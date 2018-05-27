Мда, позабавила статья)) а про Шерстникова ваааще жесть. Что интересно, этот бред вызвал бОльший интерес, нежели соседняя тема, где обсуждается повышение цен на газ для населения на 60%.
Зы печально, когда политика отменяет здравый рассудок((
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:11
Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Мда, позабавила статья)) а про Шерстникова ваааще жесть. Что интересно, этот бред вызвал бОльший интерес, нежели соседняя тема, где обсуждается повышение цен на газ для населения на 60%.
Зы печально, когда политика отменяет здравый рассудок((
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21
Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
главный провал рашистов с мостом в Крым - то о чем говорилось еще в 2014 - в обнищавшей от внезапно пришедшего "руцкого мира" Абхазии мост был не нужен, а обнищание и запустение все равно пришло. То же происходит и с оккупированным рашей Крымом, где мост так же не решил важнейших проблемм оккупимрованного полуострова - чисто пропагандистский проект.
Додано: Пон 28 тра, 2018 01:40
Судя по тени, где-то около полудня. Видимо все спрятались, чтоб не обгореть )))
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 28 тра, 2018 05:54
Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:22
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:11
Как быстро вскрываются путинские консервы здесь на форуме. Прямо бомбит у них когда факты в рожу.
Решил все же пройтись по веб камерам Крыма, который , напомню для ватноголовых, - лишь времено оккупированная фашистской россией территория Украины. Надо заметить большинство из них стыдливо отключены. Ну еще бы - мост вроде бы как построили, а позор остался. Тем не менее на оставшихся камерах фактически начало лета , при Украине на начало майских праздников сезон начинался - яблоку было негде упасть, 28.05.2018, около 14:00 теплый солнечный день в разгаре. Что же мы видим :
Алушта :
Евпатория
Казантип, Щелкино
Казантип, Щелкино
Коктебель
Алушта, Лазурный
Симеиз
Симеиз
Судак
Ялта
И немного "бандеровской" Одессы , расположенной гораздо севернее в тот же день и тот же час :
Аркадия
Ланжерон
Ну и как сильно помог мост ? Попер турист ? А вы что хотели с черноморского побережья чтобы турист валил на черноморское побережье ? Серьезно ?? Здесь торлько лишняя хромосома постаралась. Сколько говорилось - Крым - региональный курорт. Это из центральной Украины вечером сел на поезд - утром ты в крыму за пару сотен грн. Из центральной расеи гораздо проще и дешевле слетать в египет-турции таиланд доступные 12 месяцев в году а не несколько месяцев крымского "сезона" при на несколько голов низшем сервисе, если крымские курятники вообще можно сервисом назвать. Все логично и закономерно. Именно поэтому в 54 году Крым был передан Украине потому что и вести хозяйственную деятельность и поставлять воду, продукты когразд проще и дешевле с материка чем вплавь или через картонный мост, по которому вода все равно не потечет. Это только нынешние рос дегенераты с бодуна решили переписать историю. Путинские дружки распилили очередные очередные 250 млрд деревянных расейских терпил, не решив по сути никаких задач - ни турист не попер , ни товары нельзя возить по картонному мосту , ни вода пресная в Крым по мосту не побежит. А Крым который жил за счет туристов все нищает , и заполняется солончаками , окончательно добивая свое сельское хозяйство, как было до 54 года при раше, в очередной раз доказывая : раша - родина беды.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:30
Surfer Да не кипятись ты так. Мне как жителю Севастополя чем меньше туристов тем лучше.
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:46
Surfer Все же главная забава для украинцев искать предателей, пособников оккупантов, сепаров , выявлять агентов ФСБ.
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