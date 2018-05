Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 22 тра, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.05.18 США



Фондовые индексы в США в понедельник закрылись с ростом, акции компаний промышленного сектора стали лидером на рынке, поскольку опасения по поводу потенциальной торговой войны с Китаем показали признаки угасания. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2% до 25 013 пункта. Индекс S&P500 увеличился на 0,7% до 2 733 пункта. Индекс Nasdaq добавил 0,5% до 7 394 пункта.



Оба индекса - Dow и S&P - закрылись на самом высоком уровне примерно за два месяца.



Индекс малой капитализации Russell 2000 вырос на 0,5%, завершившись с рекордным закрытием четвертый день подряд.



Настроение было оптимистичным после того, как министр финансов США Стивен Мнучин в минувшие выходные сказал, что администрация Трампа отложит реализацию тарифов на китайские товары.



Ранее глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. В понедельник в интервью телеканалу CNBC он сообщил, что предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами.



Мнучин также добавил, что США могут увеличить экспорт энергоносителей в Китай в рамках соглашения. Ранее в понедельник президент страны Дональд Трамп сообщил, что власти Китая согласились на значительные дополнительные закупки сельхозпродукции в США.



«Любое сообщение о снижении вероятности торговой войны с Китаем позитивно для рынка. Во время сезона отчетов многие компании рассматривают торговые отношения как основной фактор неопределенности на вторую половину 2018 года, и любая новость, опровергающая это, встречается с радостью», - сказал управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс.



Промышленные акции рассматриваются как имеющие наиболее высокий уровень связи с торговыми вопросами и этот сектор привел к росту рынка в понедельник. Акции Boeing Co. выросли на 3,6%, акции Caterpillar Inc. прибавили 2,1%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,21%, до 25 013,29 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,74%, до 2 733,01 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,54%, до 7 394,04 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, оттолкнувшись от пятничной коррекции, вернувшись к максимуму за почти четыре месяца. Ситуация в Италии перестала быть фактором давления, как и торговые противоречия США и Китая.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,27% после пятничного снижения на 0,28%. В понедельник уровень закрытия был максимальный с 30 января, при поддержке роста акций компаний нефтяного сектора.



Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций понизилась на 8 базисных пунктов до 2,200%.



Политическая ситуация в Италии осталась в фокусе внимания после того, как две крупнейшие популистские партии согласовали программу коалиции, которая включает планы по сокращению налогов и повышению бюджетных расходов, но не содержит прямой угрозы членству Италии в еврозоне.



Экономическая политика возможного правительства может создать столкновение с Брюсселем, что может оживить воспоминания долгового кризиса в еврозоне.

С 8 мая доходность 10-летних облигаций Италии выросла с 1,76% до текущих 2,3%.



Естественно, при желании ЕЦБ может своим вмешательством (покупками итальянских облигаций на баланс) остановить падение итальянского госдолга. Но будет ли он это делать, помогая евроскептическому правительству Италии?



В 2011 году во время европейского кризиса ЕЦБ отказался от покупок итальянских облигаций в ответ на несоблюдение со стороны правительства Берлускони требований ЕС по нормам бюджета, что вызвало отставку Берлускони.



К власти в итоге пришло технократическое правительство, которое было готово соблюдать правила, задаваемые из Брюсселя. Думается, при всем своем внешнем популизме итальянские партии, формирующие коалицию, не пойдут на конфликт с Евросоюзом и ЕЦБ.



В этом контексте, полагаю, уместно вспомнить, какие популистские обещания выдавал нынешний премьер Греции Ципрас перед победой на выборах – в итоге все кончилось тем, что Греция старательно выполнила все требования ЕС по реформам.



Кроме того, следует помнить, что в Италии довольно большими полномочиями при назначениях обладает президент, который может просто не допустить назначения популистского премьера и евроскептического министра финансов.



Мы полагаем, что итальянский фактор пока не станет драйвером для рынков, хотя для долгосрочной перспективы Италия, безусловно – мина замедленного действия в еврозоне со своим уровнем госдолга к ВВП на уровне 135%.



Британский FTSE 100 вырос на 1,03% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 859,17 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,41% — на отметке 5 637,51 пункта.



Торги в Германии в понедельник не проводились.



Азия



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,24% - до 2332,63 пункта, РТС - на 1,6%, до 1191,86 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева опустился на 1%, до 61,57 RUB/USD, курс евро - на 1,1%, до 72,47 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $78,87 за баррель.



Российский фондовый рынок в понедельник предпринял очередную попытку роста. Индекс Мосбиржи, тем не менее, остается в пределах все того же скучного диапазона 2 310—2 350 пунктов, поэтому для резкого подъема в начале недели мало оснований, но и продавать вроде бы тоже не на чем.



Индекс РТС торгуется в непосредственной близости от 1 200 пунктов, но оставаться там может еще очень долго, то сползая ниже, то восстанавливая позиции. В общем-то, начало пятидневки неплохое, но задора пока не хватает.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 21 мая, повысился на 3,13 пункта или на 0,66% до уровня 474,54 пунктов.



Объем торгов за день составил 60,2 млн. грн., акциями наторговали 0,65 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 18 мая, ПФТС-индекс повысился на 1,90 пункта или на 0,40% до уровня 471,41 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,48 пунктов или на 50,62% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после прошедших переговоров сторон.



По состоянию на 08.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3217,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,12%, до 1849,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,26%, до 31439,88 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,32%, до 2467,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,05%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,37%, до 23015,08 пункта.



В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.



Кроме того, глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



В скором времени Китай должен посетить министр торговли США Вилбур Росс для продолжения дискуссий. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

«Прошедшие в выходные переговоры, похоже, достигли прогресса. Хотя США и Китаю все еще нужно поработать над деталями торговой сделки, для рынков позитивно, что они добились перемирия», - цитирует таково мнение старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабею.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в понедельник.



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.55 Киева вырос на 0,86% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 845,31 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,28% до 13 077,72 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,72% — на отметке 5 654,69 пункта.



Отечественный фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,97% - до 1859,37 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 474,54 пункта.



Объем торгов на УБ составил 550,56 млн. грн., в том числе акциями - 3,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 60,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,65 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+3,19%), Райффайзен Банка Аваль (+0,93%) и Донбассэнерго (+0,51%).

Снизились в цене только акции Турбоатома (-0,06%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,96%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,13% - до 501,4 пункта при объеме торгов 129,37 тыс. злотых (0,95 млн. грн.).



Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги KSG Agro (+4,42%), «Милкиленда» (+3,25%) и «Астарты» (+2,16%).

Отрицательная динамика отсутствовала.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются после роста в понедельник, вызванного оптимизмом по поводу торговых отношений США и КНР.



По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41%, до 3200,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1846,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 6037 пунктов, японский Nikkei 225 опускался на 0,14%, до 22970,35 пункта.



Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздниками.



По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.



В понедельник мировые биржи поддерживались новостями по торговым отношениям между США и Китаем. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



Рынки несколько раз переживали ралли на уверенности трейдеров в том, что торговое напряжение ослабло, но позднее они переходили к снижению, поскольку инвесторы меняли мнение на противоположное.



По мнению экспертов, инвесторы также обеспокоены прогнозами по росту глобальной экономики, который, считают трейдеры, прошел пиковый уровень.



