshapiton написав: link654 написав:
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
Цыплят по осени считают.
Да уж четыре осени прошло, а дела все хуже.
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i_ivanov_80
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Додано: Суб 19 тра, 2018 02:15
Все ближе к чебурнету, хотя все довольно предсказуемо - у северной кореи - 2 уже проторенный путь.
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Surfer
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:10
i_ivanov_80 написав: myshapiton написав: link654 написав:
Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.
Цыплят по осени считают.
Да уж четыре осени прошло, а дела все хуже.
У раши по-другому быть не может. Страна идет под откос медленно и уверенно с таким-то неадекватом у руля.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:18
R2
Всё нормально уже... все работает..
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stud_kapally3
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