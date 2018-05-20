Електронну платіжну систему WebMoney внесено до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51
..да какие "три года" - максимум: до следующих президентских//парламентских выборов..
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