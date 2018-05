Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 24.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.05.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 24 тра, 2018 12:19 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.05.18 США



В среду фондовые индексы США закрылись со скромным ростом, после того как комментарии со стороны Федеральной резервной системы указали на то, что центральный банк США поддерживает спокойное отношение к инфляции.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2% до 24,884. Индекс S&P500 прибавил 0,3% до 2,733. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0.6% до 7.426.



Протокол заседания Федерального резерва от 2 мая подтвердил, что ФРС поддерживают идею увеличения ставки в июне, но ФРС не будет слишком агрессивна с повышением процентных ставок, предполагая, что прогноз инфляции не вызывает опасений. Комментарии компенсировали имеющуюся неопределенность в отношении как торговой политики, так и геополитических проблем.



Протокол сигнализирует о вероятном повышении процентной ставки уже в июне. Члены профильного комитета в мае согласились, что экономика растет достаточными темпами, чтобы обеспечить очередное повышение совсем «скоро», следует из текста протокола.

При этом в тексте не указывается, какое количество повышений планируется в текущем году. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки, включая мартовское.



Ранее индексы снижались после сообщений о росте неопределенности относительно торговых переговоров США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство ходом переговоров по торговле с Китаем. Кроме того, он сообщил о возможном штрафе в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до $1,3 миллиарда.



Как сообщило вечером в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на польского министра по вопросам предпринимательства и технологий Ядвигу Эмилевич, которая принимает участие в торговых переговорах между ЕС и США, Трамп рассчитывает на сокращение экспорта стали и алюминия из ЕС в США на 10%.



Среди наиболее активных акций дня акции Target Corp. упали на 5,3% после выхода отчета по прибыли, тогда как акции General Electric Co. упали на 7,3% после комментариев со стороны главного исполнительного директора компании.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,21%, до 24 886,81 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,32%, до 2 733,29 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,64%, до 7 425,96 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду заметным снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в среду снизился с 4-месячного максимума.

Европейский фондовый рынок резко снизился после выхода экономических данных хуже ожиданий, также на рынок давило возобновление геополитических опасений после комментарием президента США Трампа.



Фунт снизился до нового минимума 2018 г. после того, как инфляция в Великобритании в апреле неожиданно снизилась. Индекс потребительских цен в апреле был 2,4%, против 2,4% в марте и среднего прогноза аналитиков 2,5%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,10%. Во вторник уровень закрытия был максимальным в 29 января. Размер процентного снижения в среду стал наиболее значительным с 22 марта.



Итальянский FTSE MIB упал на 1,31%; трейдеры ожидали решения президента Италии Маттареллы по кандидатуре премьер-министра, выдвинутой альянсом евроскептиков.



Пара евро-доллар снизилась на 0,6%.

Пара фунт-доллар также снизилась на 0,6% и достигла нового внутридневного минимума 2018 г. на $1,3305.



Фоном для распродажи на мировых рынках стали опасения, вызванные комментариями президента США Трампа по Северной Корее и переговорах о торговле с Китаем. Он заявил, что есть значительные шансы того, что встреча между ним и лидером Северной Кореи не состоится в июне, если Северная Корея не выполнит определённых условий.



Также Трамп сказал, что он «не удовлетворён» последним раундом переговоров о торговле с Китаем. Рынки акций в мире росли ранее на признаках ослабления противостояния между Китаем и США по торговле, что сделало менее вероятной полномасштабную торговую войну.



Также во вторник появились сообщения, что США может не продлить освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий.



Официальные лица ЕС сообщили, что администрация Трампа предложила сократить экспорт стали ЕС в США на 10%.



Доходности облигаций Италии выросли на сохранении политической неопределённости Потенциальная коалиция евроскептиков, как сообщается, сталкивается с трудностями в получении одобрения их кандидата в премьер-министры от президента Маттареллы.

Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 2,396%. Данные по экономической активности в еврозоне вышли хуже ожиданий.



