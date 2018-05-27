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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:11

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Мда, позабавила статья)) а про Шерстникова ваааще жесть. Что интересно, этот бред вызвал бОльший интерес, нежели соседняя тема, где обсуждается повышение цен на газ для населения на 60%.
Зы печально, когда политика отменяет здравый рассудок((
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

главный провал рашистов с мостом в Крым - то о чем говорилось еще в 2014 - в обнищавшей от внезапно пришедшего "руцкого мира" Абхазии мост был не нужен, а обнищание и запустение все равно пришло. То же происходит и с оккупированным рашей Крымом, где мост так же не решил важнейших проблемм оккупимрованного полуострова - чисто пропагандистский проект.


Мост есть, а туристов нет: в сеть попали показательные фото некогда популярного курорта в Крыму
Открытие российскими оккупантами автомобильного моста в Крым и теплая погода не способствуют массовому наплыву туристов в Крым.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На снимках изображен ранее очень популярный среди туристов пляж в Партените. Однако после прихода оккупантов набережные опустели, а отдыхающих на пляже можно пересчитать на пальцах одной руки.

"Партенит. Чего ждем? Мост есть. вода 22 градуса", - комментирует блогер.


Зображення

Зображення

https://apostrophe.ua/news/society/2018 ... ymu/131229
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:34

Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 01:40

  yama написав:Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?


Судя по тени, где-то около полудня. Видимо все спрятались, чтоб не обгореть )))
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 05:54

Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:22

  ceba написав:Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.


Вместо того,что бы заниматься местными делами и обслуживанием русотурысто, гадить на форуме ненавистной страны.....
19yuriy91
 
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