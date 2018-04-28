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Украинский бизнес адаптировался
к Керченскому мосту – АМПУ

Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:37

Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ

Пропонуємо до обговорення:
Украинский бизнес уже адаптировался к строительству и открытию Керченского моста. Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

Дивися повний текст Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ.
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sergnemo68
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