У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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главный провал рашистов с мостом в Крым - то о чем говорилось еще в 2014 - в обнищавшей от внезапно пришедшего "руцкого мира" Абхазии мост был не нужен, а обнищание и запустение все равно пришло. То же происходит и с оккупированным рашей Крымом, где мост так же не решил важнейших проблемм оккупимрованного полуострова - чисто пропагандистский проект.
Мост есть, а туристов нет: в сеть попали показательные фото некогда популярного курорта в Крыму Открытие российскими оккупантами автомобильного моста в Крым и теплая погода не способствуют массовому наплыву туристов в Крым.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter RoksolanaToday&Крым.
На снимках изображен ранее очень популярный среди туристов пляж в Партените. Однако после прихода оккупантов набережные опустели, а отдыхающих на пляже можно пересчитать на пальцах одной руки.
"Партенит. Чего ждем? Мост есть. вода 22 градуса", - комментирует блогер.
yama написав:Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?
Как быстро вскрываются путинские консервы здесь на форуме. Прямо бомбит у них когда факты в рожу.
Решил все же пройтись по веб камерам Крыма, который , напомню для ватноголовых, - лишь времено оккупированная фашистской россией территория Украины. Надо заметить большинство из них стыдливо отключены. Ну еще бы - мост вроде бы как построили, а позор остался. Тем не менее на оставшихся камерах фактически начало лета , при Украине на начало майских праздников сезон начинался - яблоку было негде упасть, 28.05.2018, около 14:00 теплый солнечный день в разгаре. Что же мы видим :
Алушта :
Евпатория
Казантип, Щелкино
Казантип, Щелкино
Коктебель
Алушта, Лазурный
Симеиз
Симеиз
Судак
Ялта
И немного "бандеровской" Одессы , расположенной гораздо севернее в тот же день и тот же час :
Аркадия
Ланжерон
Ну и как сильно помог мост ? Попер турист ? А вы что хотели с черноморского побережья чтобы турист валил на черноморское побережье ? Серьезно ?? Здесь торлько лишняя хромосома постаралась. Сколько говорилось - Крым - региональный курорт. Это из центральной Украины вечером сел на поезд - утром ты в крыму за пару сотен грн. Из центральной расеи гораздо проще и дешевле слетать в египет-турции таиланд доступные 12 месяцев в году а не несколько месяцев крымского "сезона" при на несколько голов низшем сервисе, если крымские курятники вообще можно сервисом назвать. Все логично и закономерно. Именно поэтому в 54 году Крым был передан Украине потому что и вести хозяйственную деятельность и поставлять воду, продукты когразд проще и дешевле с материка чем вплавь или через картонный мост, по которому вода все равно не потечет. Это только нынешние рос дегенераты с бодуна решили переписать историю. Путинские дружки распилили очередные очередные 250 млрд деревянных расейских терпил, не решив по сути никаких задач - ни турист не попер , ни товары нельзя возить по картонному мосту , ни вода пресная в Крым по мосту не побежит. А Крым который жил за счет туристов все нищает , и заполняется солончаками , окончательно добивая свое сельское хозяйство, как было до 54 года при раше, в очередной раз доказывая : раша - родина беды.