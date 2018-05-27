Мда, позабавила статья)) а про Шерстникова ваааще жесть. Что интересно, этот бред вызвал бОльший интерес, нежели соседняя тема, где обсуждается повышение цен на газ для населения на 60%.
Зы печально, когда политика отменяет здравый рассудок((
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:11
Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Мда, позабавила статья)) а про Шерстникова ваааще жесть. Что интересно, этот бред вызвал бОльший интерес, нежели соседняя тема, где обсуждается повышение цен на газ для населения на 60%.
Зы печально, когда политика отменяет здравый рассудок((
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21
Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
главный провал рашистов с мостом в Крым - то о чем говорилось еще в 2014 - в обнищавшей от внезапно пришедшего "руцкого мира" Абхазии мост был не нужен, а обнищание и запустение все равно пришло. То же происходит и с оккупированным рашей Крымом, где мост так же не решил важнейших проблемм оккупимрованного полуострова - чисто пропагандистский проект.
Додано: Пон 28 тра, 2018 01:40
Судя по тени, где-то около полудня. Видимо все спрятались, чтоб не обгореть )))
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 28 тра, 2018 05:54
Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:22
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