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Россиянам заблокировали
доступ к Viber

Россиянам заблокировали доступ к Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:15

Re: Россиянам заблокировали доступ к Viber

"Чебурашка" им поможет.
ReAlex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08

  myshapiton написав:
  link654 написав:Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.

Цыплят по осени считают.


Да уж четыре осени прошло, а дела все хуже.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 02:15

Re: Россиянам заблокировали доступ к Viber

Все ближе к чебурнету, хотя все довольно предсказуемо - у северной кореи - 2 уже проторенный путь.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:10

  i_ivanov_80 написав:
  myshapiton написав:
  link654 написав:Знаю я стану, где бунт изменил все не так как хотели участники.

Цыплят по осени считают.


Да уж четыре осени прошло, а дела все хуже.

У раши по-другому быть не может. Страна идет под откос медленно и уверенно с таким-то неадекватом у руля.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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R2
Всё нормально уже... все работает..
stud_kapally3
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