Общий индекс деловой активности в еврозоне в мае, по предварительным данным, снизился до 54,1 (18-месячный минимум). Экономисты в среднем ожидали значения 55,1. Значения индекса выше 50 показывают рост активности.

Во Франции данные показали рост числа безработных в первом квартале года, что является ещё одним признаком замедления экономического подъёма 2017 г. в начале года.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,10%. Во вторник уровень закрытия был максимальным в 29 января. Размер процентного снижения в среду стал наиболее значительным с 22 марта.



Британский FTSE 100 потерял 1,13% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 788,44 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,47% до 12 976,84 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,32% — на отметке 5 565,85 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов после новостей о том, что США могут ввести пошлины на импорт автомобилей.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,45%, до 3154,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1827,05 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 30760,41 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,24%, до 2466,01 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,11%, до 22437,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 незначительно вырос на 0,07%, до 6037,1 пункта.



Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что страна может начать изучение возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. После этого Министерство торговли страны подтвердило, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей.

Эти новости из США оказали давление на акции автопроизводителей азиатского региона. Так, акции Honda подешевели на 3,4%, Toyota - на 3,05%, Nissan - на 1,75%, Hyundai Motor - на 3,11%.



Новости относительно возможных импортных пошлин на автомобили оказывает дополнительное давление на рынок.

При этом автомобильный сектор на протяжении некоторого времени может довольно чувствительно реагировать на новости в этой области.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,35% - до 2295,57 пункта, РТС - на 2,27%, до 1174,71 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,6%, до 61,56 RUB/USD, курс евро снизился на 0,1%, до 71,99 RUB/EUR.



Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,23% - до $79,39 за баррель.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,22%, Сбербанка — на 2,04%, бумаги самой Московской биржи — на 1,27%. Обыкновенные акции «Газпрома» потеряли в цене 0,3%, «АЛРОСы» — 0,25%.



Российский фондовый рынок в среду оказался в зоне сильной турбулентности.

Минорный внешний фон и откат в нефти создали все условия для коррекции ключевых индексов и активов.

Поведение индекса Мосбиржи вполне закономерное и технически обоснованное: после пробоя промежуточной поддержки на уровне 2 310 пунктов «медведи» активизировались. Теперь цель продавцов лежит в области 2 270—2 290 пунктов, интенсивность продаж будет напрямую зависеть от конъюнктуры. Думается, что пока продавцы будут преобладать.



Индекс РТС накануне пробивал 1 200 пунктов, но, как и говорилось, потенциала для прохода выше не нашлось, и валютный индикатор начал сползать вслед за рынком. Ближайшим важным сопротивлением для индекса РТС является уровень 1 165 пунктов, и до него продавцам ничто не мешает.



Нелишне отметить, что бумаги «Россетей» в середине недели оказались среди лидеров снижения. Акции больше месяца балансировали в боковике с границами 0,8051-0,8689 рубля и теперь пробили нижнюю границу коридора. За движением стоит внимательно понаблюдать: если «медведям» удастся пробить поддержку на 0,7945-0,7948, в акциях начнет формироваться нисходящий канал.



Актуальный диапазон для индекса РТС на 24 мая составит 1170-1180 пунктов, для индекса Мосбиржи он будет находится в пределах 2290-2310 пунктов. Последнему, видимо, на ближайшие месяцы стоит забыть о возврате к историческим максимумам этого индекса в районе 2380 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 23 мая, понизился на 11,91 пункта или на 2,49% до уровня 466,20 пунктов.



Объем торгов за день составил 291,3 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 22 мая, ПФТС-индекс повысился на 3,57 пункта или на 0,75% до уровня 478,11 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 151,14 пунктов или на 47,97% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на увеличении геополитической неопределенности после комментариев президента США Дональда Трампа.



По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8%, до 3188,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1845,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,04%, до 30909,01 пункта.



Корейский KOSPI рос на 0,23%, до 2471,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,06%, до 6038,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,11%, до 22704,86 пункта.



Сингапурский Straits Times Index опустился на 1,05% до 3 505,85 пункта.



