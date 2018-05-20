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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Пропонуємо до обговорення:
Електронну платіжну систему WebMoney внесено до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51

..да какие "три года" - максимум: до следующих президентских//парламентских выборов..
maestro71
 
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