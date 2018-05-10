У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:17

Читая некоторые посты, невольно вспоминается легенда о том, как после взятия Ниеншанца ,утопив в болоте Заячьего острова ботфорт, Петр I, сидя на берегу и суша чулок, молвил:

- Здесь будет город заложен.

И началось строительство С-Пб.

Возможно в 1701-ом году так и было. Но сейчас любой строительство (а тем более такое уникальное) начинается с ТЭО, которое должно ответить на 2 главных вопроса:

- возможно ли в принципе построить объект.

- сколько он будет стоить.

Обязательным разделом ТЭО является глава Инженерные изыскания, где на основании изучения свойств грунтов делается вывод об их несущей способности. В случае с Крымским мостом они наверняка опирались на многочисленные исследования, проведенные еще во времена СССР (уже тогда велась проработка подобного проекта)

После утверждения ТЭО делается Рабочий проект тоже с обязательной главой, в которой ДЕТАЛЬНО (т.е. с бурением и взятием проб грунта исследуется этот же вопрос).

То же относится и к расчету несущей способности сооружения.

В принципе, расчет нагрузки от движущегося транспорта по ферменной конструкции - стандартная рассчетно-графическая работа для третьекурсника, изучающего Строительную механику. 75 лет назад полностью рассчитать объект, подобный Крымскому мосту, не смог бы даже целый институт механики. А сейчас - задач для небольшого отдела. И не просто рассчитать, но и смоделировать напряжения в каждом из десятков тысяч узлов в 3D.

Поэтому, мягко говоря, странно читать, что к строительству подобного сооружения приступили буквально ПО СВИСТКУ, не представляя последствий и без детальной проработки.