Во вторник Дональд Трамп высказался о переговорах по торговле с Китаем и о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем. Он добавил, что обдумывает возможность применения крупного штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до $1,3 миллиарда.



«В понедельник рынок, вероятно, был слишком оптимистичным. Реальность заключается в том, что переговоры по-прежнему продолжаются, поскольку США и Китай не продвинулись по различным вопросам, в том числе по интеллектуальной собственности», - таково мнение старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.



Трамп также не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, может не состояться. При этом позднее госсекретарь

Майк Помпео заявил, что США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и «полностью готовы» к нему.

Сейчас много неопределенности, и мы до сих пор не знаем, состоится ли саммит США и Северной Кореи.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина и перспективах встречи глав США и КНДР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,41%, до 3168,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1834,72 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,82%, до 30665,64 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,26%, до 2471,91 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,18%, до 22689,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 6032,5 пункта.



В центре внимания инвесторов в среду оказались заявления президента США Дональда Трампа о переговорах по торговле с Китаем и о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Президент США выразил недовольство ходом переговоров по торговле с Китаем и добавил, что обдумывает возможность штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до $1,3 миллиарда.



Трамп также не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, может не состояться. При этом позднее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и «полностью готовы» к нему.



Рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан отметил, что фондовые рынки продолжают отражать новости в геополитике, где сейчас снова обострились опасения связанные с отношениями между США и КНР и между США и КНДР.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы снижаются на торгах в среду.



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.35 Киева просел на 0,62% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 828,33 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,46%, до 12 978,25 пункта.



Французский САС 40 был в «минусе» на 1,08% — на отметке 5 579,39 пункта.



Отечественный рынок акций Украины в среду завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 3,39% - до 1765,33 пункта, индекс ПФТС - на 2,49%, до 466,2 пункта.



Объем торгов на УБ составил 290,4 млн. грн, в том числе акциями - 16,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 291,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



Динамику биржевых индексов определили акции Центрэнерго, курс которых обвалился на УБ на 12,23%, а на ПФТС - на 17,3% после закрытия днем ранее реестра акционеров для выплаты дивидендов за 2017 год.

Ранее сообщалось, что акционеры Центрэнерго по итогам собрания 30 марта утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд. 418 млн. 297,3 тыс. грн, или 3,84 грн на акцию. Расчет будет проходить в период с 1 по 30 июня 2018 года.



В «индексной корзине» УБ подешевели также акции Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).

Выросли в цене акции Донбассэнерго (+0,86%), Турбоатома (+0,13%) и Укрнафты (+0,06%).



На ПФТС, помимо Центрэнерго, сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль, показавшими нулевую динамику.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,5% - до 503,08 пункта при объеме торгов 2,38 млн. злотых (16,9 млн. грн).



Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-11,02%), «Агротона» (-1,11%) и «Кернела» (-0,72%).

Выросли в цене только акции «Милкиленда» (+0,79%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном в минусе, инвесторы отыгрывают новости из США о том, что страна может начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей.



По состоянию на 8.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,04% - до 3167,83 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1834,55 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,07%, до 30686,97 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,25%, до 2465,75 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21% и составил 6019,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,26%, до 22403,9 пункта.



Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. Президент США добавил, что автомобильная индустрия является ключевой для нацбезопасности. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность пошлин в 25% на импортные автомобили.



«Сейчас много шума вокруг Дональда Трампа, торговли между Китаем и США и пошлин на импорт автомобилей, а потом и Корейским саммитом, и все эти вещи сейчас просто оказывают давление на инвесторов», - таково мнение главного экономиста и главы отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Шейна Оливера.



Эксперт считает, что без этих факторов биржи были бы в плюсе под влиянием протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.

В среду вечером был опубликован протокол последнего, майского заседания ФРС.



Согласно документу, регулятор видит основания для скорого повышения процентной ставки. При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%.



На фоне данных документа биржи США закрылись в среду ростом.



ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов после новостей о том, что США могут ввести пошлины на импорт автомобилей.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,45%, до 3154,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1827,05 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 30760,41 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,24%, до 2466,01 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,11%, до 22437,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 незначительно вырос на 0,07%, до 6037,1 пункта.



Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что страна может начать изучение возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. После этого Министерство торговли страны подтвердило, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей.

Эти новости из США оказали давление на акции автопроизводителей азиатского региона. Так, акции Honda подешевели на 3,4%, Toyota - на 3,05%, Nissan - на 1,75%, Hyundai Motor - на 3,11%.



Новости относительно возможных импортных пошлин на автомобили оказывает дополнительное давление на рынок.

При этом автомобильный сектор на протяжении некоторого времени может довольно чувствительно реагировать на новости в этой области.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы преимущественно растут на торгах в четверг.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,07% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 783,14 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,12%, до 12 992,4 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,45% — на отметке 5 590,72 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , В среду фондовые индексы США закрылись со скромным ростом, после того как комментарии со стороны Федеральной резервной системы указали на то, что центральный банк США поддерживает спокойное отношение к инфляции.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2% до 24,884. Индекс S&P500 прибавил 0,3% до 2,733. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0.6% до 7.426.Протокол заседания Федерального резерва от 2 мая подтвердил, что ФРС поддерживают идею увеличения ставки в июне, но ФРС не будет слишком агрессивна с повышением процентных ставок, предполагая, что прогноз инфляции не вызывает опасений. Комментарии компенсировали имеющуюся неопределенность в отношении как торговой политики, так и геополитических проблем.Протокол сигнализирует о вероятном повышении процентной ставки уже в июне. Члены профильного комитета в мае согласились, что экономика растет достаточными темпами, чтобы обеспечить очередное повышение совсем «скоро», следует из текста протокола.При этом в тексте не указывается, какое количество повышений планируется в текущем году. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки, включая мартовское.Ранее индексы снижались после сообщений о росте неопределенности относительно торговых переговоров США с Китаем.Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство ходом переговоров по торговле с Китаем. Кроме того, он сообщил о возможном штрафе в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до $1,3 миллиарда.Как сообщило вечером в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на польского министра по вопросам предпринимательства и технологий Ядвигу Эмилевич, которая принимает участие в торговых переговорах между ЕС и США, Трамп рассчитывает на сокращение экспорта стали и алюминия из ЕС в США на 10%.Среди наиболее активных акций дня акции Target Corp. упали на 5,3% после выхода отчета по прибыли, тогда как акции General Electric Co. упали на 7,3% после комментариев со стороны главного исполнительного директора компании.Фондовые торги в Европе завершились в среду заметным снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду снизился с 4-месячного максимума.Европейский фондовый рынок резко снизился после выхода экономических данных хуже ожиданий, также на рынок давило возобновление геополитических опасений после комментарием президента США Трампа.Фунт снизился до нового минимума 2018 г. после того, как инфляция в Великобритании в апреле неожиданно снизилась. Индекс потребительских цен в апреле был 2,4%, против 2,4% в марте и среднего прогноза аналитиков 2,5%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,10%. Во вторник уровень закрытия был максимальным в 29 января. Размер процентного снижения в среду стал наиболее значительным с 22 марта.Итальянский FTSE MIB упал на 1,31%; трейдеры ожидали решения президента Италии Маттареллы по кандидатуре премьер-министра, выдвинутой альянсом евроскептиков.Пара евро-доллар снизилась на 0,6%.Пара фунт-доллар также снизилась на 0,6% и достигла нового внутридневного минимума 2018 г. на $1,3305.