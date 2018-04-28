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Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Украинский бизнес уже адаптировался к строительству и открытию Керченского моста. Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.
Дивися повний текст Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:38
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