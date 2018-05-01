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Finance.ua: Що робити, якщо вкрали документи
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Як я відновлював паспорт і водійські права
Кілька місяців тому мене обікрали. На парковці з салону авто витягли дві сумки і кілька речей. З цінного зникли: планшет, відеореєстратор, дриль з різними насадками і свердлами, робочий ноутбук. З безцінного – основні документи: паспорт, водійські права, документи на машину, а також час, витрачений на їх відновлення. Я детально опишу цей процес, і, виходячи з отриманого досвіду, дам кілька порад щодо того, як його можна оптимізувати.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:43
Дуже змістовна стаття, дякую!
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qwer-nick
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