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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

главный провал рашистов с мостом в Крым - то о чем говорилось еще в 2014 - в обнищавшей от внезапно пришедшего "руцкого мира" Абхазии мост был не нужен, а обнищание и запустение все равно пришло. То же происходит и с оккупированным рашей Крымом, где мост так же не решил важнейших проблемм оккупимрованного полуострова - чисто пропагандистский проект.


Мост есть, а туристов нет: в сеть попали показательные фото некогда популярного курорта в Крыму
Открытие российскими оккупантами автомобильного моста в Крым и теплая погода не способствуют массовому наплыву туристов в Крым.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На снимках изображен ранее очень популярный среди туристов пляж в Партените. Однако после прихода оккупантов набережные опустели, а отдыхающих на пляже можно пересчитать на пальцах одной руки.

"Партенит. Чего ждем? Мост есть. вода 22 градуса", - комментирует блогер.


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https://apostrophe.ua/news/society/2018 ... ymu/131229
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:34

Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 01:40

  yama написав:Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?


Судя по тени, где-то около полудня. Видимо все спрятались, чтоб не обгореть )))
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 05:54

Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:22

  ceba написав:Вместо того,что бы строить дороги и достраивать мосты у себя в стране, народной украинской забавой теперь стал подсчет людей на пляжах Крыма.


Вместо того,что бы заниматься местными делами и обслуживанием русотурысто, гадить на форуме ненавистной страны.....
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:11

  yama написав:Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?


Как быстро вскрываются путинские консервы здесь на форуме. Прямо бомбит у них когда факты в рожу.

Решил все же пройтись по веб камерам Крыма, который , напомню для ватноголовых, - лишь времено оккупированная фашистской россией территория Украины. Надо заметить большинство из них стыдливо отключены. Ну еще бы - мост вроде бы как построили, а позор остался. Тем не менее на оставшихся камерах фактически начало лета , при Украине на начало майских праздников сезон начинался - яблоку было негде упасть, 28.05.2018, около 14:00 теплый солнечный день в разгаре. Что же мы видим :

Алушта :
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Евпатория
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Казантип, Щелкино
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Казантип, Щелкино
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Коктебель
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Алушта, Лазурный
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Симеиз
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Симеиз
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Судак
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Ялта
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И немного "бандеровской" Одессы , расположенной гораздо севернее в тот же день и тот же час :

Аркадия
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Ланжерон
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Ну и как сильно помог мост ? Попер турист ? А вы что хотели с черноморского побережья чтобы турист валил на черноморское побережье ? Серьезно ?? Здесь торлько лишняя хромосома постаралась. Сколько говорилось - Крым - региональный курорт. Это из центральной Украины вечером сел на поезд - утром ты в крыму за пару сотен грн. Из центральной расеи гораздо проще и дешевле слетать в египет-турции таиланд доступные 12 месяцев в году а не несколько месяцев крымского "сезона" при на несколько голов низшем сервисе, если крымские курятники вообще можно сервисом назвать. Все логично и закономерно. Именно поэтому в 54 году Крым был передан Украине потому что и вести хозяйственную деятельность и поставлять воду, продукты когразд проще и дешевле с материка чем вплавь или через картонный мост, по которому вода все равно не потечет. Это только нынешние рос дегенераты с бодуна решили переписать историю. Путинские дружки распилили очередные очередные 250 млрд деревянных расейских терпил, не решив по сути никаких задач - ни турист не попер , ни товары нельзя возить по картонному мосту , ни вода пресная в Крым по мосту не побежит. А Крым который жил за счет туристов все нищает , и заполняется солончаками , окончательно добивая свое сельское хозяйство, как было до 54 года при раше, в очередной раз доказывая : раша - родина беды.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:30

Surfer Да не кипятись ты так. Мне как жителю Севастополя чем меньше туристов тем лучше.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:24

ceba

ааа, предатель родины , пособник оккупантов. ну ну ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:46

Surfer Все же главная забава для украинцев искать предателей, пособников оккупантов, сепаров , выявлять агентов ФСБ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:32

  ceba написав:Surfer Все же главная забава для украинцев искать предателей, пособников оккупантов, сепаров , выявлять агентов ФСБ.


Тем и живём. :lol:
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