У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Surfer написав:И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту. Это о многом говорит уже сейчас, только не вате которой все божья роса.
А вы, конечно, мостовик, и знаете что такое "нормальные" испытания. Как нужно было, выстроить как на картинке камазы с танками и поехать? С какой скоростью и как,гуськом?
Surfer написав:Вопрос в том что нормально эксплуатировать его не получилось - в 45-ом мост снесло. И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту.
У нас по-моему в сотни раз больше волнуются за судьбу этого моста. В России такое чувство, кроме Медовара, полное олимпийское спокойствие. Хотя деньги там их, вот пусть и парятся за судьбу моста. Мне лично по фиг. В любом случае, как сказал Порошенко, мост еще пригодится, пусть стоит.
Читая некоторые посты, невольно вспоминается легенда о том, как после взятия Ниеншанца ,утопив в болоте Заячьего острова ботфорт, Петр I, сидя на берегу и суша чулок, молвил: - Здесь будет город заложен. И началось строительство С-Пб. Возможно в 1701-ом году так и было. Но сейчас любой строительство (а тем более такое уникальное) начинается с ТЭО, которое должно ответить на 2 главных вопроса: - возможно ли в принципе построить объект. - сколько он будет стоить. Обязательным разделом ТЭО является глава Инженерные изыскания, где на основании изучения свойств грунтов делается вывод об их несущей способности. В случае с Крымским мостом они наверняка опирались на многочисленные исследования, проведенные еще во времена СССР (уже тогда велась проработка подобного проекта) После утверждения ТЭО делается Рабочий проект тоже с обязательной главой, в которой ДЕТАЛЬНО (т.е. с бурением и взятием проб грунта исследуется этот же вопрос). То же относится и к расчету несущей способности сооружения. В принципе, расчет нагрузки от движущегося транспорта по ферменной конструкции - стандартная рассчетно-графическая работа для третьекурсника, изучающего Строительную механику. 75 лет назад полностью рассчитать объект, подобный Крымскому мосту, не смог бы даже целый институт механики. А сейчас - задач для небольшого отдела. И не просто рассчитать, но и смоделировать напряжения в каждом из десятков тысяч узлов в 3D. Поэтому, мягко говоря, странно читать, что к строительству подобного сооружения приступили буквально ПО СВИСТКУ, не представляя последствий и без детальной проработки.
Что-то знает? В России внезапно уволился главный по безопасности Крымского моста
Министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.
При этом инициатива якобы исходила от самого сотрудника, передает РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении.
Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.
Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет.
ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.
Что-то знает? В России внезапно уволился главный по безопасности Крымского моста
Министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.
При этом инициатива якобы исходила от самого сотрудника, передает РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении.
Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.
Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет.
ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.
Вам не стыдно вместе с украинскими СМИ публиковать подобную ахинею? Каким боком руководитель вневедомственной охраны, т.е. сторож с бердянкой, имеет к несущей конструкции моста? И вместо того чтобы снова ссылаться на дилетанта-геолога нашли бы уже в Украине спеца по натурным испытаниям мостов при приемке в США, Китае или Финляндии который прокомментирует отсутствие колонн с камазами и танками на Керченском мосту.
Что-то знает? В России внезапно уволился главный по безопасности Крымского моста
Министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.
При этом инициатива якобы исходила от самого сотрудника, передает РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении.
Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.
Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет.
ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.
Вам не стыдно вместе с украинскими СМИ публиковать подобную ахинею? Каким боком руководитель вневедомственной охраны, т.е. сторож с бердянкой, имеет к несущей конструкции моста? И вместо того чтобы снова ссылаться на дилетанта-геолога нашли бы уже в Украине спеца по натурным испытаниям мостов при приемке в США, Китае или Финляндии который прокомментирует отсутствие колонн с камазами и танками на Керченском мосту.
Может он знает сколько дач построилось по дороге к мосту?