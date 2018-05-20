Електронну платіжну систему WebMoney внесено до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51
..да какие "три года" - максимум: до следующих президентских//парламентских выборов..
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:13
запрет доступа, как к яндексу - это полбеды. А вот если банки перестанут принимать от них переводы и оттуда нельзя будет вывести деньги - это будет полная ж.
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:56
Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
Сайт вм.юа уже не работает.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:15
чтоб автору этого закона икалось каждый раз как его будут вспоминать недовольные пользователи системы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:28
То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально?
А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье.
Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой.
У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:39
в Киеве, в ВРУ враги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:18
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:54
Несмотря на запрет, "Национальная лотерея" в некоторых из ее игр предполагает получение выигрыша только на веб-мани. Что как бы намекает: 1) на запреты всем плевать; 2) особо плевать тем, чей бизнес (фактически игорный, если иметь ввиду круглосуточные салоны) имеет протекцию сверху.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:15
Вы не запутывайте , в ВРУ - там внутренние вредители.
А враги государства извне. И, 100%, что не в Литве
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