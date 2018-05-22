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Мільйони пасажирів в Китаї
не пустили на борт через...

Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07

Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...

Пропонуємо до обговорення:
За останні півроку в сукупності було заблоковано понад 2,5 млн квитків.

Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07

Прямо як в Чорному Дзеркалі, сюжет майже 1 в 1.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:14

megabrualdeath

Зняли з язика. Мені й на думку не спало б, що таке може бути. Аж он воно як...

П. С. Може, тому мені при наявності двох об'єктів нерухомості, не рахуючи паю, та автомобіля не дають кредитний ліміт?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:39

Китай государство феодальное. Император там сейчас озабочен как легитимно править пожизнено. Но новые технологии позволяют некоторым китайцам не платить своим феодалам. Феодалы возмущены и пытаются прижать наглецов, для этой цели и придумали социальный рейтинг. Это происходит не только в Китае, Лукашенко тоже озабочен тем что его феодалам не платят фрилансеры, пытался реанимировать закон о тунеядстве. Но это бесполезно. Потому что основа феодального общества это коррупция. И мелкие чиновники берущие небольшие взятки, лишат феодала возможности получать то что он себе на фантазировал.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:34

Класна ідея для того, щоб боротися із соціальними покидьками та стимулювати людей бути кращими.
Всюдиносапхайчик
 
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