Фоном для распродажи на мировых рынках стали опасения, вызванные комментариями президента США Трампа по Северной Корее и переговорах о торговле с Китаем. Он заявил, что есть значительные шансы того, что встреча между ним и лидером Северной Кореи не состоится в июне, если Северная Корея не выполнит определённых условий.Также Трамп сказал, что он «не удовлетворён» последним раундом переговоров о торговле с Китаем. Рынки акций в мире росли ранее на признаках ослабления противостояния между Китаем и США по торговле, что сделало менее вероятной полномасштабную торговую войну.Также во вторник появились сообщения, что США может не продлить освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий.Официальные лица ЕС сообщили, что администрация Трампа предложила сократить экспорт стали ЕС в США на 10%.Доходности облигаций Италии выросли на сохранении политической неопределённости Потенциальная коалиция евроскептиков, как сообщается, сталкивается с трудностями в получении одобрения их кандидата в премьер-министры от президента Маттареллы.Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 2,396%. Данные по экономической активности в еврозоне вышли хуже ожиданий.Общий индекс деловой активности в еврозоне в мае, по предварительным данным, снизился до 54,1 (18-месячный минимум). Экономисты в среднем ожидали значения 55,1. Значения индекса выше 50 показывают рост активности.Во Франции данные показали рост числа безработных в первом квартале года, что является ещё одним признаком замедления экономического подъёма 2017 г. в начале года.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов после новостей о том, что США могут ввести пошлины на импорт автомобилей.Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что страна может начать изучение возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним. После этого Министерство торговли страны подтвердило, что начало расследование, которое может привести к заградительным пошлинам на импорт автомобилей.Эти новости из США оказали давление на акции автопроизводителей азиатского региона. Так, акции Honda подешевели на 3,4%, Toyota - на 3,05%, Nissan - на 1,75%, Hyundai Motor - на 3,11%.Новости относительно возможных импортных пошлин на автомобили оказывает дополнительное давление на рынок.При этом автомобильный сектор на протяжении некоторого времени может довольно чувствительно реагировать на новости в этой области.Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,23% - до $79,39 за баррель.Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,22%, Сбербанка — на 2,04%, бумаги самой Московской биржи — на 1,27%. Обыкновенные акции «Газпрома» потеряли в цене 0,3%, «АЛРОСы» — 0,25%.Российский фондовый рынок в среду оказался в зоне сильной турбулентности.Минорный внешний фон и откат в нефти создали все условия для коррекции ключевых индексов и активов.Поведение индекса Мосбиржи вполне закономерное и технически обоснованное: после пробоя промежуточной поддержки на уровне 2 310 пунктов «медведи» активизировались. Теперь цель продавцов лежит в области 2 270—2 290 пунктов, интенсивность продаж будет напрямую зависеть от конъюнктуры. Думается, что пока продавцы будут преобладать.Индекс РТС накануне пробивал 1 200 пунктов, но, как и говорилось, потенциала для прохода выше не нашлось, и валютный индикатор начал сползать вслед за рынком. Ближайшим важным сопротивлением для индекса РТС является уровень 1 165 пунктов, и до него продавцам ничто не мешает.Нелишне отметить, что бумаги «Россетей» в середине недели оказались среди лидеров снижения. Акции больше месяца балансировали в боковике с границами 0,8051-0,8689 рубля и теперь пробили нижнюю границу коридора. За движением стоит внимательно понаблюдать: если «медведям» удастся пробить поддержку на 0,7945-0,7948, в акциях начнет формироваться нисходящий канал.Актуальный диапазон для индекса РТС на 24 мая составит 1170-1180 пунктов, для индекса Мосбиржи он будет находится в пределах 2290-2310 пунктов. Последнему, видимо, на ближайшие месяцы стоит забыть о возврате к историческим максимумам этого индекса в районе 2380 пунктов.Как сообщалось во вторник 22 мая, ПФТС-индекс повысился на 3,57 пункта или на 0,75% до уровня 478,11 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 151,14 пунктов или на 47,97% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 мая, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64183 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3859 раз. Подякували: 7279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 23.05.18

дядя Caша » Сер 23 тра, 2018 12:44 0 155

дядя Caша Сер 23 тра, 2018 12:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.05.18

дядя Caша » Вів 22 тра, 2018 12:36 0 169

дядя Caша Вів 22 тра, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.05.18

дядя Caша » Пон 21 тра, 2018 12:33 0 191

дядя Caша Пон 21 тра, 2018 12:33